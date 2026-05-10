OTT: ఈ వారం ఓటీటీలో క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు.. ఇవి స్పెషల్.. తెలుగు నుంచి మలయాళం వరకు.. ఓ లుక్కేయండి
OTT: ఈ వారం ఓటీటీలో వినోదాల జాతర అదిరిపోయింది. అడివి శేష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్', ప్రియాంక చోప్రా 'సిటాడెల్ 2'తో పాటు సౌత్ నుంచి హాలీవుడ్ వరకు అదిరిపోయే సినిమాలు, సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
OTT: డిజిటల్ వినోదాన్ని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ వారం ఓటీటీ వేదికలు విందు భోజనం వడ్డిస్తున్నాయి. ఉత్కంఠ రేకెత్తించే యాక్షన్ థ్రిల్లర్లు, భారీ బడ్జెట్ సీక్వెల్స్, ప్రాంతీయ భాషల్లో సత్తా చాటిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు ఇప్పుడు మీ మొబైల్, టీవీ స్క్రీన్ల మీద సందడి చేస్తున్నాయి. ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్లలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆ టాప్ సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి
డెకాయిట్ - అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
'మేజర్', 'గూఢచారి' వంటి సినిమాలతో తెలుగులో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అడివి శేష్, ఇప్పుడు 'డెకాయిట్' అనే పవర్ఫుల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. శానీల్ డియో దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో శేష్ సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ నటించింది. ప్రతీకారం, దోపిడీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమా ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
లుక్కే - అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
చండీగఢ్లోని అండర్గ్రౌండ్ రాప్ సంస్కృతి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'లుక్కే'. సంగీతం, నేరం, యువత ఆకాంక్షల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ప్రముఖ రాపర్ కింగ్ ఈ సినిమాతో నటుడిగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నాడు. ఆయనతో పాటు పాలక్ తివారీ, రాశీ ఖన్నా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. మ్యూజికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ చిత్రం రాప్ ప్రపంచంలోని వాస్తవికతను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది.
సిటాడెల్ సీజన్ 2 - అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
గ్లోబల్ స్పై ఫ్రాంచైజీ 'సిటాడెల్' రెండో సీజన్ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది . గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, రిచర్డ్ మాడెన్ తమ గూఢచారి పాత్రల్లో మళ్లీ అరిస్తున్నారు. రుస్సో బ్రదర్స్ నిర్మాణంలో అత్యంత భారీ వ్యయంతో రూపొందిన ఈ సిరీస్, మొదటి సీజన్ కంటే మరింత ఉత్కంఠభరితంగా ఉందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
మై రాయల్ నెమెసిస్ - నెట్ఫ్లిక్స్
కొరియన్ డ్రామాలకు (K-Dramas) ఇప్పుడు తెలుగులోనూ విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. 'మై రాయల్ నెమెసిస్' అనే ఈ ఫాంటసీ రొమాన్స్ డ్రామాలో జోసెన్ కాలం నాటి ఒక మహిళ ప్రస్తుత సియోల్ నగరానికి టైమ్ ట్రావెల్ చేసి వస్తుంది. ఆధునిక కాలంలోని సాంకేతికత, జీవనశైలిని చూసి ఆమె పడే ఇబ్బందులు, ఆ క్రమంలో పుట్టే హాస్యం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. లిమ్ జీ-యోన్, హీ నమ్-జూన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
భరతనాట్యం 2: మోహినియాట్టం - నెట్ఫ్లిక్స్
మలయాళంలో సంచలన విజయం సాధించిన 'భరతనాట్యం' చిత్రానికి ఇది సీక్వెల్. 2026 ఏప్రిల్లో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.38 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. భరతన్ నాయర్ కుటుంబం ఒక నేరంలో చిక్కుకోవడం, దాని నుంచి వారు ఎలా బయటపడ్డారు అనే అంశాన్ని దర్శకుడు చాలా చమత్కారంగా తెరకెక్కించారు. సైజు కురుప్, సురాజ్ వెంజారమూడు నటన ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోశాయి.
రిమార్కబుల్లీ బ్రైట్ క్రీచర్స్ - నెట్ఫ్లిక్స్
షెల్బీ వాన్ పెల్ట్ రాసిన బెస్ట్ సెల్లింగ్ నవల ఆధారంగా ఒలివియా న్యూమాన్ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. కుమారుడు కనిపించకుండా పోయిన బాధలో ఉన్న ఒక విధవ మహిళ (సాలీ ఫీల్డ్), అక్వేరియంలో ఉండే ఒక తెలివైన ఆక్టోపస్తో స్నేహం చేయడం ఈ కథలోని విశేషం. భావోద్వేగపూరితమైన ఈ మిస్టరీ డ్రామా ఆకట్టుకుంటోంది.
లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ - అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ తమిళ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో సాగుతుంది. 2040 నాటి కాలంలో.. ప్రేమలో విఫలం కాకుండా ఒక కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంటుంది. ప్రదీప్ రంగనాథన్, కృతి శెట్టి, ఎస్.జె. సూర్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం ఈ సినిమాకు అదనపు బలం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'డెకాయిట్' సినిమాలో అడివి శేష్ సరసన ఎవరు నటించారు?
జవాబు: ఈ చిత్రంలో అడివి శేష్ సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికగా నటించారు.
ప్రశ్న: 'సిటాడెల్ 2' ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమ్ అవుతోంది?
జవాబు: ప్రియాంక చోప్రా నటించిన 'సిటాడెల్ సీజన్ 2' అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
ప్రశ్న: 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' సినిమా నేపథ్యం ఏమిటి?
జవాబు: ఇది 2040వ సంవత్సరం నాటి ఫ్యూచరిస్టిక్ కాలంలో సాగే సైన్స్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ కామెడీ.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More