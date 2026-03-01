ఈవారం ఓటీటీలో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. ఓ కొత్త థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా..
ఓటీటీలో ఈవారం మలయాళం కంటెంట్ చాలానే ఉంది. ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న వాటితోపాటు కొత్తగా ఓ థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా రానుంది. వీటిని నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, జీ5, సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీల్లో చూడొచ్చు.
మలయాళ సినిమా అంటేనే వైవిధ్యానికి మారుపేరు. ఈ వారం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో సందడి చేస్తున్న సరికొత్త మలయాళ వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్స్ నుంచి మనసును హత్తుకునే స్టోరీస్ వరకు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మార్చి 2 నుంచి 8 వరకు స్ట్రీమ్ అవుతున్న టాప్ మలయాళ కంటెంట్ ఇదే.
సీక్రెట్ స్టోరీస్: రోజ్లిన్
స్ట్రీమింగ్: జియోహాట్స్టార్
ఒక టీనేజ్ అమ్మాయికి ఎదురయ్యే భయానక అనుభవాల నేపథ్యంలో సాగే వెబ్ సిరీస్ ఇది. పీడకలలతో సతమతమయ్యే ఆ బాలిక జీవితం చుట్టూ అల్లిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ ఈ సిరీస్కు ప్రధాన ఆకర్షణ. థ్రిల్లర్ కథలను ఇష్టపడేవారు అస్సలు మిస్ కావద్దు. జియోహాట్స్టార్ లో గత వారమే స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది.
ధీరం (Dheeram)
స్ట్రీమింగ్: సన్ నెక్స్ట్
ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ 'ధీరం'. కన్నబిడ్డను కోల్పోయిన తండ్రికి న్యాయం చేసే క్రమంలో, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ స్వయంగా తీర్పు ఇచ్చే జడ్జిగా, శిక్ష అమలు చేసే తలారిగా ఎలా మారాల్సి వచ్చిందనేది ఈ సినిమా కథ. భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ క్రైమ్ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేస్తుంది. సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చే శుక్రవారం అంటే మార్చి 6న అడుగుపెడుతోంది.
ఖజురహో డ్రీమ్స్ (Khajuraho Dreams)
స్ట్రీమింగ్: సైనా ప్లే, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
ఇదొక డిఫరెంట్ స్టోరీతో వచ్చిన సినిమా. విహారయాత్ర కోసం ఖజురహో వెళ్ళిన ఒక స్నేహితుల బృందం.. అక్కడి స్థానికుల సంక్షేమం కోసం ఒక మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ, ప్రభుత్వంతో ఎలా పోరాడారనేది ఈ సినిమాలో చూడవచ్చు. కళ్లకు కట్టే విజువల్స్ ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. ఇది సైనా ప్లే, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
చథా పచ్చ (Chatha Pacha)
స్ట్రీమింగ్: నెట్ఫ్లిక్స్
రోషన్ మాథ్యూ, అర్జున్ అశోకన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా యాక్షన్ ప్రియులకు విందు భోజనంలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ఫైట్స్ అంటే ఇష్టపడేవారికి ఇందులోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్ బాగా నచ్చుతాయి. చిన్నప్పుడు రెజ్లింగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేసిన వారికి ఈ సినిమా పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తుంది. ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
పాతిరాత్రి (Paathirathri)
స్ట్రీమింగ్: జీ5 (ZEE5)
ఒక పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వెనుక ఉండే నిజమైన భావోద్వేగాలను ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. ఇందులో పోలీస్ ఆఫీసర్లుగా నవ్య నాయర్, సౌబిన్ షాహిర్ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. కథలోని మలుపులు, పోలీసుల వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య బ్యాలెన్స్ ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.