Kerala CM: కేరళ సీఎంగా వీడీ సతీశన్: పది రోజుల ఉత్కంఠకు తెర దించిన కాంగ్రెస్
కేరళలో పదేళ్ల వామపక్ష పాలనకు ముగింపు పలికిన కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ (UDF), ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ను ఎంపిక చేసింది. ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన పది రోజుల తర్వాత, ఢిల్లీ వేదికగా జరిగిన పలు దఫాల చర్చల అనంతరం అధిష్టానం ఈ కీలక ప్రకటన చేసింది.
కేరళ రాజకీయాల్లో గత పది రోజులుగా సాగుతున్న ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. కేరళ తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ను కాంగ్రెస్ అధిష్టానం అధికారికంగా ప్రకటించింది. మే 4న వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (UDF) ఘనవిజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే విషయంలో పార్టీలో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో ఇన్నాళ్లూ సందిగ్ధత నెలకొంది. గురువారం (మే 14) ఢిల్లీలో జరిగిన హైకమాండ్ సమావేశం తర్వాత సతీశన్ పేరును ఖరారు చేశారు.
ఢిల్లీ వేదికగా మారిన రాజకీయ సమీకరణాలు
ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాల ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తయినప్పటికీ, కేరళ విషయంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ ఆచితూచి అడుగులు వేసింది. ముఖ్యమంత్రి పీఠం కోసం ముగ్గురు ఉద్ధండ నేతల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొనడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. వీడీ సతీశన్తో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, మాజీ ప్రతిపక్ష నేత రమేష్ చెన్నితల పేర్లు కూడా ప్రముఖంగా వినిపించాయి. ఈ ముగ్గురిలో ఎవరిని ఎంపిక చేసినా పార్టీలో అసంతృప్తి జ్వాలలు ఎగిసిపడే ప్రమాదం ఉందని భావించిన అధిష్టానం, కేరళ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (KPCC) నేతలతో వరుస భేటీలు నిర్వహించింది. చివరకు యువతలో మంచి క్రేజ్ ఉండటంతో పాటు, గత కొన్నేళ్లుగా అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా వామపక్ష ప్రభుత్వంపై పోరాడిన సతీశన్ వైపే హైకమాండ్ మొగ్గు చూపింది.
పదేళ్ల నిరీక్షణ
కేరళలో గత పదేళ్లుగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ విజయం అత్యంత కీలకం. సాధారణంగా ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి ప్రభుత్వం మారే సంప్రదాయం ఉన్న కేరళలో, గత ఎన్నికల్లో పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని ఎల్డీఎఫ్ (LDF) వరుసగా రెండోసారి గెలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ పదేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు ముగింపు పలికి, మళ్లీ అధికార పగ్గాలు చేపట్టడం యూడీఎఫ్ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. దక్షిణ భారతదేశంలో కర్ణాటక, తెలంగాణ తర్వాత కేరళలో కూడా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం ద్వారా కాంగ్రెస్ తన పట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.
సతీశన్ ముందున్న సవాళ్లు
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న వీడీ సతీశన్ ముందు అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. పదేళ్ల వామపక్ష పాలనలో వ్యవస్థీకృతమైన అధికార యంత్రాంగాన్ని దారిలోకి తెచ్చుకోవడంతో పాటు, యూడీఎఫ్లోని మిత్రపక్షాలైన ముస్లిం లీగ్ వంటి పార్టీలను సమన్వయం చేసుకోవడం ఆయనకు కీలకం కానుంది. క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న నేతగా సతీశన్కు ఉన్న గుర్తింపు పార్టీకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. కేరళ అభివృద్ధి పథంలో సరికొత్త అధ్యాయం లిఖిస్తారని ఆయన మద్దతుదారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లోనే గవర్నర్ సమక్షంలో సతీశన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరగనుంది.
రాజకీయ నేపథ్యం, విద్య
పూర్తి పేరు: వడశేరి దామోదరన్ సతీశన్. 1964లో ఎర్నాకుళం జిల్లాలో జన్మించారు.
చదువు: ఆయన వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది. కేరళ లా అకాడమీ నుంచి ఎల్.ఎల్.బి (LL.B), గవర్నమెంట్ లా కాలేజీ నుంచి ఎల్.ఎల్.ఎం (LL.M) పూర్తి చేశారు. అంతేకాకుండా సోషల్ వర్క్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ కూడా పొందారు.
ప్రారంభం: విద్యార్థి దశలోనే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. కేరళ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ (KSU) మరియు ఎన్.ఎస్.యూ.ఐ (NSUI)లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
ఆరోసారి: సతీశన్ ఎర్నాకుళం జిల్లాలోని పరావూర్ (Paravur) నియోజకవర్గం నుంచి వరుసగా ఆరోసారి (2001 నుండి 2026 వరకు) ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.
రాష్ట్రంలో వామపక్ష గాలి వీచిన సమయంలో కూడా (2016, 2021 ఎన్నికల్లో) తన నియోజకవర్గంలో పట్టు కోల్పోకుండా విజయం సాధించడం ఆయన ప్రత్యేకత.
ప్రతిపక్ష నేతగా తిరుగులేని పాత్ర (2021 - 2026)
2021లో యూడీఎఫ్ ఓటమి తర్వాత రమేష్ చెన్నితల స్థానంలో సతీశన్ ప్రతిపక్ష నేతగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
అసెంబ్లీలో పినరయి విజయన్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడంలో, ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తడంలో ఆయన చూపిన చొరవ పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఆయన యూడీఎఫ్ కూటమిని సమన్వయం చేసిన తీరు హైకమాండ్ను ఆకట్టుకుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.