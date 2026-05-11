    Malayalam OTT: ఓటీటీలోకి మరో మలయాళం రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

    Malayalam OTT: మలయాళం సినిమాలు వరుసగా ఓటీటీలోకి క్యూ కడుతున్నాయి. తాజాగా మరో రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమైంది. ఇది కూడా తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కానుండటం విశేషం. ఈ మూవీ పేరు మధువిధు.

    May 11, 2026, 21:15:33 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Malayalam OTT: బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వినోదాన్ని పంచిన మలయాళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ 'మధువిధు' (Madhuvidhu) ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సోనీ లివ్ (Sony LIV) ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ఖరారు చేసింది.

    మే 22 నుంచి ఓటీటీలోకి..

    షరాఫుద్దీన్, కల్యాణి పణిక్కర్ జంటగా నటించిన ఈ క్యూట్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ మే 22 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఇందులో ఉన్న కామెడీ టైమింగ్, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్‌కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. అందుకే ఓటీటీలో ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

    ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్

    కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా సోనీ లివ్ అందుబాటులోకి తెస్తోంది. భాషా భేదం లేకుండా కామెడీని ఇష్టపడే సినీ ప్రియుల కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విష్ణు అరవింద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడు జగదీష్, అజీస్ నెడుమంగడ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

    'ఖుషి' మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యాజిక్

    తెలుగులో విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'ఖుషి' సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించారు. ఆయన అందించిన మెలోడీలు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఒక సాధారణ పెళ్లి, ఆ తర్వాత జరిగే తమాషా సంఘటనల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ వినోదాన్ని పంచుతూనే సున్నితమైన భావోద్వేగాలను స్పృశిస్తుంది.

    వీకెండ్ లో ఒక లైట్ హార్టెడ్ కామెడీ సినిమా చూడాలనుకునే వారికి 'మధువిధు' ఒక మంచి ఆప్షన్. మే 22 నుంచి సోనీ లివ్‌లో ఈ సరదా ప్రయాణాన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'మధువిధు' సినిమా ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?

    ఈ చిత్రం సోనీ లివ్ (Sony LIV) ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    2. మధువిధు సినిమా తెలుగులో అందుబాటులో ఉంటుందా?

    అవును, మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    3. 'మధువిధు' సినిమాలో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?

    షరాఫుద్దీన్, కల్యాణి పణిక్కర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, జగదీష్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

