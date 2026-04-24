OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి ఈరోజు వచ్చిన మలయాళం పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. జియోహాట్స్టార్లో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
OTT Malayalam: మలయాళ స్టార్ హీరో నివిన్ పాలీ, వెటరన్ నటుడు బాలచంద్ర మీనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ‘ప్రతిఛాయ’ (Prathichaya) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. రాజకీయ కుట్రలు, అధికార దాహం నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీ ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
OTT Malayalam: మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుండి వచ్చే థ్రిల్లర్లకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. అందుకే వీటిని ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ తీసుకొస్తుంటారు. అలాంటిదే మరో పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ తాజాగా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది.
ప్రేమమ్, సర్వం మాయ ఫేమ్ నివిన్ పాలీ, లెజెండరీ నటుడు బాలచంద్ర మీనన్ కలయికలో రూపొందిన ‘ప్రతిఛాయ’ (Prathichaya) మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఎటువంటి ముందస్తు హడావుడి లేకుండా ఈ పొలిటికల్ డ్రామా నేరుగా జియోహాట్స్టార్ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. మలయాళం, తెలుగు సహా మొత్తం ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
రాజకీయ చదరంగం.. పవర్ ఫుల్ కథనం..
‘ప్రతిఛాయ’ సినిమా కథ పూర్తిగా రాజకీయ నేపథ్యం చుట్టూ తిరుగుతుంది. అధికార పీఠం కోసం జరిగే కుట్రలు, నాయకుల మధ్య ఉండే వైషమ్యాలు, సామాన్య ప్రజలపై రాజకీయ నిర్ణయాల ప్రభావం వంటి అంశాలను దర్శకుడు అత్యంత సహజంగా ఈ చిత్రంలో ఆవిష్కరించారు.
నివిన్ పాలీ ఈ సినిమాలో ఒక బాధ్యతాయుతమైన, పవర్ ఫుల్ పాత్రలో కనిపించారు. చాలా కాలం తర్వాత ఆయన నుండి ఒక సాలిడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రావడంతో అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ సీన్స్లో నివిన్ తన నటనతో సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు.
బాలచంద్ర మీనన్ మార్క్ డైరెక్షన్..
ఈ సినిమాకు మలయాళ దిగ్గజ నటుడు, దర్శకుడు బాలచంద్ర మీనన్ దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా, ఒక కీలక పాత్రను కూడా పోషించారు. ఆయన చిత్రాల్లో ఉండే సహజత్వం ఈ సినిమాలో కూడా కనిపిస్తుంది. కేవలం రాజకీయాలే కాకుండా, ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వంలోని భిన్న కోణాలను ఆయన ఈ కథలో స్పృశించారు.
ఇందులో ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మలయాళ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు తమ నటనతో మెప్పించారు. సినిమా నిడివి కూడా ప్రేక్షకులు బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా, ఉత్కంఠను రేకెత్తించేలా సాగడం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం.
ప్రతిఛాయ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు..
ఈ ‘ప్రతిఛాయ’ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంది. రాజకీయ నేపథ్యంలో సాగే సీరియస్ డ్రామాలను ఇష్టపడే వారికి ఈ వీకెండ్ లో ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
దీనితోపాటు ఈరోజు అంటే ఏప్రిల్ 24న పలు ఇతర సినిమాలు కూడా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టాయి. తెలుగు మూవీ బ్యాండ్మేళం జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇక తమిళ సినిమాలు హ్యాపీ రాజ్, నీ ఫరెవర్ మూవీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిని కూడా తెలుగులో చూడొచ్చు. నీ ఫరెవర్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో, హ్యాపీ రాజ్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఉన్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More