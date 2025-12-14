Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్- రాణించిన మంచితనం, అదిరిపోయే రెమ్యూనరేషన్- కమెడియన్ 14 వారాల సంపాదన ఇదే!

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు నుంచి కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 పద్నాలుగో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్‌లో భాగంగా శనివారం (డిసెంబర్ 13) నాటి ఎపిసోడ్‌లోనే సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో బిగ్ బాస్‌లో పాల్గొన్నందుకు సుమన్ శెట్టి రెమ్యూనరేషన్ వివరాలు ఆసక్తిగా మారాయి.

    Published on: Dec 14, 2025 6:00 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు తుది ఘట్టానికి చేరుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలే నిర్వహించి టైటిల్ విన్నర్‌ను ప్రకటించనున్నారు. అయితే, ఈ క్రమంలో టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్స్, ప్రతి వారం ఎలిమినేషన్ వంటి వివరాలు ఆసక్తిగా మారాయి.

    బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్- రాణించిన మంచితనం, అదిరిపోయే రెమ్యూనరేషన్- కమెడియన్ 14 వారాల సంపాదన ఇదే!
    బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్- రాణించిన మంచితనం, అదిరిపోయే రెమ్యూనరేషన్- కమెడియన్ 14 వారాల సంపాదన ఇదే!

    ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్

    ఈసారి గ్రాండ్ ఫినాలేకు టాప్ 5 లేదా టాప్ 6 కంటెస్టెంట్స్ వెళ్లే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ప్రస్తుతం హౌజ్‌లో తనూజ గౌడ, డిమాన్ పవన్, ఇమ్మాన్యూయెల్, కల్యాణ్ పడాల, భరణి శంకర్, సంజన గల్రాని, సుమన్ శెట్టి ఏడుగురు ఉన్నారు. వీరిలో నుంచి బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు 14వ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగనుంది.

    టాప్ 4 కంటెస్టెంట్స్

    అయితే, ఈ ఏడుగురిలో అత్యధిక ఓటింగ్‌తో తనూజ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యూయెల్, డిమాన్ పవన్ టాప్ 4లో ఉన్నారు. వీరి తర్వాత భరణి శంకర్, సంజన, సుమన్ శెట్టి వీరు డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నారు. కానీ, ఈపాటికే బిగ్ బాస్ నుంచి ఈ వారం సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ శనివారం (డిసెంబర్ 13) నాడే జరిగింది.

    సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్

    అత్యధిక తక్కువ ఓటింగ్‌తో కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. అయితే, హౌజ్‌లో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించని సుమన్ శెట్టి మంచితనం, ఎలాంటి కన్నింగ్ లేకుండా అందరి హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు. అలాగే, ఇమ్మాన్యూయెల్ ఎక్కువగా నామినేషన్స్‌లో లేకపోవడంతో అతనికి పడే ఓట్లు సుమన్ శెట్టికి పడినట్లు రివ్యూవర్స్ చెప్పారు.

    ఓట్ల రూపంలో అభిమానం

    అంతేకాకుండా తెలుగులో తన కామెడీతో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు సుమన్ శెట్టి. ఆ అభిమానం కూడా ఓట్ల రూపంలో సేఫ్ చేసిందని మరో వాదన ఉంది. ఇది పక్కన పెడితే 14వ వారంలో సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి అందుకునే రెమ్యూనరేషన్‌పై అందరి ఆసక్తి నెలకొంది.

    రోజుకు 40 వేల పారితోషికం

    బిగ్ బాస్ ద్వారా సుమన్ శెట్టికి అదిరిపోయే పారితోషికం అందినట్లు సమాచారం. సుమన్‌కు రోజుకు రూ. 40 వేల రెమ్యూనరేషన్ ముట్టజెప్పినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అంటే వారానికి రూ. 2 లక్షల 80 వేలుగా సుమన్ శెట్టి పారితోషికం ఉంది. ఈ లెక్కన 14 వారాల్లో సుమన్ శెట్టి బిగ్ బాస్ ద్వారా రూ. 39 లక్షల 20 వేలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.

    సుమన్ శెట్టి 14 వారాల సంపాదన

    అయితే, సుమన్ శెట్టి రెమ్యూనరేషన్‌లో మరో టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది. ఈ కమెడియన్‌కు రోజుకు రూ. 45 వేల పారితోషికం ఇచ్చినట్లు దాంతో వారానికి రూ. 3 లక్షల 15 వేలు అందుకున్నట్లుగా చెబుతున్నారు. ఈ లెక్కన చూస్తే గనుక బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ద్వారా కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి 14 వారాల్లో సుమారుగా రూ. 44 లక్షల 10 వేలు సంపాదించినట్లుగా చెప్పుకోవచ్చు.

    News/Entertainment/బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్- రాణించిన మంచితనం, అదిరిపోయే రెమ్యూనరేషన్- కమెడియన్ 14 వారాల సంపాదన ఇదే!
    News/Entertainment/బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్- రాణించిన మంచితనం, అదిరిపోయే రెమ్యూనరేషన్- కమెడియన్ 14 వారాల సంపాదన ఇదే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes