    బిగ్ బాస్ అమర్‌దీప్ చౌదరి హీరోగా సుమతీ శతకం- సుమతి సుమతి సాంగ్ రిలీజ్- ఆకట్టుకునేలా డ్యాన్స్ స్టెప్స్

    బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అమర్‌దీప్ చౌదరి హీరోగా టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న సినిమా సుమతీ శతకం. తాజాగా సుమతీ శతకం మూవీ నుంచి సుమతి సుమతి సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ పాటలో అమర్‌దీప్ చౌదరి డ్యాన్స్ స్టెప్స్ సింపుల్‌గా ఉంటూనే ఆకట్టుకుంటునేలా ఉన్నాయి.

    Published on: Jan 25, 2026 11:18 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాతగా రూపొందించిన సినిమా సుమతీ శతకం. ఈ సినిమాకు ఎంఎం నాయుడు రచన దర్శకత్వం వహించారు. ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న సుమతీ శతకం మూవీలో బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అమర్‌దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

    బిగ్ బాస్ అమర్‌దీప్ చౌదరి హీరోగా సుమతీ శతకం- సుమతి సుమతి సాంగ్ రిలీజ్- ఆకట్టుకునేలా డ్యాన్స్ స్టెప్స్
    సుమతీ శతకం కీలక పాత్రలు

    అలాగే, సుమతీ శతకం మూవీలో వీరితోపాటు బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్, కమెడియన్ టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, జేడీవీ ప్రసాద్, ఆకెళ్ల గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్‌పేట్ శైలజ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేయగా ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పని చేశారు.

    ఇప్పటికే సుమతీ శతకం నుంచి విడుదల అయిన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన మైత్రి మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ ద్వారా సుమతీ శతకం సినిమాను థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. జోరుగా ప్రమోషన్స్ నిర్వహిస్తున్న సుమతీ శతకం నుంచి తాజాగా సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.

    సుభాష్ ఆనందం సంగీతం

    సమతీ శతకం నుంచి "సుమతి సుమతి..." అనే పాటను విడుదల చేశారు. కృష్ణ మాదినేని రాసిన ఈ పాటకు గోల్డ్ దేవరాజ్ స్వరాన్ని అందించగా సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతం సమకూర్చారు. సుభాష్ ఆనంద్ మ్యూజిక్ ఈ పాటను మరింత వినసంపుడిగా మార్చిందని చిత్రబృందం పేర్కొంది.

    "నా కుట్టీ కుట్టీ సుమతీ, నా చిట్టీ చిట్టీ సుమతీ..." అంటూ సాగిన ఈ సాంగ్ విజువల్స్ చూస్తే అమర్‌దీప్ చౌదరి తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి పాడుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. అలాగే పాటలో అమర్‌దీప్ చౌదరి వేసిన డాన్స్ స్టెప్స్ కూడా సింపుల్‌గా ఉంటూనే సరికొత్తగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించేలా ఉన్నాయి.

    ప్రేయసిని తలుస్తూ పాడే పాట

    ముందు ముందు యువత తమ ప్రేయసిని తలుస్తూ పడేలా ఈ పాట చార్ట్ బస్టర్ అవుతుందని మేకర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటికే సుమతీ శతకం నుంచి విడుదలైన 'ఎక్కడే ఎక్కడే' పాట కూడా ప్రేక్షకుల పట్ల చక్కటి స్పందనను అందుకుంది. ఇప్పుడు సుమతి సుమతి సాంగ్ కూడా ఆదరణ పొందుతుని నమ్మకంగా ఉన్నారు దర్శకనిర్మాతలు.

    ఇదిలా ఉంటే, బిగ్ బాస్ తెలుగు 7 రన్నరప్‌గా నిలిచిన అమర్‌దీప్ చౌదరి మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. బిగ్ బాస్ షోలో తనదైన ఆట తీరుతో, జెన్యూన్‌గా అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ చూపిస్తూ క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. అంతకుముందు సీరియల్స్‌లో అమర్‌దీప్ హీరోగా చేశాడు.

    హీరోగా అమర్‌దీప్ చౌదరి ఎంట్రీ

    జానకి కలగనలేదు సీరియల్‌లో మెయిన్ లీడ్ చేసిన అమర్‌దీప్ ఇప్పుడు వెండితెరపై అడుగుపెడుతున్నాడు. సుమతీ శతకం సినిమాతో హీరోగా టాలీవుడ్‌లో అమర్‌దీప్ చౌదరి ఎంట్రీ ఇవ్వడం విశేషంగా మారింది.

