    Memu COPulam OTT: గజపతి రాజుగా వస్తున్న నాగబాబు.. మేము COPలం వెబ్ సిరీస్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్.. ట్రైలర్ కోసం యుద్ధం

    Memu COPulam OTT: జీ5 ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ 'మేము COPలం' నుంచి మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది. గజపతి రాజు పాత్రలో ఆయన రాయల్ అప్పీరెన్స్ ఈ సిరీస్ పై అంచనాలను పెంచుతోంది. అంతేకాదు ట్రైలర్ కోసం యుద్ధం జరగబోతోందంటూ మరో అప్డేట్ కూడా ఇచ్చారు.

    May 7, 2026, 22:03:59 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Memu COPulam OTT: మెగా బ్రదర్ నాగబాబు వెండితెరపైనే కాదు, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కూడా తనదైన ముద్ర వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న వెబ్ సిరీస్ 'మేము COPలం' (Memu Copulam) నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో నాగబాబు 'గజపతి రాజు' అనే పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.

    రాయల్ లుక్‌లో గజపతి రాజు

    ఈ పోస్టర్‌లో నాగబాబు లుక్ చాలా హుందాగా, పవర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తోంది. పట్టు పంచె కట్టుకుని, మెడలో భారీ బంగారు గొలుసులు, చేతికి ఉంగరాలతో ఒక జమీందార్ తరహా రాజసాన్ని ఆయన ఒలకబోస్తున్నారు. చేతిలో ఓ పందెం కోడిని కూడా చూడొచ్చు.

    గజపతి రాజు పాత్రలో ఆయన ఆహార్యం చూస్తుంటే, కథలో ఈ క్యారెక్టర్ చాలా కీలకం కాబోతోందని అర్థమవుతోంది. ఒక పక్క గాంభీర్యం, మరోపక్క విలక్షణత కలగలిసిన వ్యక్తిత్వంగా ఈ పాత్రను తీర్చిదిద్దినట్లు తెలుస్తోంది.

    జీ5 వేదికగా త్వరలో ప్రసారం

    ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం జీ5 (Zee5) ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే విభిన్నమైన కంటెంట్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న జీ5.. ఇప్పుడు 'మేము COPలం'తో మరోసారి ఆడియన్స్‌ను అలరించడానికి వస్తోంది. ఈ సిరీస్‌లో ప్రముఖ కమెడియన్ గెటప్ శ్రీను కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. నాగబాబు, గెటప్ శ్రీను కలయికలో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుపై నెట్టింట ఆసక్తి నెలకొంది.

    ఈ మధ్య కాలంలో నాగబాబు కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా వైవిధ్యమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నారు. మేము COPలం ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూస్తుంటే ఇది ఒక పక్కా విలేజ్ డ్రామా లేదా పొలిటికల్ టచ్ ఉన్న కథాంశంలా కనిపిస్తోంది. గజపతి రాజు పాత్ర ద్వారా నాగబాబు తన నటనలో కొత్త కోణాన్ని చూపిస్తారని మెగా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

    ట్రైలర్ కోసం యుద్దం

    జీ5 ఓటీటీలో ఈ మేము COPలం వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ గురించి కూడా ఓ ఫన్నీ వీడియోతో అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇందులో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న గెటప్ శ్రీను.. డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి ట్రైలర్ గురించి అడగడం, అతడు మొన్నే కదా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది.. అప్పుడే ట్రైలర్ ఎందుకు.. కొంచెం టైమ్ కావాలని అంటాడు. ట్రైలర్ కోసం పెద్ద యుద్ధమే జరగబోతోంది అనే క్యాప్షన్ తో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాదు ఈ వీడియోకు సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉండబోతోందని కూడా చెప్పారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: 'మేము COPలం' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో వస్తోంది?

    జవాబు: ఈ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జీ5 (Zee5) లో త్వరలోనే విడుదల కానుంది.

    ప్రశ్న: ఈ సిరీస్‌లో నాగబాబు పోషిస్తున్న పాత్ర పేరేంటి?

    జవాబు: నాగబాబు ఇందులో 'గజపతి రాజు' అనే శక్తివంతమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

    ప్రశ్న: నాగబాబుతో పాటు ఈ సిరీస్‌లో ఇంకెవరు నటిస్తున్నారు?

    జవాబు: ప్రముఖ నటుడు గెటప్ శ్రీను ఈ ప్రాజెక్టులో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

