Today OTT: ఓటీటీ లవర్స్కు పండగే.. ఒకేరోజు తెలుగులో వచ్చిన రెండు మలయాళం సినిమాలు.. కామెడీ, థ్రిల్లర్
Today OTT: మలయాళం మూవీస్ ను ఎంజాయ్ చేసే తెలుగు ఓటీటీ లవర్స్ కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ ఇది. ఒకే రోజు రెండు బ్లాక్ బస్టర్ మలయాళం సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. తెలుగులోనూ ఇవి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
Today OTT: ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు డబుల్ కిక్ అందించేందుకు. ఎంటర్ టైన్మెంట్ మోతను రెట్టింపు చేసేందుకు రెండు మలయాళం సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. ఒకే రోజు వాలా 2, భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం సినిమాలు డిజిటల్ డెబ్యూ చేశాయి. ఇవాళ (మే 8) నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇంకెందుకు లేటు ఓ లుక్కేయండి మరి.
వాలా 2 ఓటీటీ
మలయాళంలో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన రీసెంట్ కామెడీ మూవీ ‘వాలా 2’. వాలాకు సీక్వెల్ గా వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీ శుక్రవారం ఓటీటీ డెబ్యూ చేసింది. జియోహాట్స్టార్లో అడుగుపెట్టింది.
యూత్ స్టోరీ
వాలా 2 మూవీ యూత్ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కింది. నలుగురు మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాళ్లు ఉంటారు. వాళ్ల పేరెంట్స్ ఎన్నో కష్టాలు పడి తమ కొడుకులను కాలేజీకి పంపుతారు. కానీ ఈ నలుగురు మాత్రం గొడవలకు సై అంటారు. ఓ గొడవ కారణంగా కాలేజీ నుంచి పంపించేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
మధ్యలో ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ కలగ చేసుకుని వీళ్లను కాపాడతాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? పై చదువుల కోసం యూకేకు వెళ్లాలనుకున్న ఈ కుర్రాళ్ల కల నిజమైందా? అన్నదే వాలా 2 మూవీ మిగతా స్టోరీ.
భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం ఓటీటీ
మరో మలయాళ బ్లాక్ బస్టర్ భరత నాట్యం 2 మోహినియాట్టం కూడా ఈ రోజే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఇది రిలీజైంది. డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం.. 2024లో వచ్చిన భరతనాట్యం మూవీకి సీక్వెల్.
ఆ మరణంతో
భరత్ నాయర్ కొడుకు శశి. తండ్రి మరణం తర్వాత అతనికి రెండు ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయని శశికి తెలుస్తుంది. ఆ రెండు కుటుంబాలను శశి కలుపుతాడు. అయితే గతంతో భరత్ నాయరు ఓ నకిలీ దేవాలయాన్ని నిర్మించి, ప్రజలను మోసం చేశాడని ఓ వ్యక్తి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందన్న కథ థ్రిల్ పంచుతుంది.
తెలుగులోనూ
మలయాళ సినిమాలంటే తెలుగు జనాలు ఉండే క్రేజ్ వేరు. ఇక తెలుగులో ఆ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయంటే ఎగబడి మరి చూసేస్తారు. ఇప్పుడు వాలా 2, భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం కూడా తెలుగులో ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
