Ram Charan Vaazha 2: మలయాళ సినిమా కోసం రంగంలోకి దిగిన రామ్ చరణ్.. తెలుగు వెర్షన్ ప్రమోషన్లలో బిజీ
Ram Charan Vaazha 2: మలయాళ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన 'వాలా 2' (Vaazha 2) ఇప్పుడు తెలుగులో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్ల కోసం గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రంగంలోకి దిగారు. సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలోకి రానుంది.
Ram Charan Vaazha 2: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో చిన్న సినిమాగా విడుదలై, వసూళ్ల సునామీ సృష్టించిన ‘వాలా 2: బయోపిక్ ఆఫ్ ఎ బిలియన్ బ్రోస్’ (Vaazha 2) ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. కేవలం రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొంది.. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఈ మూవీ చరిత్ర సృష్టించింది.
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను తెలుగులో ప్రముఖ నిర్మాత సాహు గారపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్లను నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లేందుకు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు.
షూటింగ్ బిజీలోనూ చరణ్ సపోర్ట్..
ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్షన్ లో తన 16వ మూవీ ‘పెద్ది’ (Peddi) షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. భారీ షెడ్యూల్స్ ఉన్నప్పటికీ.. కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలను ప్రోత్సహించడంలో చరణ్ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ‘వాలా 2’ చిత్రంలోని యూత్ ఫుల్ ఎనర్జీ, ఎమోషన్స్ చరణ్ను ఆకట్టుకోవడంతో, ఆయన ఈ చిత్ర తెలుగు ప్రమోషన్లలో పాలుపంచుకునేందుకు అంగీకరించారు.
దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం లేదా వీడియో బైట్ త్వరలోనే విడుదల కానుంది. మెగా పవర్ స్టార్ సపోర్ట్ లభించడంతో ఈ సినిమాపై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక్కసారిగా అంచనాలు పెరిగాయి.
నలుగురు స్నేహితుల భావోద్వేగ ప్రయాణం..
ముగ్గురు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు హషీర్, అలెన్, వినాయక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా.. నలుగురు సామాన్య యువకుల జీవితాల్లోని ఒడిదుడుకులను, స్నేహాన్ని ఎంతో సహజంగా ఆవిష్కరించింది. దర్శకుడు సావిన్ ఎస్.ఏ దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితానికి రిలేట్ చేసుకునేలా మలిచారు.
ఇప్పటికే మలయాళంలో ‘కార్తికేయ 2’ వంటి సెన్సేషన్ సృష్టించిన ఈ మూవీ.. తెలుగులో కూడా అదే స్థాయి విజయాన్ని అందుకుంటుందని నిర్మాత సాహు గారపాటి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ 24న గ్రాండ్ గా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం ఇప్పటికే పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేశారు. రామ్ చరణ్తో పాటు తేజ సజ్జా వంటి యంగ్ హీరోలు కూడా ఈ చిత్రానికి మద్దతు తెలపడం విశేషం. మలయాళ చిత్రాలను ఆదరించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే తెలుగు ప్రేక్షకులు.. ఈ ‘బిలియన్ బ్రోస్’ కథకు ఎలాంటి పట్టం కడతారో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ‘వాలా 2’ తెలుగులో ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 24, 2026న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
2. వాలా 2 సినిమా మలయాళంలో ఎంత వసూలు చేసింది?
కేవలం 5 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తూ 200 కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటింది.
3. రామ్ చరణ్ వాలా 2 సినిమాకు ఎలా మద్దతు ఇస్తున్నారు?
రామ్ చరణ్ తన ‘పెద్ది’ షూటింగ్ బిజీలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ చిత్ర తెలుగు ప్రమోషన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించి చిత్ర యూనిట్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
