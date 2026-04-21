Ram Charan Peddi: నా ప్రియమైన పెద్ది.. సెట్స్లో మరో 6 రోజులే: బుచ్చిబాబు సానా పోస్ట్ వైరల్
Ram Charan Peddi: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ ‘పెద్ది’. ఈ సినిమా లేటెస్ట్ షూటింగ్ షెడ్యూల్పై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.
Ram Charan Peddi: రామ్ చరణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్టులలో పెద్ది ఒకటి. 'ఉప్పెన' వంటి సెన్సేషనల్ హిట్ను అందించిన బుచ్చిబాబు సానా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. అయితే రిలీజ్ వాయిదా పడుతుండటమే అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ది సెట్స్ లో మరో ఆరు రోజులే అంటూ బుచ్చిబాబు చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
నా ప్రియమైన పెద్ది అంటూ..
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తన తాజా ట్వీట్లో 'పెద్ది' సినిమా షెడ్యూల్ విశేషాలను వెల్లడించారు. "పెద్ది సెట్స్లో చివరి ఆరు రోజులు.. నాకెంతో స్ఫూర్తినిచ్చిన పాత్ర ఇది. నా ప్రియమైన పెద్ది రామ్ చరణ్ సర్" అంటూ ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు.
దీనికి చరణ్ తో కలిసి తీసుకున్న సెల్ఫీని జత చేశారు. అందులో చెర్రీ సెల్ఫీ తీస్తుండగా.. వెనుక బుచ్చిబాబు నిల్చొన్నాడు. ఇప్పటికే మూవీ రిలీజ్ వాయిదా పడుతున్న నేపథ్యంలో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న డైరెక్టర్.. ఈ తాజా అప్డేట్ తో ఫ్యాన్స్ ను కాస్త శాంతింపజేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ పోస్ట్ ప్రకారం పెద్ది షూటింగ్ మరో ఆరు రోజుల్లో ముగియనుంది.
సాధారణంగా రామ్ చరణ్ తన పాత్రల్లో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తారన్న పేరుంది. అయితే ఈ సినిమాలో 'పెద్ది' పాత్రను దర్శకుడు అంత గొప్పగా వర్ణించడం చూస్తుంటే, చరణ్ కెరీర్లో ఇది మరో మైలురాయిగా నిలిచే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పెద్ది రిలీజ్ డేట్
పెద్ది మూవీ మార్చిలోనే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు. ఈ డేట్ పక్కా అన్నట్లుగా రామ్ చరణ్ కూడా మూవీని ప్రమోట్ చేశాడు. కానీ ఈ మధ్యే సినిమాను జూన్ కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు అనౌన్స్ చేయడంతో ఫ్యాన్స్ ఉసూరుమన్నారు. బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అందించాలన్న ఉద్దేశంతోనే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. అయితే జూన్ లో ఏ తేదీని వస్తుందన్నది మాత్రం వెల్లడించలేదు.
ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకూ వచ్చిన కంటెంట్ కు మాత్రం అభిమానుల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ రావడమే మేకర్స్ కు ఊరట కలిగించే విషయం. చరణ్ మాస్ అవతార్, అతడు వేసిన స్టెప్పులు, కుస్తీ వీరుడిగా అతని మేకోవర్ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
