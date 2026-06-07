Salim Kumar Passed Away: మలయాళ చిత్రసీమలో తీవ్ర విషాదం.. జాతీయ ఉత్తమ నటుడు, 'మీమ్ గాడ్' సలీం కుమార్ కన్నుమూత
Salim Kumar Passed Away: ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ సలీం కుమార్ (57) కొచ్చిలో కన్నుమూశారు. కేవలం అద్భుతమైన నటుడిగానే కాకుండా, సోషల్ మీడియా యుగంలో సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ మీమ్ ఐకాన్లలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆయన సినీ ప్రస్థానం గురించి ప్రత్యేక విశ్లేషణ చదివేయండి.
Salim Kumar Passed Away: మలయాళ చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనే కాకుండా, యావత్ సౌత్ ఇండియన్ సినిమా లవర్స్ను తీవ్ర శోకసముద్రంలో ముంచుతూ సీనియర్ నటుడు సలీం కుమార్ కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన న్యుమోనియాతో బాధపడుతూ కొచ్చిలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన, శనివారం రాత్రి 10.43 గంటల సమయంలో గుండెపోటు రావడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు.
సలీం కుమార్ కన్నుమూత
57 ఏళ్ల మలయాళ నటుడు సలీం కుమార్ ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. శనివారం (జూన్ 6) రాత్రి ఆయన కన్నుమూశారు. సలీం కుమార్ మరణం పట్ల అభిమానులు, ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేరళం ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ సంతాపం తెలిపారు.
మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ టు నేషనల్ అవార్డ్
1969 అక్టోబర్ 9న వడక్కన్ పరవూర్లో జన్మించిన సలీం కుమార్.. కొచ్చిన్ కళాభవన్ వేదికలపై మిమిక్రీ కళాకారుడిగా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు. 'ఇష్టం నూరొట్టం' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైనా, 2000లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'తెన్కాశిపట్టణం' (Tenkasi Pattanam) ఆయన కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది.
మూడు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో 300కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయన, కేవలం నవ్వించడమే కాదు.. గుండెల్ని పిండేసే ఎమోషనల్ పాత్రలు కూడా చేయగలనని నిరూపించారు.
ది లెజెండరీ పర్ఫార్మెన్స్
2010లో వచ్చిన 'ఆదామింతె మకన్ అబు' (Adaminte Makan Abu) సినిమాలో వృద్ధ హజ్ యాత్రికుడిగా ఆయన కనబరిచిన నటనకు గాను జాతీయ ఉత్తమ నటుడి (National Best Actor) అవార్డు దక్కింది.
2005లో 'అచ్చనురంగత వీడు' సినిమాకు బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్, 2013లో 'అయలుం న్జానుమ్ తమ్మిల్' చిత్రానికి బెస్ట్ కామెడీ యాక్టర్గా కేరళ స్టేట్ అవార్డులను గెలుచుకున్నారు.
సోషల్ మీడియా ‘మీమ్ గాడ్’
తెలుగు ప్రేక్షకులకు సలీం కుమార్ నేరుగా పెద్దగా పరిచయం లేకపోవచ్చు, కానీ సోషల్ మీడియా వాడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆయన ముఖం సుపరిచితమే. నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఫేస్బుక్లలో వచ్చే మోస్ట్ వైరల్ మలయాళ ట్రోల్స్, మీమ్స్ 90% సలీం కుమార్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే రన్ అవుతుంటాయి. ఆయన పలికించిన విలక్షణమైన హావభావాలు, కామెడీ టైమింగ్ సౌత్ ఇండియాలోనే ఆయనను ఒక 'మీమ్ గాడ్'గా నిలబెట్టాయి.
ఆరోగ్య సమస్యలు
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సలీం కుమార్ లివర్ సిరోసిస్ వ్యాధితో పోరాడుతున్నారు. అయితే, దీనిపై గతంలోనే ఆయన ఒక చేదు నిజం పంచుకున్నారు. ఈ కాలేయ వ్యాధి తనకు మద్యపానం వల్ల రాలేదని, అది వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన సమస్య అని స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, ఒకానొక దశలో అనారోగ్య భయంతో తాను కొందరు నకిలీ వైద్యులను ఆశ్రయించానని, ఆ తప్పుడు హోమియో/నాటు వైద్య చికిత్సల వల్లే తన లివర్ మరింత డ్యామేజ్ అయిందని ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో బహిరంగంగా హెచ్చరించడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది.
People Also Ask (FAQ)
ప్రశ్న: మలయాళ నటుడు సలీం కుమార్ ఎలా కన్నుమూశారు?
జవాబు: న్యుమోనియా, కాలేయ సంబంధిత సమస్యలతో కొచ్చిలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సలీం కుమార్కు శనివారం రాత్రి తీవ్రమైన గుండెపోటు రావడంతో కన్నుమూశారు.
ప్రశ్న: సలీం కుమార్కు జాతీయ అవార్డు తెచ్చిపెట్టిన సినిమా ఏది?
జవాబు: 2010లో విడుదలైన 'ఆదామింతె మకన్ అబు' (Adaminte Makan Abu) చిత్రంలో ఒక ముస్లిం వృద్ధుడి పాత్రలో అద్భుత నటనకు గాను ఆయనకు జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డు లభించింది.
ప్రశ్న: సలీం కుమార్ సినిమాలు తెలుగులో అందుబాటులో ఉన్నాయా?
జవాబు: ఆయన నటించిన పలు సూపర్ హిట్ సినిమాలు ('కాయంకుళం కొచ్చున్ని', 'మధుర రాజా') తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్లలో విభిన్న ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More