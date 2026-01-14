రెండు రోజుల్లోనే ఆ మూవీ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్ల రికార్డు బ్రేక్ చేసిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర చిరు దూకుడు
చిరంజీవి మన శంకరవరప్రసాద్ గారు బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూకుడుగా వెళ్తోంది. మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చినా కూడా రెండు రోజుల్లోనే చిరు డిజాస్టర్ మూవీ ఆచార్య లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లను మించిపోవడం విశేషం.
‘భోళా శంకర్’ పరాజయం తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ (MSVPG) సినిమాలో చిరు తన మార్క్ కామిక్ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేస్తున్నాడు. బాక్సాఫీస్ వద్ద బంపర్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన ఈ సినిమా.. రెండో రోజు కూడా అదే జోరును కొనసాగించింది.
రెండు రోజుల్లోనే రూ. 60 కోట్లు దాటేశాడు
ప్రముఖ ట్రేడ్ ట్రాకింగ్ సైట్ ‘సాక్నిల్క్’ (Sacnilk) నివేదిక ప్రకారం.. ఈ మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమా బాక్సాఫీస్ నంబర్స్ ఇలా ఉన్నాయి. మొదటి రోజు మొత్తంగా రూ. 32.25 కోట్లు, స్పెషల్ ప్రీవ్యూల ద్వారా రూ. 9.35 కోట్లు కలిపి వసూళ్లు రూ. 41.6 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇక రెండో రోజు 19.50 కోట్లు వచ్చాయి. దీంతో కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ. 50 కోట్ల మార్క్ దాటేసి, ఇండియాలో రూ. 61.10 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది.
‘రాజా సాబ్’ డల్.. మెగాస్టార్ ఫుల్ జోష్
ప్రభాస్ నటించిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా భారీ ఓపెనింగ్స్ (రూ. 62.5 కోట్లు) సాధించినప్పటికీ, రెండో రోజు నుంచి వసూళ్లలో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. కానీ చిరంజీవి సినిమా మాత్రం నిలకడగా రాణిస్తోంది. ‘రాజా సాబ్’ ఇప్పటివరకు అన్ని భాషల్లో కలిపి రూ. 119.45 కోట్లు రాబట్టగా, చిరు సినిమా ఆ మార్కును అందుకోవడానికి వేగంగా దూసుకెళ్తోంది.
‘ఆచార్య’తో సహా బాలీవుడ్ సినిమాల రికార్డ్స్ బ్రేక్
కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సాధించిన వసూళ్లు.. చిరంజీవి గత సినిమా ‘ఆచార్య’ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ (రూ. 56 కోట్లు) కంటే ఎక్కువ కావడం గమనార్హం. అలాగే ఇటీవల బాలీవుడ్లో వచ్చిన అగస్త్య నందా ‘ఇక్కిస్’ (రూ. 30 కోట్లు), కార్తీక్ ఆర్యన్ రొమాంటిక్ డ్రామా (రూ. 49.5 కోట్లు) లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను కూడా ఈ సినిమా అధిగమించింది.
కామెడీకి ఫిదా అవుతున్న ఫ్యాన్స్
కథ పరంగా విమర్శకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ.. చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్, అతని ఎనర్జీ ఫ్యాన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా విక్టరీ వెంకటేష్ చేసిన గెస్ట్ రోల్ సినిమాకు పెద్ద హైలైట్గా నిలిచింది. నయనతార, క్యాథరిన్ థ్రెసా కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ యాక్షన్-కామెడీ ఎంటర్టైనర్ సంక్రాంతి విన్నర్గా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.