ఈవారం ఓటీటీలోకి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ వస్తోంది. దీనిపేరు అంధకార. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా.. మొత్తానికి 22 నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. దివ్య పిళ్లై ఓ సీరియల్ కిల్లర్ గా నటించిన మూవీ ఇది. ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
అంధకార ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అంధకార. ఈ సినిమా శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీయే ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది. “ఒక రైడ్. ఒక పీడకల. అంధకారం రేపటి నుంచి చుట్టముట్టబోతోంది. అంధకార సన్ నెక్ట్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.
ఈ సందర్భంగా మూవీకి సంబంధించిన చిన్న టీజర్ ను షేర్ చేసింది. మీరు పరుగెత్తొచ్చు.. కానీ మీరు దాక్కోలేరు అంటూ ఆ వీడియో చాలా ఇంటెన్స్ విజువల్స్ తో సాగింది.
అంధకార మూవీ గురించి..
అంధకార ఓ మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమా గతేడాది ఫిబ్రవరి 16న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ సినిమాను వాసుదేవ్ సనల్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇందులో దివ్య పిళ్లైతోపాటు చందునాథ్, ధీరజ్ డెన్నీ, ఆంథోనీ హెన్రీ, సుధీర్ కరమణలాంటి వాళ్లు నటించారు. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.8 రేటింగ్ ఉంది. ఇది ఓ లేడీ కిల్లర్ చుట్టూ తిరిగే కథ. ఆమె ఓ రోజు ఓ ట్యాక్సీలో ప్రయాణిస్తుంది.
ఆ డ్రైవర్ వికలాంగుడు. అయితే అతడు ఈ కిల్లర్ తోపాటు ఆమెను వెంటాడే ఓ గ్రూపు మధ్యలో చిక్కుకుంటాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అసలు ఆ లేడీ కిల్లర్ ఎవరు? ఆమెను వెంటాడేది ఎవరు అన్నది తెలియాలంటే ఈ అంధకార సినిమా చూడాల్సిందే. సుమారు రెండేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమా శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.