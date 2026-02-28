OTT Crime: ఓటీటీలోకి బిగ్ బాస్ విన్నర్ నిఖిల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్-డ్రమ్ కేసుతో ప్రోమో-స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Bigg Boss Winner Nikhil OTT Web Series Vikram On Duty Promo: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 8 విన్నర్ నిఖిల్ మాలియక్కల్ హీరోగా తెరకెక్కిన తెలుగు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ. ఇటీవల ఈ సిరీస్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.
తెలుగు బుల్లితెర షో బిగ్ బాస్ 8 విన్నర్ నిఖిల్ మాలియక్కల్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఓటీటీ సిరీస్ ‘విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ’. తెలుగు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో ఈ వెబ్ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. ఇటీవల విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.
డ్రమ్ కేసుతో
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ప్రోమో వైరల్ అవుతుంది. డ్రమ్ కేసుతో చూపించిన ప్రోమో ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అన్ని రకాల అంశాలను జోడించి ఈ ఓటీటీ సిరీస్ను తెరకెక్కించినట్టుగా ప్రోమోను చూస్తే అర్థం అవుతోంది. నిఖిల్ మాలియాక్కల్ ఈ సిరీస్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా అదరగొట్టబోతోన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది.
డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్
ఇక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్తో నిఖిల్ కనిపించనున్నాడు. ఓ వైపు సీరియస్గా కేసు గురించి చెబుతూ ఉండటం.. మరో వైపు ఆటో వాడితో బేరం ఆడుతూ విక్రమ్ పాత్రలో నిఖిల్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం.. అదిరిపోయింది. డ్రమ్లో బాడీ పెట్టారేంటీ, స్ట్రెచర్ రాలేదా అంటూ సైటెర్లు వేయడం, ఏడుస్తున్న ఆవిడతో ఆకలేస్తుంది, తినడానికేమైనా ఉందా అని అడగడం వంటి డైలాగ్స్ బాగున్నాయి.
సెల్యూట్ అయిన బుల్లెట్ అయిన
ఆస్తి కోసం బాబును చంపి డ్రమ్లో పెట్టింది ఎవరో విక్రమ్ కనిపెట్టిన తీరు బాగుంది. ఆ తర్వాత విక్రమ్ పాత్రకు తన పై అధికారి "వీడికి యూనిఫామ్ అవసరం లేదు" అంటూ ఎలివేషన్ ఇచ్చే డైలాగ్స్ బాగున్నాయి. "కనీసం మీకు సెల్యూట్ కూడా చేయలేదు?" అని మరో ఆఫీసర్ అంటే.. "సెల్యూట్ అయిన బుల్లెట్ అయిన అవసరం ఉన్నప్పుడే" అని విక్రమ్ చెప్పే డైలాగ్తో ప్రోమోను ఎండ్ చేశారు.
ఒక్కో ఎపిసోడ్లో ఒక్కో క్రైమ్
అయితే, విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ఓటీటీ సిరీస్లో ఒక్కో ఎపిసోడ్లో ఒక్కో క్రైమ్ను చూపించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఆ కేసులను విక్రమ్ ఎలా సాల్వ్ చేశాడనే కథగా ఈ సిరీస్ సాగనుందని అర్థమవుతోంది.
చిన్న చిన్న ఆధారాలతో
నేరాలు ఏంటీ?, మరి ఆ నేరాల్ని ఎవరు చేశారు? వాటి వెనుకున్న రహస్యాలు ఏంటి? ఎవ్వరూ పట్టించుకోని చిన్న చిన్న ఆధారాలతో విక్రమ్ కేస్ని ఎలా పరిష్కరిస్తాడు? అన్నదే ఓటీటీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ కథాంశం.
కీలక పాత్రలో అషు రెడ్డి
కాగా, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ (SIT)లోని ఓ డిఫరెంట్ స్టైల్లో పని చేసే పోలీసు అధికారి విక్రమ్ వాసు పాత్రలో నిఖిల్ చాలా కొత్తగా కనిపించనున్నారు. అలాగే, ఈ సిరీస్లో అషు రెడ్డి కీలక పాత్రలో నటించారు.
విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్ స్టార్లో విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. మార్చి 6 నుంచి హాట్స్టార్లో విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది.