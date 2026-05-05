Trisha Manchu Lakshmi: నీకు డబుల్ సెలబ్రేషన్స్, బెస్ట్ బర్త్ డే గిఫ్ట్ ఇదే.. త్రిష పుట్టినరోజుకు మంచు లక్ష్మీ ట్వీట్!
Manchu Lakshmi Trisha Birthday Wishes: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో దళపతి విజయ్ టీవీకే ప్రభంజనం సృష్టించింది. ఇదే సమయంలో హీరోయిన్ త్రిష పుట్టినరోజు కూడా కావడంతో మంచు లక్ష్మీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ వేశారు. నీకు డబుల్ సెలబ్రేషన్స్, బెస్ట్ బర్త్ డే గిఫ్ట్ అంటూ మంచు లక్ష్మీ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
Manchu Lakshmi Birthday Wishes To Trisha: తమిళనాడు రాజకీయ ముఖచిత్రం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. సోమవారం (మే 4) వెలువడిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్లో నటుడు, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత విజయ్ అద్భుతమైన విజయం సాధించారు. మొత్తం 234 స్థానాలకు గాను టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుచుకుని నెంబర్ వన్గా నిలిచింది.
తొలి ప్రయత్నంలోనే
తొలి ప్రయత్నంలోనే దళపతి విజయ్ ఈ స్థాయిలో మెజారిటీ సాధించడం చూసి రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం విస్మయానికి గురవుతున్నారు. నీలాంకరైలోని విజయ్ నివాసం వద్ద అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు.
తిరుమల దర్శనం.. ఆపై విజయ్ ఇంటికి త్రిష
మే 4న హీరోయిన్ త్రిష 43వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రతి ఏటా తన పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడం ఆమెకు అలవాటు. అందులో భాగంగానే సోమవారం ఉదయం తెల్లటి కుర్తా ధరించి స్వామివారిని దర్శించుకున్న త్రిష, మధ్యాహ్నం నేరుగా చెన్నై చేరుకున్నారు.
ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తుల్లో
నీలాంకరైలోని విజయ్ బీచ్ ఫ్రంట్ మాన్షన్కు త్రిష చేరుకోవడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తుల్లో కారులో విజయ్ ఇంటికి వెళ్తున్న త్రిషను చూసి అక్కడున్న మీడియా ప్రతినిధులు పలకరించే ప్రయత్నం చేసినా, ఆమె కేవలం చిరునవ్వు చిందిస్తూ లోపలికి వెళ్లిపోయారు.
మంచు లక్ష్మీ ఆసక్తికర ట్వీట్
ఇదిలా ఉంటే, త్రిష పుట్టినరోజు సందర్భంగా టాలీవుడ్ నటి మంచు లక్ష్మీ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. "అందమైన త్రిషకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ వేడుక చేసుకోవడానికి ఇంతకంటే మంచి రోజు దొరకదు. నాకు తెలిసి ఆ విశ్వమే నీకు ఈ భారీ విజయంతో బెస్ట్ బర్త్ డే గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లు ఉంది. నీకు ఇవాళ డబుల్ సెలబ్రేషన్స్!" అంటూ మంచు లక్ష్మీ పేర్కొన్నారు.
వెండితెరపై మ్యాజిక్.. నిజజీవితంలో రూమర్స్
దళపతి విజయ్ సాధించిన ఎన్నికల విజయాన్ని ఉద్దేశిస్తూ మంచు లక్ష్మీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అయితే, విజయ్-త్రిష జోడీకి కోలీవుడ్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. 'గిల్లి', 'తిరుపాచ్చి', 'ఆతి', 'కురువి' వంటి హిట్ చిత్రాల తర్వాత సుదీర్ఘ విరామం తీసుకుని 'లియో' చిత్రంలో భార్యాభర్తలుగా నటించారు.
విడాకుల వరకు
ఆ మధ్య వచ్చిన విజయ్ 'ది గోట్'లో కూడా ఒక ప్రత్యేక గీతంలో త్రిష మెరిశారు. అయితే, వీరిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ గత కొంతకాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. 1999లో సంగీతను వివాహం చేసుకున్న విజయ్కు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ, ఇటీవల విజయ్ దంపతుల మధ్య విభేదాలు వచ్చాయని, విడాకుల వరకు వెళ్లిందనే పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో, త్రిష నేరుగా విజయ్ ఇంటికి వెళ్లడం చర్చకు దారితీస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్ పార్టీ (TVK) ఎన్ని స్థానాల్లో గెలిచింది?
విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ మొత్తం 234 స్థానాలకు గాను 108 స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగరవేసింది.
2. నటి త్రిష పుట్టినరోజు ఎప్పుడు?
నటి త్రిష మే 4న తన 43వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు.
3. విజయ్, త్రిష కలిసి నటించిన సినిమాలు ఏవి?
వీరిద్దరూ గిల్లి, తిరుపాచ్చి, ఆతి, కురువి మరియు ఇటీవల వచ్చిన లియో వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు.
4. మంచు లక్ష్మి చేసిన ట్వీట్ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
త్రిష పుట్టినరోజు, విజయ్ పార్టీ ఎన్నికల్లో సాధించిన భారీ విజయాన్ని కలిపి 'డబుల్ సెలబ్రేషన్స్' అంటూ మంచు లక్ష్మి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
