    అనుపమ పరమేశ్వరన్ సినిమా నుంచి ఎల్ వరకు.. ఈ వారం ఓటీటీలోని మలయాాళ చిత్రాలు.. లిస్ట్ లో థ్రిల్లర్లు.. వీకెండ్ కు బెస్ట్

    ఈ వారం ఓటీటీలోకి కొత్త కంటెంట్ వచ్చింది. ఎప్పటిలాగే డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. ఇందులో మలయాళం సినిమాల వాటా ఎక్కువే. మరి ఈ వీకెండ్ కు ఓటీటీలో చూడాల్సిన మలయాళం సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Nov 29, 2025 6:09 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఎప్పటిలాగే ఈ వారం కూడా ఓటీటీలోకి మలయాళం సినిమాలు దూసుకొచ్చాయి. ఇందులో కొన్ని డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో ఆడియన్స్ కు మంచి ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. ఇందులో థ్రిల్లర్లు కూడా ఉత్కంఠ పంచేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మరి ఈ వీకెండ్ కు ఈ మలయాళ సినిమాలను చూసేయండి. ఇందులో అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా చేసిన సినిమా కూడా ఉంది.

    ఓటీటీలోని మలయాళం సినిమాలు (youtube)
    ఓటీటీలోని మలయాళం సినిమాలు (youtube)

    ది పెట్ డిటెక్టివ్

    ఈ వారం ఓటీటీ సినిమాల్లో ఎక్కువ మంది మాట్లాడుకున్న మలయాళం మూవీ ఏదైనా ఉంది అంటే.. అది ది పెట్ డిటెక్టివ్. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, షరాఫుద్దీన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఇది నవంబర్ 28 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పెద్ద డిటెక్టివ్ కావాలనుకునే యువకుడి కథ ఇది. ప్రేమించిన అమ్మాయి తండ్రిని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం పెంపుడు జంతువు మిస్సింగ్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తుంటాడు. అది పెద్ద మాఫియా వరకూ వెళ్తుంది.

    ఎల్

    ఎల్ సినిమా ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ హారర్ థ్రిల్లర్. కేరళలోని వివిధ ప్రాంతాలలో మహిళలు అనుమానాస్పద మరణాలకు గురవుతున్నారని గమనించే ఒక ఉన్నత స్థాయి పోలీసు అధికారి రేణుక చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆమె త్వరలోనే 1980లలో హంగేరీ, ఇతర దేశాల కేసులతో కొన్ని సారూప్యతలను కనుగొంటుంది. ఇందులో విష్ణు, అమృత మీనన్, బిగ్ బాస్-ఫేమ్ సంధ్య మనోజ్ తదితరులు నటించారు. ఇది నవంబర్ 28 నుంచి జియోహాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    లవ్ ఎఫ్ఎమ్

    రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్లో వచ్చిన మరో మలయాళం సినిమా ‘లవ్ ఎఫ్ఎమ్’. రేడియో జాకీ (ఆర్జే)గా పని చేసే ఓ యువకుడి జీవితంలోకి అనుకోకుండా ఓ అమ్మాయి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ యువకుడి లైఫ్ ఎలాంటి మలుపు తిరిగిందనే కథతో లవ్ ఎఫ్ఎమ్ తెరకెక్కింది. ఇందులో అశ్విన్ విజయన్, మౌమితా జయచంద్రన్, ఆషిక్ ముస్లియాన్ తదితరులు నటించారు. ఇది సింప్లీ సౌత్, సైనా ప్లే ఓటీటీల్లో ఉంది.

    తాళ్

    తాళ్ మూవీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. ఇందులోనూ ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా మిక్స్ చేశారు. అభయ్ అనే యువకుడు తన ఉద్యోగం, పర్సనల్ లైఫ్ లో తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటాడు. ఇది అతని ఫ్యామిలీ సంబంధాలపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది మనోరమా మ్యాక్స్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. తాళ్ సినిమాలో సంకీర్త్ గోపీ, అనూప్ శివసేనన్, షెరిన్ తదితరులు నటించారు.

