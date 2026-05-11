Malayalam OTT: ఓటీటీలోకి మరో మలయాళం రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
Malayalam OTT: మలయాళం సినిమాలు వరుసగా ఓటీటీలోకి క్యూ కడుతున్నాయి. తాజాగా మరో రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమైంది. ఇది కూడా తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కానుండటం విశేషం. ఈ మూవీ పేరు మధువిధు.
Malayalam OTT: బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వినోదాన్ని పంచిన మలయాళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ 'మధువిధు' (Madhuvidhu) ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సోనీ లివ్ (Sony LIV) ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ఖరారు చేసింది.
మే 22 నుంచి ఓటీటీలోకి..
షరాఫుద్దీన్, కల్యాణి పణిక్కర్ జంటగా నటించిన ఈ క్యూట్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ మే 22 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఇందులో ఉన్న కామెడీ టైమింగ్, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. అందుకే ఓటీటీలో ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.
ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా సోనీ లివ్ అందుబాటులోకి తెస్తోంది. భాషా భేదం లేకుండా కామెడీని ఇష్టపడే సినీ ప్రియుల కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విష్ణు అరవింద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడు జగదీష్, అజీస్ నెడుమంగడ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
'ఖుషి' మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యాజిక్
తెలుగులో విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'ఖుషి' సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించారు. ఆయన అందించిన మెలోడీలు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఒక సాధారణ పెళ్లి, ఆ తర్వాత జరిగే తమాషా సంఘటనల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ వినోదాన్ని పంచుతూనే సున్నితమైన భావోద్వేగాలను స్పృశిస్తుంది.
వీకెండ్ లో ఒక లైట్ హార్టెడ్ కామెడీ సినిమా చూడాలనుకునే వారికి 'మధువిధు' ఒక మంచి ఆప్షన్. మే 22 నుంచి సోనీ లివ్లో ఈ సరదా ప్రయాణాన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'మధువిధు' సినిమా ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?
ఈ చిత్రం సోనీ లివ్ (Sony LIV) ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. మధువిధు సినిమా తెలుగులో అందుబాటులో ఉంటుందా?
అవును, మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
3. 'మధువిధు' సినిమాలో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?
షరాఫుద్దీన్, కల్యాణి పణిక్కర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, జగదీష్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.