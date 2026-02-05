మలయాళం హారర్ కామెడీ మూవీ సర్వం మాయలో డెలులు లవర్ ప్రభేందుయేనా? డైరెక్టర్ రియాక్షన్ ఇదీ.. దుల్కర్ సల్మాన్ ఉండాలంటూ..
నివిన్ పాలీ హీరోగా నటించిన ఫీల్ గుడ్ మలయాళ హారర్ కామెడీ మూవీ 'సర్వం మాయ' జియోహాట్స్టార్ విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు అఖిల్ సత్యన్ ఓటీటీప్లేతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాడు. ఇందులో డెలులు లవర్ ఎవరన్నదానిపై నోరు విప్పాడు.
ప్రముఖ మలయాళ దర్శకుడు అఖిల్ సత్యన్ తెరకెక్కించిన తాజా హారర్ కామెడీ మూవీ 'సర్వం మాయ'. నివిన్ పాలీ తనదైన శైలిలో నటించిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయితే సినిమా చూసిన చాలామంది ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. సినిమాలో డెలులు (Delulu) లవర్ ఎవరు? ఆ పాత్రను ఎందుకు స్పష్టంగా చూపించలేదు? దీనిపై దర్శకుడు అఖిల్ సత్యన్ ఆసక్తికరమైన వివరణ ఇచ్చాడు.
మా నాన్న సలహా మేరకే..
సర్వం మాయ సినిమాలో డెలులు ప్రేమికుడి పాత్రను చూపించకపోవడం పొరపాటు కాదని, అది ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకున్న నిర్ణయమేనని అఖిల్ తెలిపాడు. "నిజానికి మొదట ఆ పాత్ర చుట్టూ ఒక సబ్-ప్లాట్ రాద్దామని అనుకున్నాను. కానీ 'హృదయపూర్వం' సినిమా సెట్స్ మీద ఉన్నప్పుడు మా నాన్న (ప్రముఖ దర్శకుడు సత్యన్ అంతికాడ్)తో ఈ కథ గురించి చర్చించాను. అప్పుడు ఆయన.. 'ఆ పాత్రను ప్రేక్షకులే ఊహించుకునేలా వదిలేయడం మంచిది' అని సలహా ఇచ్చారు. అది నిజంగానే వర్కవుట్ అయ్యింది. ప్రేక్షకులు ఆ పాయింట్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు" అని అఖిల్ వివరించాడు.
ఆ పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్ అయితే..
ఒకవేళ ఆ లవర్ పాత్రలో ఎవరినైనా ఊహించుకోవాల్సి వస్తే మీ ఛాయిస్ ఎవరు? అని అడగ్గా.. అఖిల్ నవ్వుతూ.. "నన్ను అడిగితే దుల్కర్ సల్మాన్నే ఎంచుకుంటాను. ఆ పాత్రలో ఎవరినైనా ఊహించుకునే స్వేచ్ఛ ప్రేక్షకులకు ఉంది కదా" అని చమత్కరించాడు.
సోషల్ మీడియా థియరీలపై ఇలా..
సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న రకరకాల ఫ్యాన్ థియరీలను తాను గమనిస్తున్నట్లు అఖిల్ చెప్పాడు. "కొందరేమో ప్రభేందు పాత్రే డెలులు ప్రేమికుడిని అని రాస్తున్నారు. డెలులు అతన్ని ఆన్లైన్లో కలుసుకుని, తర్వాత అతని మ్యూజిక్ విని ఫ్యాన్ అయ్యిందని, కమిట్మెంట్ ఫోబియాతో అతను ఆమెను కలవలేదని.. ఇలా చాలా లోతైన విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. మరికొందరేమో అసలు ప్రేమికుడే లేడని, అది కేవలం ఆమె ఊహ అని అంటున్నారు. ఈ విశ్లేషణలు చదవడం నాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉంది" అని అఖిల్ చెప్పాడు.
విలన్లు లేని కథ.. ఎమోషన్లే బలం
ఈ సినిమా ఫీల్ గుడ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "నాకు పూర్తి కల్పిత కథలు రాయడం రాదు. మన రోజువారీ జీవితంలో జరిగే సాధారణ సంఘటనలే నాకు స్ఫూర్తి. 'సర్వం మాయ'లో విలన్లు ఉండరు. కేవలం పరిస్థితులు మాత్రమే మనకు కష్టాలను తెచ్చిపెడతాయి. భావోద్వేగాలే సినిమాకు ప్రధాన బలం. నా జీవితంలో నేను చూసిన, విన్న చిన్న చిన్న సంభాషణల నుంచే ఈ సినిమాలోని హాస్యం పుట్టింది" అని అఖిల్ తెలిపాడు.
సర్వం మాయ మూవీ ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. గొప్ప గిటారిస్టు కావాలనుకొని అనుకోకుండా పూజారి అయిన తన బావ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరే హీరో.. ఓ దెయ్యంతో ఎలా స్నేహం చేస్తాడు? ఇంతకీ ఆ దెయ్యం ఎవరు అన్నదే ఈ సర్వం మాయ మూవీ స్టోరీ.