OTT Movies: ఈ ఉగాది వీకెండ్ తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, తమిళంలలో చూడాల్సిన టాప్ 6 మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే
OTT Movies: ఓటీటీలో ఈ ఉగాది వీకెండ్ చూడటానికి చాలా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలాంటి సౌత్ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన టాప్ 6 మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం సౌత్ ఓటీటీ స్పేస్లో తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా నుండి మలయాళ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ, కన్నడ రూరల్ డ్రామా వరకు రకరకాల సినిమాలు పలకరించబోతున్నాయి. ఐశ్వర్య అర్జున్ 'సీత పయనం'లో నటిస్తుంటే, కబీర్ దుహాన్ సింగ్ ‘కాసరగోడ్ ఎంబసీ’ అంటూ వస్తున్నాడు. ఇక దునియా విజయ్ ‘ల్యాండ్లార్డ్’కి కూడా ఈ వారమే వస్తోంది. మార్చి మూడో వారంలో జీ5, సన్ నెక్ట్స్, ఈటీవీ విన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో రిలీజ్ అవుతున్న లేటెస్ట్ సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.
సుమతీ శతకం
స్ట్రీమింగ్ డేట్: మార్చి 19
ప్లాట్ఫామ్: ఈటీవీ విన్
బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అమర్దీప్ చౌదరి లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ తెలుగు సినిమా ఒక పల్లెటూరి కుర్రాడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతను ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఊరి దేవత పూనకం వచ్చిందని గ్రామస్తులు నమ్ముతారు. ఈ మూఢనమ్మకాల వల్ల వాళ్ల పెళ్లి ప్లాన్స్ ఎలా ఆగిపోయాయి.. ఆ పాత నమ్మకాలకు, ఈ కుర్రాడి ప్రేమకు మధ్య జరిగిన పోరాటమే ఈ రూరల్ డ్రామా. మార్చి 19న ఉగాది రోజున ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది.
ఫోర్త్ ఫ్లోర్
స్ట్రీమింగ్ డేట్: మార్చి 20
ప్లాట్ఫామ్: సన్ నెక్ట్స్
ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఓ తమిళ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ మార్చి 20 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లోకి రానుంది. తన మాజీ ప్రేయసిని తలచుకుంటూ ఓ గెస్ట్ హౌజ్ లో ఉండే హీరోకి ఊహించని కలలు వస్తాయి. అవి అతనితోపాటు ఆమె జీవితాన్ని ఎలా మార్చేశాయన్నదే ఈ మూవీ స్టోరీ.
సీతా పయనం
స్ట్రీమింగ్ డేట్: మార్చి 20
ప్లాట్ఫామ్: సన్ నెక్ట్స్
ఇదొక కన్నడ మూవీ. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. చిన్నప్పుడే తల్లిని కోల్పోయిన సీతని తన తండ్రే పెంచుతాడు. ఆమెకు అస్సలు పెళ్లి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. కానీ ఒక రోడ్ ట్రిప్లో అభిని కలిశాక ఆమె ఆలోచనలు ఎలా మారాయి అనేది ఈ కథ. నిరంజన్ సుధీంద్ర, ఐశ్వర్య అర్జున్ జంటగా నటించిన ఈ రోడ్ రొమాన్స్ డ్రామాను అర్జున్ సర్జా డైరెక్ట్ చేశాడు. వాలెంటైన్స్ డేకి థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమాకు మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి.
కాసరగోడ్ ఎంబసీ
స్ట్రీమింగ్ డేట్: మార్చి 20
ప్లాట్ఫామ్: జీ5 ఓటీటీ
ఇదొక మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. నకిలీ పాస్పోర్టులు తయారు చేసే ఒక ఇల్లీగల్ రాకెట్ను పట్టుకోవడానికి ఒక పోలీస్ టీమ్ చేసే ప్రయత్నమే ఈ కథ. అతీష్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ థ్రిల్లర్ సిరీస్లో 'మార్కో' ఫేమ్ కబీర్ దుహాన్ సింగ్ మాఫియా డాన్గా కనిపిస్తున్నాడు. సుధీష్, దీపక్ పరంబోల్ లాంటి స్టార్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నారు.
ల్యాండ్లార్డ్
స్ట్రీమింగ్ డేట్: మార్చి 19
ప్లాట్ఫామ్: జీ5 ఓటీటీ
ఒక క్రూరమైన భూస్వామి అరాచకాలను భరించలేక, రాచయ్య అనే సామాన్య పల్లెటూరి వ్యక్తి ఎదురుతిరిగి ఎలా పోరాడాడు అనేదే ఈ కన్నడ సినిమా కథ. దునియా విజయ్ రాచయ్యగా నటించగా.. రాజ్ బి శెట్టి, రచితా రామ్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. నిజానికి ఈ సినిమా లాస్ట్ వీక్ రావాల్సి ఉన్నా, వాయిదా పడి ఈ వారం వస్తోంది.
వలవారా
స్ట్రీమింగ్ డేట్: మార్చి 20
ప్లాట్ఫామ్: సన్ నెక్ట్స్
'నీలి హక్కి' తర్వాత పిల్లల ఎమోషన్స్ మీద వస్తున్న మరో కన్నడ సినిమా ఇది. సక్లేష్పురా గ్రామంలో ఉండే కుందేసి అనే అబ్బాయికి తన తండ్రి అంటే చాలా భయం. ఎందుకంటే తన తండ్రి ఎప్పుడూ తన తమ్ముడికే సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు. ఈ 'కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్' సినిమాలో వేదిక్ కౌశల్, అభయ్ ఎస్ నటించారు.