Malayalam Crime Thriller: ఓటీటీలో సూపర్ సీట్ ఎడ్జ్ మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇదీ.. చూశారా?
Malayalam Crime Thriller: ఓటీటీ ప్రియులకు మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలంటే ఎంతో ఇష్టం. ఊహించని మలుపులు, మాస్ ఎలివేషన్ల కంటే పక్కా రియలిస్టిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్తో సాగే చిత్రాలకు ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అలా నెట్ఫ్లిక్స్లో అలరిస్తున్న అద్భుతమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అన్వేషిప్పిన్ కండెతుమ్.
Malayalam Crime Thriller: మీకు 'దృశ్యం' లాంటి సినిమాలు ఇష్టమైతే, ప్రతి పది నిమిషాలకు ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ రావాలని కోరుకుంటే ఈ సినిమా మీకు కొంత భిన్నంగా అనిపించవచ్చు. కానీ ‘కన్నూర్ స్క్వాడ్’, ‘నాయట్టు’, ‘జోసెఫ్’, 'మెమోరీస్' వంటి సీరియస్, రియలిస్టిక్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చిత్రాలను ఇష్టపడే వారికి 'అన్వేషిప్పిన్ కండెతుమ్' ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
తెలుగులో ఈ సినిమా టైటిల్ కు వెతికితే దొరుకుతుంది అని అర్థం. 2024లో విడుదలైన ఈ మలయాళ చిత్రానికి డార్విన్ కురియాకోస్ దర్శకత్వం వహించగా, వర్సటైల్ యాక్టర్ టోవినో థామస్ (Tovino Thomas) ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
కథేంటి? రెండు విభిన్నమైన మిస్టరీ కేసులు
ఈ అన్వేషిప్పిన్ కండెతుమ్ సినిమాలో కథానాయకుడు టోవినో థామస్ 'సబ్ఇన్స్పెక్టర్ ఆనంద్ నారాయణన్' అనే నిజాయితీగల పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించారు. కథ అంతా 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఈ చిత్రంలో ఆనంద్ నారాయణన్ హ్యాండిల్ చేసే రెండు వేర్వేరు హత్య/మాయం కేసుల విచారణను చూపించారు.
1. మొదటి కేసు (లవ్లీ మాథన్ గల్లంతు): లవ్లీ మాథన్ అనే క్రిస్టియన్ అమ్మాయి ఉన్నట్టుండి మాయమవుతుంది. ఈ కేసు విచారణ బాధ్యతలను ఆనంద్ స్వీకరిస్తాడు. అయితే విచారణ లోతులకు వెళ్లేకొద్దీ రాజకీయ, సామాజిక, మతపరమైన ఒత్తిళ్లు పెరుగుతాయి. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఒక చిన్న పొరపాటు కారణంగా ఆనంద్, అతడి టీమ్ సస్పెన్షన్కు గురవుతారు.
2. రెండో కేసు (శ్రీదేవి హత్య కేసు): సస్పెన్షన్ నుంచి బయటపడేందుకు ఆనంద్కు మరొక అవకాశం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పరిష్కారం కాకుండా పడిఉన్న 'శ్రీదేవి' అనే మహిళ మర్డర్ కేసును ఇతనికి అప్పగిస్తారు. ఆ ఊరి ప్రజలకు పోలీసులపై ఏమాత్రం నమ్మకం ఉండదు. గ్రామస్థుల అపనమ్మకం, సరైన ఆధారాలు లేని పరిస్థితుల్లో ఆనంద్ ఈ మిస్టరీని ఎలా ఛేదించాడనేదే మిగతా కథ.
టోవినో థామస్ నటన, రియలిస్టిక్ మేకింగ్
ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం టోవినో థామస్ అద్భుత నటన. ఆయన ఎక్కడా అతిగా కోపపడటం కానీ, రొటీన్ మాస్ పోలీస్ మాదిరిగా పెద్ద పెద్ద డైలాగ్లు చెప్పడం కానీ చేయరు. వ్యవస్థలో ఉండే పరిమితులకు లోబడి, కేవలం ఆధారాలు సేకరిస్తూ ముందుకు సాగే ఒక సాధారణ పోలీస్ ఆఫీసర్గా చాలా సహజంగా నటించారు.
పోలీసులు విచారణలో ఎదుర్కొనే ఆచరణాత్మక ఇబ్బందులు, తప్పుదోవ పట్టించే ఆధారాలు, అనుమానితులను ప్రశ్నించే తీరును దర్శకుడు అత్యంత వాస్తవికంగా ఆవిష్కరించారు.
సాంకేతిక విభాగాలు: 90ల నాటి వాతావరణం
1990ల నాటి వాతావరణాన్ని రీ-క్రియేట్ చేసిన తీరు అద్భుతం. నాటి పోలీస్ స్టేషన్లు, ల్యాండ్లైన్ ఫోన్లు, పాత మోడల్ వాహనాలు ప్రేక్షకులు ఆ కాలంలోకి వెళ్లేలా చేస్తాయి. గౌతమ్ శంకర్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమా మూడ్ను చక్కగా క్యారీ చేసింది.
సంగీత దర్శకుడు సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సినిమాలోని సస్పెన్స్ను చివరి వరకు కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
ప్లస్ పాయింట్లు
* పక్కా రియలిస్టిక్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్క్రీన్ప్లే.
* టోవినో థామస్, ఇతర నటీనటుల సహజ నటన.
* సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన గ్రిప్పింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్.
* 1990ల నాటి మూడ్ను పర్ఫెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయడం.
మైనస్ పాయింట్లు
* స్లో-బర్న్ (నెమ్మదిగా సాగే) కథనం కావడం వల్ల వేగవంతమైన సినిమాలు కోరుకునే వారికి కొంత బోర్ కొట్టవచ్చు.
* క్లైమాక్స్ భారీ యాక్షన్ లేదా పెద్ద షాకింగ్ ట్విస్ట్లతో కాకుండా చాలా సాధారణంగా ముగుస్తుంది.
మీరు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, కోల్డ్ కేస్ మిస్టరీలు, సీరియస్ డ్రామాలను ఇష్టపడే వారైతే, ఈ వీకెండ్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ‘అన్వేషిప్పిన్ కండెతుమ్’ మూవీని మీ వాచ్లిస్ట్లో ఖచ్చితంగా చేర్చుకోండి. తెలుగులోనూ ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More