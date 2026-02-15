OTT Telugu Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- బామ్మ కథతో క్రిమినల్ను పట్టుకునే ఎస్సై!
Today OTT Telugu Release Movie: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు ఫ్యామిలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ బామ్మ చెప్పిన కథ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. ఈ సినిమాలో ఒకప్పుడు కామెడీతో అలరించిన బాబు మోహన్, వై విజయ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మరి బామ్మ చెప్పిన కథ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో కమెడియన్ బాబు మోహన్, నటి వై విజయ కాంబినేషన్కు మంచి క్రేజ్ ఉంది. 90స్ సమయంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సీన్స్ చాలా వరకు నవ్వించి మెప్పించాయి. అలాంటి సూపర్ హిట్ కామెడీ కాంబినేషన్ ఓటీటీ తెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
ఓటీటీ ఆడియెన్స్ ముందుకు
కామెడీతో నవ్వించిన బాబు మోహన్, వై విజయ సీరియస్ పాత్రలతో ఓటీటీ ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ బామ్మ చెప్పిన కథ. ఇది ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ. తెలుగులో హారర్, కామెడీ, రొమాంటిక్, ఫ్యామిలీ డ్రామా వంటి తరహా జోనర్లలో సినిమాలు రెగ్యులర్గా ఎన్నో వస్తుంటాయి.
ఫ్యామిలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
కానీ, ప్యామిలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వంటి జోనర్లో మూవీస్ రావడం చాలా అరుదు. ఈ బామ్మ చెప్పిన కథలో బాబు మోహన్, వై విజయతోపాటు సాయి సోహన్, వినీషా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. బాబు మోహన్ ఎస్సై చలపతిగా చేస్తే.. వై విజయ బామ్ జగదాంబగా నటించింది.
బామ్మ చెప్పిన కథ స్టోరీ
నేరం జరగకముందే క్రిమినల్ను పట్టుకోవాలనుకునే ఎస్సై చలపతి. అలాంటి చలపతి ప్రతి రోజు ఓ ఇంట్లో జరుగుతన్న నేరాన్ని మాత్రం అరికట్టలేకపోతున్నారంటూ ఓ బామ్మ పోలీస్ స్టేషన్లోకు అడుగు పెడుతుంది. తాను రోజు ఓ రాక్షసుడుని చూస్తున్నాంటూ తన పక్కింట్లో జరిగే ప్యామిలీ స్టోరీని చెబుతుంది బామ్మ.
ట్విస్టులు
బామ్మ చెప్పిన కథతో క్రిమినల్ను పట్టుకుంటాడు ఎస్సై. అసలు ఆ క్రిమినల్ ఎవరు?, అతను ఏ నేరం చేశాడు?, బామ్మ చెప్పిన కథ ఏంటీ? అనే వివరాలు తెలియాలంటే ఈ బామ్మ చెప్పిన కథ సినిమాను చూడాల్సిందే.
గృహ హింస, వేధింపులు
అయితే, బామ్మ చెప్పిన కథ ట్రైలర్ చూస్తుంటే సినిమా అంతా గృహ హింస, వేధింపులు, క్రైమ్ మిస్టరీ అంశాల చుట్టూ సాగుతుందని తెలుస్తోంది. సమాజంలో జరిగే హత్యలు, దోపిడీలు మాత్రమే కాదు ఇంట్లో భార్యపై భర్త చేసే అఘాయిత్యాలు కూడా నేరాలే అనే అంశంతో బామ్మ చెప్పిన కథ తెరకెక్కినట్లు అర్థమవుతోంది.
బామ్మ చెప్పిన కథ ఓటీటీ రిలీజ్
బామ్మ చెప్పిన కథ సినిమాకు గురు కిరణ్ బత్తుల దర్శకత్వం వహించారు. వీఎస్ విజన్స్ ప్రొడక్షన్ హౌజ్ బ్యానర్పై విజయ్ శాంతి శ్రీనివాస్ తాడిపర్తి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. అయితే, బామ్మ చెప్పిన కథ ఓటీటీలోకి ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 15) వచ్చేసింది.
అతి తక్కువ రన్టైమ్
ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్లో బామ్మ చెప్పిన కథ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కేవలం 37 నిమిషాల 27 సెకన్ల రన్టైమ్తో నేడు బామ్మ చెప్పిన కథ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో
అయితే, ప్రతివారం అతి తక్కువ నిడివితో సినిమాలు అందించే వీక్లీ ఓటీటీ సిరీస్ ఈటీవీ విన్ కథా సుధాలో భాగంగా బామ్మ చెప్పిన కథ డిజిటల్ ప్రీమియర్ అవుతోంది. ఫ్యామిలీ డ్రామాతో క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారు ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న బామ్మ చెప్పిన కథ మూవీని ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.