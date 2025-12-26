Edit Profile
    ఓటీటీలోకి మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్.. రూ.50 కోట్ల వసూళ్లు

    ఓటీటీలోకి బ్లాక్‌బస్టర్ మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు ఎకో. నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమాను కేవలం రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించగా.. రూ.50 కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం.

    Published on: Dec 26, 2025 2:32 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన 'కిష్కింధ కాండం' మూవీ టీమ్ నుంచి వచ్చిన మరో ఆసక్తికర మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'ఎకో' (Eko). థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించిన ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారు చేసుకుంది. డిసెంబర్ 31న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగు సహా 5 భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఎకో ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్, ఇతర విశేషాలు

    మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి న్యూ ఇయర్ కానుక రెడీ అయ్యింది. దింజిత్ అయ్యతన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఎకో' సినిమాను థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే చూసేయొచ్చు. ఈ విషయాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    వచ్చే బుధవారం అంటే డిసెంబర్ 31 నుంచి ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెట్టనుంది. అంతేకాదు మలయాళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతో ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు మరింత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    ఏంటీ ఎకో మూవీ స్పెషాలిటీ?

    గత ఏడాది వచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన 'కిష్కింధ కాండం' సినిమా గుర్తుందా? ఆ చిత్ర దర్శకుడు దింజిత్ అయ్యతన్, రచయిత, సినిమాటోగ్రాఫర్ బాహుల్ రమేష్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన సినిమానే ఈ 'ఎకో'.

    ఇది దర్శకుడి ‘యానిమల్ ట్రైలజీ’లో చివరి భాగం. గతంలో కిష్కింధ కాండం, కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్: సీజన్ 2 వచ్చాయి. ఆ రెండింటిలాగే ఈ ఎకో మూవీకి కూడా థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కేవలం రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిస్తే ఏకంగా రూ.50 కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం.

    ఎకో మూవీ కథేంటంటే?

    మంచుతో కప్పి ఉన్న 'కాట్టుకున్ను' (Kaattukunnu) అనే కొండ ప్రాంతం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఒక వృద్ధురాలు, ఆమె కేర్‌టేకర్ అక్కడ ఉంటారు. ఆమె భర్త కురియాచన్ (సందీప్) ఒక పేరుమోసిన కుక్కల పెంపకం దారుడు, పరారీలో ఉన్న నిందితుడు.

    అతన్ని వేటాడుతూ కొందరు ఆగంతకులు ఆ కొండపైకి వస్తారు. ఈ క్రమంలో అడవిలో దాగి ఉన్న రహస్యాలు, గతానికి సంబంధించిన చీకటి నిజాలు ఎలా బయటపడ్డాయన్నదే ఈ సినిమా కథ.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా పోస్టర్‌ను షేర్ చేస్తూ.. "అడవిలో చాలా రహస్యాలు దాగున్నాయి.. మరి సమాధానాలు కూడా అక్కడే దొరుకుతాయా?" అని ఆసక్తికర క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, జీవవైవిధ్యం అనే థీమ్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి.

