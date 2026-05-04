Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో యూడీఎఫ్.. కుప్పకూలుతున్న లెఫ్ట్ కోటలు

    కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో యూడీఎఫ్ ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. మొత్తం 140 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి ఏకంగా 100 సీట్లలో ఆధిక్యంలో ఉండగా, అధికార ఎల్డీఎఫ్ కేవలం 40 చోట్ల మాత్రమే నిలబడగలిగింది. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌తో పాటు మంత్రివర్గంలోని 13 మంది మంత్రులు వెనుకంజలో ఉండటం గమనార్హం.

    Published on: May 04, 2026 11:12 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టులకు ఉన్న ఏకైక 'రాజకీయ చిరునామా' కేరళ కూడా ఇప్పుడు వారి చేజారిపోయింది. దశాబ్ద కాలంగా పినరయి విజయన్ సారథ్యంలో కొనసాగుతున్న ఎల్డీఎఫ్ (LDF) పాలనకు కేరళ ఓటర్లు చరమగీతం పాడుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఉదయం ప్రారంభమైన ఓట్ల లెక్కింపులో ప్రతిపక్ష యూడీఎఫ్ (UDF) ఊహించని రీతిలో ‘సెంచరీ’ దిశగా దూసుకుపోతుండగా, అధికార కూటమి కనీసం పోటీ కూడా ఇవ్వలేక కుదేలవుతోంది.

    పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపులో ఎన్నికల అధికారులు (PTI)
    పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపులో ఎన్నికల అధికారులు (PTI)

    కనుమరుగవుతున్న ఎర్రజెండా?

    ఒకప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్, త్రిపుర వంటి రాష్ట్రాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా ఉన్న లెఫ్ట్ పార్టీలు, ప్రస్తుతం కేరళలో మాత్రమే అధికారంలో ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఓడిపోతే, దేశంలో కమ్యూనిస్టులు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఒక్కటి కూడా ఉండదు. ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ గమనిస్తే కేరళలో ‘అధికార మార్పిడి’ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. గత రెండు దఫాలుగా అధికారంలో ఉన్న ఎల్డీఎఫ్‌పై ప్రజల్లో గూడుకట్టుకున్న వ్యతిరేకత (Anti-incumbency) ఇప్పుడు ఓట్ల రూపంలో బయటపడుతోంది.

    ముఖ్యమంత్రికే తప్పని వెనుకంజ.. మంత్రుల పరిస్థితి మరీ దారుణం!

    ధర్మడమ్ నియోజకవర్గంలో పినరయి విజయన్ వెనుకబడటం కేరళ రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనం. ఎల్డీఎఫ్ కన్వీనర్ టి.పి. రామకృష్ణన్ కూడా పెరంబ్రాలో వెనుకంజలో ఉన్నారు. ఇక మంత్రుల పరిస్థితి చూస్తే:

    వీణా జార్జ్, ఎం.బి. రాజేష్, పి. రాజీవ్, వి. శివన్ కుట్టి, ఆర్. బిందు వంటి కీలక మంత్రులందరూ పరాజయం దిశగా సాగుతున్నారు.

    దాదాపు 13 మంది మంత్రులు తొలి రౌండ్లలో వెనుకబడటం అనేది ఎల్డీఎఫ్ సర్కార్‌పై ప్రజల్లో ఉన్న తీవ్ర అసంతృప్తికి నిదర్శనం.

    యూడీఎఫ్ విజయానికి కారణాలేంటి?

    కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ ఈ స్థాయిలో పుంజుకోవడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:

    అవినీతి ఆరోపణలు: పినరయి సర్కార్‌పై వచ్చిన వరుస అవినీతి ఆరోపణలు, బంధుప్రీతి (Nepotism) విమర్శలు మధ్యతరగతి ఓటర్లను దూరం చేశాయి.

    రాహుల్ గాంధీ ప్రభావం: కేరళ నుంచి ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ ప్రచారం, మహిళల కోసం ప్రకటించిన సంక్షేమ పథకాలు (Welfare Promises) యూడీఎఫ్‌కు ప్లస్ అయ్యాయి.

    మైనారిటీ ఓట్ల ఏకీకరణ: ముస్లిం, క్రైస్తవ మైనారిటీలు ఈసారి గంపగుత్తగా యూడీఎఫ్ వైపు మొగ్గు చూపినట్లు ట్రెండ్స్ సూచిస్తున్నాయి.

    ప్రస్తుతానికి యూడీఎఫ్ 100 స్థానాల్లో, ఎల్డీఎఫ్ 40 స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇక బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో ఆధిక్యంలో ఉంది.

    "కేరళలో యూడీఎఫ్ ప్రభంజనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మేము 100 స్థానాలను సునాయాసంగా గెలుచుకుంటాం" అని కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు సన్నీ జోసెఫ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    ఒకవేళ ఇదే ధోరణి కొనసాగితే, కేరళలో ‘ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి ప్రభుత్వం మారుతుంది’ అనే పాత సంప్రదాయం మళ్లీ పట్టాలెక్కినట్లవుతుంది. వరుసగా మూడవసారి గెలిచి చరిత్ర సృష్టించాలనుకున్న పినరయి విజయన్ ఆశలు అడియాశలయ్యేలా ఉన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కేరళలో ఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది?

    ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ (UDF) 100 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. మెజారిటీ మార్కు 71 కాబట్టి, యూడీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం దాదాపు ఖాయం.

    2. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ పరిస్థితి ఏమిటి?

    పినరయి విజయన్ తన సొంత నియోజకవర్గమైన ధర్మడమ్‌లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అబ్దుల్ రషీద్ కంటే వెనుకంజలో ఉన్నారు. ఇది ఎల్డీఎఫ్‌కు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ.

    3. యూడీఎఫ్ సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు?

    ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష నాయకుడు వి.డి. సతీశన్ మరియు మాజీ రమేష్ చెన్నితాల పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వి.డి. సతీశన్ పరవూర్‌లో వెనుకబడినప్పటికీ, తర్వాతి రౌండ్లలో ఆధిక్యం సాధించి గెలుపు దిశగా సాగుతున్నారు.

    4. బీజేపీ (NDA) పరిస్థితి ఏమిటి?

    కేరళలో బీజేపీ తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, తాజా ట్రెండ్స్ ప్రకారం కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో మాత్రమే ఆధిక్యంలో ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో యూడీఎఫ్.. కుప్పకూలుతున్న లెఫ్ట్ కోటలు
    News/News/కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో యూడీఎఫ్.. కుప్పకూలుతున్న లెఫ్ట్ కోటలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes