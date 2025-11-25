Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఒకే రోజు ఓటీటీలోకి మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్.. తమిళ మర్డర్ మిస్టరీ.. ఇక్కడ చూసేయండి

    ఓటీటీలో థ్రిల్లర్లకు ఉండే క్రేజే వేరు. ముఖ్యంగా తమిళ, మలయాళ థ్రిల్లర్లను తెలుగు ఆడియన్స్ బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ వారం ఒకే రోజు ఇలాంటి రెండు థ్రిల్లర్లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతున్నాయి. ఆ చిత్రాలు ఏంటో చూసేయండి. 

    Published on: Nov 25, 2025 5:49 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి వారం ఓటీటీలోకి కొత్త కంటెంట్ వస్తూనే ఉంది. ఇందులో డిఫరెంట్ జోనర్ల సినిమాలుంటున్నాయి. అయితే థ్రిల్లర్ల వాటా కాస్త ఎక్కువే. ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా డిఫరెంట్ థ్రిల్లర్లు చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో థియేటర్లలో అదరగొట్టిన రెండు థ్రిల్లర్లు ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అయ్యాయి. ఇందులో ఒకటి మలయాళ సినిమా ది పెట్ డిటెక్టివ్, మరొకటి తమిళ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్. ఈ రెండు ఒకే రోజు ఓటీటీలోకి రాబోతున్నాయి.

    ఓటీటీలోకి మలయాళం, తమిళ సినిమాలు
    ఓటీటీలోకి మలయాళం, తమిళ సినిమాలు

    ది పెట్ డిటెక్టివ్ ఓటీటీ

    ఈ ఏడాది వరుస సినిమాలతో జోరుమీదున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటించిన మరో చిత్రం ది పెట్ డిటెక్టివ్. ఈ మలయాళ థ్రిల్లర్ ఆడియన్స్ కు చ్చితంగా థ్రిల్ పంచుతుంది. ఇందులో షరాఫుద్దీన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఇది మలయాళం యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్. ఈ మూవీ నవంబర్ 28 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    కథ ఏమిటంటే?

    ది పెట్ డిటెక్టివ్ మూవీలో హీరో ఓ ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్. ఎలాగైనా పెద్ద కేసు సాల్వ్ చేసి పేరు సంపాదించాలనుకుంటాడు. కానీ అతని దగ్గరకు పెద్దగా కేసులు ఏం రావు. అలాంటి సమయంలో తన ప్రేమను గెలిపించుకోవడం కోసం తప్పిపోయిన ఓ పెంపుడు జంతువును వెతికేందుకు సిద్ధమవుతాడు. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటాయి. అతను కుక్కను వెతికే క్రమంలో మాఫియా, క్రిమినల్స్ జోలికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అలా ఎందుకు జరిగిందన్నది సినిమాలో చూడాల్సిందే.

    ఆర్యన్ ఓటీటీ

    డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్ తో వచ్చిన తమిళ మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్. విష్ణు విశాల్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ నవంబర్ 28న నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ కానుంది. ఇది తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, తమిళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు అందుబాటులో ఉండనుంది.

    స్టోరీ ఇదే

    సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా ఆడియన్స్ ను థియేటర్లలో ఎంటర్ టైన్ చేసింది ఆర్యన్. ఈ మూవీలో ఓ ఫెయిల్డ్ రైటర్ ఉంటాడు. తాను చనిపోయిన తర్వాత అయిదు హత్యలు జరుగుతాయని, చనిపోయిన వ్యక్తే చంపుతాడని చెప్పి ఆ రైటర్ సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత వరుసగా హత్యలు జరుగుతాయి. మరి ఈ హత్యలు చేస్తుంది ఎవరు? చనిపోయిన వ్యక్తి ఎలా చంపగలడు? అనే పాయింట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. మర్డర్ మిస్టరీ నేపథ్యంలో వచ్చే సస్పెన్స్ ఆడియన్స్ కు మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందిస్తుంది.

    News/Entertainment/ఒకే రోజు ఓటీటీలోకి మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్.. తమిళ మర్డర్ మిస్టరీ.. ఇక్కడ చూసేయండి
    News/Entertainment/ఒకే రోజు ఓటీటీలోకి మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్.. తమిళ మర్డర్ మిస్టరీ.. ఇక్కడ చూసేయండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes