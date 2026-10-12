Malayalam OTT: ఓటీటీలోకి ఈవారం 3 క్రేజీ మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. సైకలాజికల్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్స్.. తెలుగులోనూ..
Malayalam OTT: ఓటీటీలోకి ఈవారం మలయాళంలో మూడు క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్నాయి. ఇవి జియోహాట్స్టార్, జీ5, మనోరమ మ్యాక్స్ లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లోకి అడుగు పెట్టనున్నాయి.
Malayalam OTT: మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ వారం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లలో వినోదాల సునామీ రాబోతోంది. అక్టోబర్ 12 నుంచి 18 మధ్య ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలైన జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar), జీ5 (ZEE5), మనోరమ మాక్స్ (manoramaMAX) తదితర ప్లాట్ఫామ్ లలో సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. వైవిధ్యమైన జోనర్లతో వస్తున్న ఈ కంటెంట్ ఓటీటీ లవర్స్ను కచ్చితంగా అలరిస్తుంది.
యంగ్ హీరో రినోష్ జార్జ్ నటించిన 'కప్పి స్క్వాడ్' వెబ్ సిరీస్ నుంచి ఊర్వశి, జోజూ జార్జ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న థ్రిల్లర్ మూవీ 'ఆశా' వరకు ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్పై సందడి చేయనున్న ప్రాజెక్ట్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఈవారం ఓటీటీలోకి వస్తున్న మలయాళం కంటెంట్
కప్పి స్క్వాడ్ (కామెడీ వెబ్ సిరీస్) - జియోహాట్స్టార్
ఆశా మూవీ (థ్రిల్లర్) - జీ5 ఓటీటీ
ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ (హారర్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్) - మనోరమ మ్యాక్స్
కప్పి స్క్వాడ్ (జియో హాట్స్టార్ - అక్టోబర్ 15)
ప్రముఖ నటుడు రినోష్ జార్జ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న మలయాళ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ 'కప్పి స్క్వాడ్' (Kappi Squad). కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలకు దూరంగా సొంతంగా కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకునే యువత ఎదుర్కొనే సామాజిక, ఆర్థిక ఇబ్బందుల ఆధారంగా ఈ వెబ్ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు.
జీవితంలో దెబ్బతిన్న నలుగురు యువతీయువకులు తమ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక లోకల్ కేఫ్ స్టార్ట్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంటారు. ఆ కేఫ్ను రన్ చేయడానికి వాళ్ళు పడే పాట్లు, స్నేహితుల మధ్య మారుతున్న డైనమిక్స్ చాలా ఫన్నీగా, ఎమోషనల్ గా ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు.
ఆశా (జీ5 - అక్టోబర్ 16)
మలయాళం నుంచి వస్తున్న మరో ఇంటెన్స్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'ఆశా' (Aasha). సఫర్ సనల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో లెజెండరీ నటి ఊర్వశి, జోజూ జార్జ్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా రహస్యంగా దాగి ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ సీక్రెట్ బయటపడటంతో ప్రధాన పాత్రల మధ్య మొదలయ్యే అనుమానాలు, సస్పెన్స్ ఈ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాయి.
అనుకోని ప్రమాదం వల్ల కలిగే దీర్ఘకాలిక పరిణామాలు, జనంలో తమ పరువు కాపాడుకోవడానికి మనుషులు ఎంత దూరమైనా వెళ్తారనే కాన్సెప్ట్పై ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సాగుతుంది.
ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ (మనోరమ మాక్స్ - అక్టోబర్ 15)
సంగీత్ ప్రతాప్, షరాఫుద్దీన్ (Sharaf U Dheen) లీడ్ రోల్స్లో నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' (It's a Medical Miracle). శ్యామిన్ గిరీష్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించిన తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్కు రెడీ అయింది. అఖిల భార్గవన్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 15 నుంచి మనోరమ మాక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వీకెండ్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఈ చిత్రాలు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More