OTT Malayalam Crime Thriller: మూడో హత్యను ఆ పోలీసు ఆపగలడా? ఓటీటీలోకి మలయాళ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. 8.4 రేటింగ్
OTT Malayalam Crime Thriller: మలయాళ సినీ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన సరికొత్త సైకాలాజికల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ 'ది థర్డ్ మర్డర్' (The Third Murder) డిజిటల్ ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ చిత్రం ఇండియాలో 'మనోరమ మ్యాక్స్' వేదికగా, భారత్ వెలుపల 'సింప్లీ సౌత్' లో నవంబర్ 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Malayalam Crime Thriller: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు సస్పెన్స్, సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రాలను రూపొందించడంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. కథనంలో ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తూ, మైండ్-బెండింగ్ ట్విస్టులతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే సినిమాలు మాలీవుడ్ నుంచి నిరంతరం వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ వరుసలోనే ఇటీవల థియేటర్లలోకి వచ్చి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రియుల దృష్టిని ఆకర్షించిన సినిమా 'ది థర్డ్ మర్డర్' (The Third Murder).
అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ ఇప్పుడు డిజిటల్ స్పేస్ లోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఓటీటీ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నవంబర్ 13 నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలోకి రానుంది. ప్రముఖ మలయాళ వర్సటైల్ నటులు సైజు కురుప్, ఇంద్రన్స్, వినయ్ ఫోర్ట్ ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకుడు సునీల్ ఇబ్రహీం ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
'ది థర్డ్ మర్డర్' కథాంశం ఏంటి?
మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ది థర్డ్ మర్డర్ స్టోరీ అంతా ఓ నగరంలో జరిగే వరుస అనుమానాస్పద హత్యల చుట్టూ తిరుగుతుంది. డ్రగ్ డీలర్ జస్టిన్, వ్యాపారవేత్త బోబన్ వరుసగా దారుణ హత్యకు గురవుతారు. ఈ క్లిష్టమైన మర్డర్ మిస్టరీని ఛేదించే బాధ్యతను పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ డివైఎస్పీ క్రిస్టీ (సైజు కురుప్) స్వీకరిస్తాడు.
కేసు విచారణలో ఎలాంటి ఆధారాలు లభించకపోవడంతో.. సైకో పాత్స్, సీరియల్ కిల్లర్స్ మనస్తత్వాలను విశ్లేషించడంలో దిట్ట అయిన రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ స్వామి (ఇంద్రన్స్) సహాయాన్ని క్రిస్టీ తీసుకుంటాడు. అసలు ఆ ఇద్దరినీ చంపిన హంతకుడు ఎవరు? క్రిమినల్ మైండ్ వెనుక ఉన్న సైకలాజికల్ మోటివ్ ఏమిటి? 'మూడో హత్య' (The Third Murder) జరగకుండా నిందితుడిని పోలీసులు పట్టుకోగలిగారా? లేదా? అనేదే ఈ సినిమా అసలు కథ.
ది థర్డ్ మర్డర్ ఎలా ఉందంటే?
దర్శకుడు సునీల్ ఇబ్రహీం (Sunil Ibrahim) స్వయంగా కథ, స్క్రీన్ప్లే అందిస్తూ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. లీడ్ రోల్స్ చేసిన సైజు కురుప్, ఇంద్రన్స్, వినయ్ ఫోర్ట్లతో పాటు అనన్య, మణికందన్ పటాంబి, లియోనా లిషాయ్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
సాధారణ రొటీన్ "ఎవరు చంపారు?" ఫార్ములాలో కాకుండా, ఒక నేరస్థుడి మానసిక స్థితి, అతనికి ఉండే పశ్చాత్తాపం, నేరం చేయడానికి గల సైకలాజికల్ కారణాలపై దృష్టి పెట్టి దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని స్లో-బర్న్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ గా తీర్చిదిద్దారు. ముఖ్యంగా ఇంద్రన్స్, సైజు కురుప్ల మైండ్ గేమ్ సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
ఐఎండీబీలో 8.4 రేటింగ్
2 గంటల 4 నిమిషాల నిడివి కలిగిన ఈ సినిమాకు ప్రముఖ మూవీ రేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఐఎండీబీ (IMDb)లో 8.4/10 రేటింగ్ రాగా, బుక్మైషో (BookMyShow) లో 7.9/10 దాకా వీక్షకుల ఆదరణ లభించింది.
థియేటర్లలో మిస్ అయిన క్రైమ్ అండ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ప్రియుల కోసం ఈ చిత్రం నవంబర్ 13 నుంచి 'మనోరమ మ్యాక్స్' (ManoramaMax) ఓటీటీ వేదికగా అందుబాటులోకి రానుంది. విదేశాలలో ఉన్న డిజిటల్ వీక్షకులు 'సింప్లీ సౌత్' (SimplySouth) ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More