OTT Crime Thriller: కరడుగట్టిన కిల్లర్గా మెగాస్టార్.. రక్తపాతం లేదు కానీ.. ఓటీటీలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే క్రైమ్ థ్రిల్లర్
OTT Crime Thriller: కేవలం కథనం, పాత్రల మానసిక సంఘర్షణతోనే వెన్నులో వణుకు పుట్టించే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'కలంకావల్' (Kalamkaval). మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి, విలక్షణ నటుడు వినాయకన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్కు జితిన్ కె. జోస్ దర్శకత్వం వహించారు.
OTT Crime Thriller: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలంటే భారీ యాక్షన్, భయానక రక్తపాతం, చెవులు చిల్లులు పడే నేపథ్య సంగీతం ఉంటాయని అనుకుంటాం. కానీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఓ సినిమా వీటికి భిన్నమైనది. సంచలన సీరియల్ కిల్లర్ 'సైనైడ్ మోహన్' (Cyanide Mohan) వాస్తవ కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కి, 7.2 ఐఎండీబీ రేటింగ్ సాధించిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక సోనీ లివ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సినిమా కథాంశం, బలాలు, బలహీనతల పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.
కలంకావల్ మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే?
ఈ మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా కథ 2005వ సంవత్సరంలో కేరళ – తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మొదలవుతుంది. ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో వరుసగా యువతులు అదృశ్యమవుతుండటం పోలీసులకు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఒక యువతి మిస్సింగ్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న కేరళ స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ ఎస్ఐ జయకృష్ణన్ (వినాయకన్) కు ఈ ఘటనలన్నింటి మధ్య ఏదో బలమైన సంబంధం ఉందని అనుమానం కలుగుతుంది.
దర్యాప్తు లోతుల్లోకి వెళ్లేకొద్దీ, అదృశ్యమైన ఆ మహిళలందరూ దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారని బయటపడుతుంది. ఈ వరుస హత్యల వెనుక ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన సీరియల్ కిల్లర్ ఉన్నాడని జయకృష్ణన్ గుర్తిస్తాడు. ఇదే సమయంలో అతడికి తమిళనాడు క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారి ఎస్ఐ స్టాన్లీ దాస్ (మమ్ముట్టి) పరిచయమవుతాడు.
బయటకు ఎంతో ప్రశాంతంగా, సాధారణ కుటుంబ జీవితం గడుపుతున్న వ్యక్తిలా కనిపించే స్టాన్లీ వెనుక ఒక భయానకమైన చీకటి నిజం దాగి ఉంటుంది. ఇందులో రజిషా విజయన్, గాయత్రి అరుణ్, శృతి రామచంద్రన్, గిబిన్ గోపీనాథ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
మూవీలో పాజిటివ్స్ ఇవే..
1. మమ్ముట్టి నట విశ్వరూపం: మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి మరోసారి తన పాత్రతో అద్భుతమైన ప్రయోగం చేశారు. బయటకు ఎంతో సౌమ్యంగా, అమాయకంగా కనిపిస్తూనే లోపల క్రూరమైన ఆలోచనలు కలిగిన సీరియల్ కిల్లర్ పాత్రలో ఆయన కళ్లతోనే భయపెట్టారు.
2. వినాయకన్ సహజ నటన: ఎస్ఐ జయకృష్ణన్ పాత్రలో వినాయకన్ జీవించేశారు. తొందరపడకుండా ప్రతి చిన్న ఆధారాన్ని నిశితంగా పరిశీలించే పోలీస్ అధికారిగా, సాధారణ విచారణ కాస్తా తనకు ఒక వ్యసనంగా మారే క్రమాన్ని ఆయన అద్భుతంగా పండించారు.
3. గ్రిప్పింగ్ మేకింగ్: దర్శకుడు జితిన్ కె. జోస్ ఎక్కడా అనవసరపు రక్తపాతం గానీ, భయపెట్టే జంప్-స్కేర్ దృశ్యాలు గానీ పెట్టలేదు. కేవలం సన్నివేశాల్లోని నిశ్శబ్దం, పాత్రల ప్రవర్తన, అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో ఉత్కంఠను నిర్మించారు.
4. అదిరిపోయే ఇంటర్వెల్ బ్లాక్: ఇంటర్వెల్ కు ముందు వచ్చే మలుపు కథను పూర్తిగా కొత్త దారిలోకి తీసుకెళ్తూ, సెకండాఫ్ పై ఆసక్తిని పెంచుతుంది.
నెగటివ్ పాయింట్లు ఇవే..
సస్పెన్స్ ముందే వీడటం: చివరి నిమిషం వరకు హంతకుడు ఎవరో తెలియకుండా ఉండే సాధారణ మర్డర్ మిస్టరీలను ఇష్టపడే వారికి ఇది కొంత నిరాశ కలిగించవచ్చు. ఇందులో హంతకుడి గుర్తింపు ప్రారంభంలోనే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి పోలీసు అతడిని ఎలా పట్టుకున్నారన్న దానిపైనే ఆసక్తి ఆధారపడి ఉంటుంది.
నెమ్మదైన కథనం: ప్రథమార్థంలో పాత్రలు, సంఘటనలను పరిచయం చేయడానికి దర్శకుడు ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారు. కొన్ని దర్యాప్తు సన్నివేశాలు పునరావృతమైనట్లు అనిపిస్తాయి.
బాధితుల కోణం తక్కువగా ఉండటం: కథంతా కిల్లర్, పోలీస్ ఆఫీసర్ చుట్టూనే తిరగడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన మహిళల జీవితాలు, వారి కుటుంబాల ఆవేదనకు తగిన ప్రాధాన్యత దక్కలేదు.
సాదాసీదా క్లైమాక్స్: వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించడం వల్ల క్లైమాక్స్ను సహజంగా ముగించారు. అయితే సినిమా మొత్తం నిర్మించిన ఉత్కంఠకు తగ్గ భారీ ముగింపు లేదనే భావన కలుగుతుంది.
రోర్షాక్' (Rorschach), 'మెమోరీస్' (Memories) వంటి సీరియస్ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి, మమ్ముట్టి – వినాయకన్ నటనను ఆస్వాదించాలనుకునే సినీ ప్రేమికులకు ‘కలంకావల్’ ఒక మంచి ఛాయిస్. కేవలం వేగవంతమైన మలుపులు, భారీ యాక్షన్ కోరుకునే వారికి ఇది కాస్త నెమ్మదిగా అనిపించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More