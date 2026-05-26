Manchu Manoj: మంచు మనోజ్ మంచి మనసు.. మతి స్థిమితం లేని వ్యక్తికి కొత్త జీవితం.. స్వయంగా హెయిర్ కట్.. వీడియో వైరల్
Manchu Manoj: రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ మరోసారి తన మంచి మనసు చాటుకున్నాడు. మతిస్థిమితం లేని ఓ మానసిక వికలాంగుడికి మనోజ్ స్వయంగా హెయిర్ కట్ చేశాడు. అనాథ ఆశ్రమానికి అండగా ఉంటానని హామీ కూడా ఇచ్చాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
Manchu Manoj: సినిమాల్లో విలక్షణమైన నటనతో మెప్పించడమే కాకుండా నిజ జీవితంలోనూ మంచి మనసుతో రియల్ హీరోగా నిలుస్తున్నాడు మంచు మనోజ్. సినీ పరిశ్రమలో కథానాయకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మంచు మనోజ్.. నిజ జీవితంలోనూ తన ఉదారతను చాటుకున్నాడు. తాజాగా అతని వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
మంచు మనోజ్ మంచి మనసు
సమాజంలో అణగారిన, నిరుపేద ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి మంచు మనోజ్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటాడు. ఇందులో భాగంగానే, తాజాగా ఆయన చేపట్టిన ఒక సేవా కార్యక్రమం సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఇటీవల ప్రారంభమైన ‘సెలబ్రిటీ రీబర్త్ ఛాలెంజ్’ (Celebrity Rebirth Challenge) లో మంచు మనో పాల్గొన్నాడు.
అనాథకు సరికొత్త జీవితం
ఈ సెలబ్రిటీ రీబర్త్ ఛాలెంజ్ అనే వినూత్న సవాల్ను స్వీకరించిన మంచు మనోజ్ ఒక అనాథకు సరికొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు. హైదరాబాద్ నగరంలోని మలక్పేట ప్రధాన రహదారిపై మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేక, దీన స్థితిలో సంచరిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని స్థానిక మాతృదేవోభవ ఆశ్రమ నిర్వాహకులు చేరదీశారు.
తన చేతులతో
మానసిక వికలాంగుడిని ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న మంచు మనోజ్ వెంటనే స్పందించాడు. ఆ వ్యక్తి వద్దకు వెళ్లి, స్వయంగా తన చేతులతో అతనికి హెయిర్ కట్ చేశాడు. గడ్డం కూడా పూర్తిగా గీసి, ముఖాన్ని శుభ్రం చేశాడు.
ఆ అనాథ వ్యక్తికి మంచు మనోజ్ కొత్త బట్టలు కూడా అందించాడు. సాధారణ మనిషిలా సమాజంలో తిరిగేలా ఒక సరికొత్త రూపాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ వ్యక్తికి మంచు మనోజ్ హెయిర్ కట్ చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. మనోజ్ అన్నది మంచి మనసు అనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.
ఆశ్రమానికి అండగా
ఈ సందర్భంగా ఆశ్రమ నిర్వాహకుడు గిరికి మంచు మనోజ్ కీలకమైన హామీ ఇచ్చాడు. ఈ ఆశ్రమానికి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా, తాను ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చాడు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన పిలుపునిచ్చాడు.
ఇటీవల తన బర్త్ డే సందర్భంగా అయిదుగురు పిల్లలను మంచు మనోజ్ దత్తత తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తన భార్య మౌనికతో కలిసి అతను ఐక్య ధైర్య సేన సమితిని కూడా ప్రారంభించాడు.
వరుస సినిమాలతో
ఎనర్జిటిక్ యాక్టింగ్ తో అభిమానులను సంపాదించుకున్న మంచు మనోజ్ మధ్యలో సినిమాలకు కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చాడు. మిరాయ్ మూవీలో విలన్ గా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసిన ఈ హీరో ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్నాడు. డేవిడ్ రెడ్డి, వడ్డీ కాసులవాడ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. అలాగే గోపీచంద్ మలినేని-బాలయ్య బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న మూవీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.