ఓటీటీలోని ఈ మలయాళ హారర్ థ్రిల్లర్ చూశారా? ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ టార్గెట్.. వణికించే మూవీ.. 9.2 ఐఎండీబీ రేటింగ్
ఓటీటీలో ఓ మలయాళ సినిమా అదరగొడుతోంది. హారర్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ మూవీకి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. థియేటర్లో రిలీజైన ఏడాది తర్వాత ఈ మూవీ ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది.
ఓటీటీలో మలయాళం సినిమాలకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇక ఇందులో థ్రిల్లర్లు అంటే వేరే లెవల్. అంతే కాకుండా హారర్ థ్రిల్లర్లకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమానే ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన ఏడాది తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఆ సినిమానే ‘ఎల్’.
ఎల్ మూవీ ఓటీటీ
మలయాళ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ఎల్’ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. గతేడాది థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నవంబర్ 27 నుంచి మనోరమా మ్యాక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది ఈ హారర్ థ్రిల్లర్. ఇదో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కింది. థియేటర్లో దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది.
ఏడాది తర్వాత
ఎల్ సినిమా 2024లో థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఏప్రిల్ 5, 2024న థియేటర్లకు వచ్చింది. అప్పుడు ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏడాది తర్వాత నవంబర్ 27, 2025 నుంచి మనోరమా మ్యాక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది ఈ హారర్ థ్రిల్లర్. దీనికి ఐఎండీబీలో 9.2 రేటింగ్ ఉంది.
ఎల్ మూవీ కథ
ఎల్ సినిమా ఓ మలయాళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ హారర్ థ్రిల్లర్. దీనికి శోజి సెబాస్టియన్ డైరెక్టర్. ఇందులో విష్ణు, అమృత మీనన్, బిగ్ బాస్-ఫేమ్ సంధ్య మనోజ్ తదితరులు నటించారు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. ఇందులో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ను టార్గెట్ చేస్తుంటారు.
పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ లో రేణుక ఐజీగా పని చేస్తుంది. అయితే కేరళలోని వివిధ ప్రాంతాలలో అమ్మాయిలు చనిపోతుంటారు. మహిళలు మరణిస్తారు. ఈ హత్యలు ఒకే ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతుంటాయి. ఇందులో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారు. ఎవరో కానీ పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం గర్భిణీ స్ట్రీలను చంపుతుంటారు.
ఆ ట్విస్ట్
కేరళలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చనిపోయిన గర్భిణి స్ట్రీల కేసును రేణుక దర్యాప్తు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ హత్యల వెనుకు ఏదో మిస్టరీ ఉందని కనిపెడుతుంది. దీని వెనుక ఏదో భయంకరమైన శక్తి లేదా అసాధారణమైన హారర్ అంశం దాగి ఉందని ఆమెకు అర్థమవుతుంది. ఆమె త్వరలోనే 1980లలో హంగేరీ, ఇతర దేశాలలో ఇలాంటి మరణాలు జరిగాయని కనుక్కుంటుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఈ హత్యల వెనుక ఉన్నది ఎవరు అనేది సినిమాలో చూడాల్సిందే.
