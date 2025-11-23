ఓటీటీలోకి అనుపమ పరమేశ్వరన్ మరో సినిమా- పెంపుడు కుక్కను వెతుకుతూ మాఫియాలోకి- మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్- 8.5 ఐఎండీబీ రేటింగ్

ఓటీటీలోకి మరో మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్ రానుంది. అనుపమ పరమేశ్వరన్, శరఫుద్దీన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేసిన ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్’ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడన్నది ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అనౌన్స్ చేసింది. ఈ మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్ కు ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్ ఉంది.
ది పెట్ డిటెక్టివ్ ఓటీటీ
శరఫుద్దీన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటించిన తాజా మలయాళ చిత్రం 'ది పెట్ డిటెక్టివ్' ఈ నవంబర్లోనే ఓటీటీలో విడుదల కానుంది. గందరగోళ హాస్యం, వేగవంతమైన యాక్షన్కు పేరుగాంచిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 28 నుండి జీ5 ఓటీటీలో ప్రసారం కానుంది. 'ది పెట్ డిటెక్టివ్' ఇప్పటికే దాని సరదా కథాంశం, ఉత్సాహభరితమైన నటనతో ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో ఆకట్టుకుంది.
ది పెట్ డిటెక్టివ్ కథ
ప్రణీష్ విజయన్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ది పెట్ డిటెక్టివ్ ఓ కామెడీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. టోనీ జోస్ (శరఫుద్దీన్) ఓ ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీని నడుపుతుంటాడు. తన తండ్రి ప్రారంభించిన ఆ ఏజెన్సీ నష్టాల్లో ఉంటుంది. టోనీ పెద్ద కేసు విచారణ కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు. కానీ కేసులు రావు. మరోవైపు కైకేయి (అనుపమ పరమేశ్వరన్)ను లవ్ చేస్తాడు టోనీ.
లవ్ కోసం
కైకేయి, టోనీ ప్రేమించుకుంటారు. కానీ ఆర్మీ ఆఫీసర్ అయిన కైకేయి తండ్రి తన కూతురిని మంచి ఉద్యోగం లేదా ఆర్మీలో ఉన్నవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటాడు. అయితే తన లవ్ గెలిపించుకోవడం కోసం గొప్ప డిటెక్టివ్ అని నిరూపించుకుంటానని టోనీ అనుకుంటాడు. తప్పిపోయిన పెంపుడు జంతువు కుక్కను వెతికిపెట్టే కేసు తీసుకుంటాడు. కానీ అది చివరకు అంతర్జాతీయ మాఫియాలోకి దారితీస్తుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందన్నది ది పెట్ డిటెక్టివ్ మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఈ చిత్రం కుటుంబంతో కలిసి చూడదగిన అనుభూతిని అందిస్తూనే, చమత్కారమైన సంభాషణలు, అతివ్యాప్తి చెందుతున్న యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని హామీ ఇస్తుంది.
థియేటర్ రెస్పాన్స్
అక్టోబర్ 16, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైన మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్ ది పెట్ డిటెక్టివ్ కు మంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది. ఈ చిత్రంలో శరఫుద్దీన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్, వినాయకన్, వినయ్ ఫోర్ట్, శ్యామ్ మోహన్, జోమోన్ జ్యోతిర్ తదితరులు నటించారు. శరఫుద్దీన్ ఈ చిత్రంతో నిర్మాతగా కూడా అరంగేట్రం చేశాడు. ఇది ఇండియాతో పాటు యూకే, ఐర్లాండ్, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, ఒమన్, కువైట్, బహ్రెయిన్ వంటి కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలైంది.
