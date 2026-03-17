    OTT Malayalam: దేవుడే మనిషి సాయం కోరితే.. ఓటీటీలోకి 9 నెలల తర్వాత వస్తున్న మలయాళం మూవీ.. ఐఎండీబీలో 7.1 రేటింగ్

    OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి సుమారు 9 నెలల తర్వాత ఓ మలయాళం మూవీ వస్తోంది. థియేటర్లలో డిజాస్టర్ గా నిలిచిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది. దీనికి ఐఎండీబీలో 7.1 రేటింగ్ ఉంది.

    Mar 17, 2026, 20:14:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మలయాళ సినిమా 'రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్' (Written & Directed by God) ఎట్టకేలకు తన ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. సైజు కురుప్, సన్నీ వేన్ హీరోలుగా నటించిన ఈ సినిమాకు ఫెబీ జార్జ్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ మూవీ మార్చి 20న మనోరమ మ్యాక్స్ (Manorama Max) ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ఐఎండీబీలో 7.1 రేటింగ్ నమోదైనా.. థియేటర్లలో మాత్రం ఫ్లాప్ గా నిలిచింది.

    తొమ్మిది నెలల గ్యాప్ తర్వాత..

    గతేడాది (2025) జూన్‌లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన మలయాళం మూవీ రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్. దాదాపు తొమ్మిది నెలల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అడుగుపెట్టబోతోంది. ఈ శుక్రవారం (మార్చి 20) నుంచి ఈ మూవీ తమ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందని మనోరమ మ్యాక్స్ అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేసింది. ప్రస్తుతానికైతే మార్చి 20న మరే ఇతర మలయాళ సినిమా రిలీజ్ కావట్లేదు. కానీ జీ5 (Zee5) లో మాత్రం 'కాసరగోడ్ ఎంబసీ' (Kasaragod Embassy) అనే మలయాళ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    థియేటర్లలో రిలీజ్ అయినప్పుడు 'రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్' మూవీ అటు ఆడియన్స్‌ను, ఇటు క్రిటిక్స్‌ను ఏమాత్రం ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా ఈ సినిమా దారుణంగా ఫ్లాప్ అయింది. మరి సైజు కురుప్ నటించిన ఈ మూవీ, డిజిటల్ స్పేస్‌లో అయినా ఆడియన్స్ అటెన్షన్ డ్రా చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.

    అసలు కథ ఏంటంటే..

    టైటిల్ చూస్తేనే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా.. ఈ మలయాళ సినిమా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్‌కు, దేవుడికి మధ్య జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎప్పుడూ విసిగించే భార్యతో విసిగిపోయి, కెరీర్‌లో స్ట్రగుల్ అవుతున్న ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ 'జిజో' క్యారెక్టర్‌లో సైజు కురుప్ నటించాడు. ఆ టైమ్‌లో అతనికి అనుకోకుండా సాక్షాత్తూ ఆ దేవుడే ఎదురుపడతాడు. అంతేకాదు కొత్త వాళ్లకు సహాయం చేయడం కోసం ఆ దేవుడు జిజో హెల్ప్ అడుగుతాడు. ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత జిజో లైఫ్‌పై, తన ఫ్యామిలీపై ఉన్న దృక్పథం పూర్తిగా ఎలా మారిపోయింది అనేదే ఈ ఫాంటసీ కథ.

    ఈ సినిమాలో దేవుడి క్యారెక్టర్‌లో సన్నీ వేన్ అద్భుతంగా నటించాడు. అలాగే అపర్ణా దాస్, దినేష్ ప్రభాకర్, బిబిన్ జార్జ్, నీనా కురుప్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఫాంటసీ, కామెడీ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన ఈ సినిమా స్టోరీని జోమన్ జాన్, లింటో దేవస్యా, రోషన్ మాథ్యూ కలిసి రాశారు.

