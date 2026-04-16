Shah Rukh Khan Raaka: అల్లు అర్జున్ రాకాతో షారుఖ్ ఖాన్ టాలీవుడ్ రాక- జైలర్ 2కి మాత్రం నో- అదిదా డైరెక్టర్ అట్లీ స్కెచ్!
Shah Rukh Khan Cameo In Allu Arjun Raaka: అల్లు అర్జున్, డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'రాకా' మూవీపై సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికర వార్త చెక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ అతిథి పాత్రలో మెరవబోతున్నారని హిందీ సినీ ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
Shah Rukh Khan In Allu Arjun Raaka: తెలుగు సినిమా స్థాయిని 'పుష్ప'తో ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన అల్లు అర్జున్, ఇప్పుడు తమిళ దర్శకుడు అట్లీతో కలిసి 'రాకా' అనే సినిమాను పట్టాలెక్కించారు. అట్లీ గత చిత్రం 'జవాన్'తో షారుఖ్ ఖాన్కు వెయ్యి కోట్ల వసూళ్లను అందించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇప్పుడు అదే దర్శకుడు అల్లు అర్జున్తో సినిమా చేస్తుండటంతో, ఇందులో షారుఖ్ ఖాన్ ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపిస్తే సినిమా రేంజ్ ఎక్కడికో వెళ్తుందని చిత్ర బృందం భావిస్తోందట. ఈ సినిమా పాన్-ఇండియా అప్పీల్ను మరింత పెంచడానికి బాలీవుడ్ బాద్షా రాక.. రాకాకు ఎంతో ప్లస్ అవుతుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
'జైలర్ 2'కు నో.. 'రాకా'కు ఎస్?
ఇదిలా ఉంటే, షారుఖ్ ఖాన్ ఇటీవల రజనీకాంత్ నటిస్తున్న 'జైలర్ 2'లో అతిథి పాత్ర చేసే అవకాశాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆయన తన పూర్తి దృష్టిని 'కింగ్' అనే భారీ ప్రాజెక్టుపైనే పెట్టారు. లీడ్ రోల్స్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, అతిథి పాత్రలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు టాక్. అయితే అట్లీతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కారణంగా, అల్లు అర్జున్ సినిమాలో నటించేందుకు షారుఖ్ ఖాన్ మొగ్గు చూపుతారా లేదా అనేది ఇప్పుడు సస్పెన్స్గా మారింది.
"షారుఖ్ ఖాన్ ప్రస్తుతం తన డైరీని కేవలం మెయిన్ లీడ్ సినిమాల కోసమే కేటాయిస్తున్నారు" అని బాలీవుడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఒకవేళ 'రాకా'లో షారుఖ్ కనిపిస్తే మాత్రం అది ఇండియన్ సినిమాలోనే బిగ్గెస్ట్ కామియో అవుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు.
అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు తెలుగులో షారుఖ్ ఖాన్ సినిమాలు డబ్ అయి రిలీజ్ అయ్యాయి. కానీ తెలుగు హీరో అల్లు అర్జున్ సినిమాలో షారుఖ్ నటిస్తే టాలీవుడ్లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. ఈ లెక్కన అల్లు అర్జున్ రాకాతో టాలీవుడ్కు షారుఖ్ ఖాన్ రాక అవుతుందని బన్నీ ఫ్యాన్స్ చమత్కారంగా అనుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే అట్లీ స్కెచ్ మాములుగా ఉండదు.
భారీ తారాగణం.. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణం
ఇదిలా ఉంటే, 'రాకా' సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ సరసన స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన టైటిల్ పోస్టర్ ఇంటర్నెట్ను ఊపేసింది. బన్నీ రగ్గడ్ లుక్ను చూసి షారుఖ్ ఖాన్ సైతం సోషల్ మీడియా వేదికగా "అమేజింగ్" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ ట్వీట్ చూసిన అభిమానులు, వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఒక భారీ ప్లాన్ నడుస్తోందని అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయారు.
షూటింగ్ అప్డేట్స్
ప్రస్తుతం రాకా సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 2026 ప్రథమార్ధంలో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. షారుఖ్ ఖాన్ కామియో గురించి అటు అల్లు అర్జున్ టీమ్ గానీ, ఇటు అట్లీ గానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు. సినిమా స్థాయిని బట్టి చూస్తుంటే, ప్రేక్షకులకు థియేటర్లలో సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికే మేకర్స్ ఈ విషయాన్ని రహస్యంగా ఉంచుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది.
