OTT: ఓటీటీలోకి మలయాళ బ్లాక్బస్టర్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ఆ ఫ్యామిలీ సీక్రెట్ ఏంటి?
OTT: ఈ ఏడాది మలయాళ బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'భరతనాట్యం 2: మోహినియాట్టం' ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది. మే 8 నుంచి ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
OTT: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు ఈ ఏడాది అద్భుతంగా కలిసి వస్తోంది. ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలో విడుదలైన 'భరతనాట్యం 2' కేవలం 17 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 40 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. 2024లో వచ్చిన 'భరతనాట్యం' సినిమాకు సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ చిత్రం.. మొదటి భాగం కంటే భారీ విజయాన్ని నమోదు చేయడం విశేషం. కేవలం 5 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా.. నిర్మాతలకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టి 'క్లీన్ హిట్'గా నిలిచింది.
ఈ భరతనాట్యం 2 సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. థియేటర్లలో ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నప్పటికీ.. మే 8 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది.
ఈ క్రేజీ థ్రిల్లర్ను కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. దీంతో సౌత్ ఇండియన్ ఆడియన్స్తో పాటు పాన్ ఇండియా లెవల్లో ఈ సినిమాకు మంచి వ్యూయర్ షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఫ్యామిలీ డ్రామా నుంచి ఛాసోటిక్ థ్రిల్లర్ వరకు..
డైరెక్టర్ కృష్ణదాస్ మురళి ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఒక సాధారణ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా మొదలై.. క్షణక్షణానికి ఉత్కంఠ రేకెత్తించే డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్గా మారే కథనం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.
భరతన్ నాయర్ మరణం తర్వాత ఆయన ఇద్దరు భార్యలు, పిల్లల మధ్య జరిగే గొడవలు.. ఒక రహస్యాన్ని దాచడానికి వారు చేసే ప్రయత్నాలు సినిమాలో కడుపుబ్బ నవ్విస్తాయి. 'ఎలక్ట్రానిక్ కిలి' అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాలోని టెన్షన్ను, కామెడీని పర్ఫెక్ట్గా ఎలివేట్ చేసింది.
భరతనాట్యం 2 విశేషాలు
సాయిజు కురుప్, సూరజ్ వెంజారమూడు, జగదీష్, వినయ్ ఫోర్ట్ వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు ఈ సినిమాలో తమ నటనతో ప్రాణం పోశారు. ముఖ్యంగా సాయిజు కురుప్ టైమింగ్, సూరజ్ విలనీ సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచాయి.
బేబీ జీన్, కలారంజిని పాత్రలు కూడా కథలో కీలకమైన మలుపులకు కారణమవుతాయి. వేసవి సెలవుల్లో ఒక మంచి డిఫరెంట్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి 'భరతనాట్యం 2' బెస్ట్ ఛాయిస్.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'భరతనాట్యం 2: మోహినియాట్టం' ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఈ మలయాళ హిట్ చిత్రం మే 8, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. భరతనాట్యం 2 సినిమా తెలుగులో అందుబాటులో ఉంటుందా?
అవును, నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమా మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో డబ్బింగ్ వెర్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
3. భరతనాట్యం 2 సినిమా బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ ఎంత?
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ సినిమా విడుదలైన 17 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
4.భరతనాట్యం 2 సినిమా కథాంశం ఏమిటి?
ఇది ఒక డార్క్ కామెడీ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్. ఒక కుటుంబం తమ రహస్యాలను దాచుకోవడానికి చేసే పోరాటాన్ని కామెడీ, సస్పెన్స్ మిళితం చేసి చూపించారు.
