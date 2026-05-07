Memu COPulam OTT: గజపతి రాజుగా వస్తున్న నాగబాబు.. మేము COPలం వెబ్ సిరీస్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్.. ట్రైలర్ కోసం యుద్ధం
Memu COPulam OTT: జీ5 ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ 'మేము COPలం' నుంచి మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది. గజపతి రాజు పాత్రలో ఆయన రాయల్ అప్పీరెన్స్ ఈ సిరీస్ పై అంచనాలను పెంచుతోంది. అంతేకాదు ట్రైలర్ కోసం యుద్ధం జరగబోతోందంటూ మరో అప్డేట్ కూడా ఇచ్చారు.
Memu COPulam OTT: మెగా బ్రదర్ నాగబాబు వెండితెరపైనే కాదు, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై కూడా తనదైన ముద్ర వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న వెబ్ సిరీస్ 'మేము COPలం' (Memu Copulam) నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో నాగబాబు 'గజపతి రాజు' అనే పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
రాయల్ లుక్లో గజపతి రాజు
ఈ పోస్టర్లో నాగబాబు లుక్ చాలా హుందాగా, పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తోంది. పట్టు పంచె కట్టుకుని, మెడలో భారీ బంగారు గొలుసులు, చేతికి ఉంగరాలతో ఒక జమీందార్ తరహా రాజసాన్ని ఆయన ఒలకబోస్తున్నారు. చేతిలో ఓ పందెం కోడిని కూడా చూడొచ్చు.
గజపతి రాజు పాత్రలో ఆయన ఆహార్యం చూస్తుంటే, కథలో ఈ క్యారెక్టర్ చాలా కీలకం కాబోతోందని అర్థమవుతోంది. ఒక పక్క గాంభీర్యం, మరోపక్క విలక్షణత కలగలిసిన వ్యక్తిత్వంగా ఈ పాత్రను తీర్చిదిద్దినట్లు తెలుస్తోంది.
జీ5 వేదికగా త్వరలో ప్రసారం
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫాం జీ5 (Zee5) ఈ వెబ్ సిరీస్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే విభిన్నమైన కంటెంట్తో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న జీ5.. ఇప్పుడు 'మేము COPలం'తో మరోసారి ఆడియన్స్ను అలరించడానికి వస్తోంది. ఈ సిరీస్లో ప్రముఖ కమెడియన్ గెటప్ శ్రీను కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. నాగబాబు, గెటప్ శ్రీను కలయికలో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుపై నెట్టింట ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ మధ్య కాలంలో నాగబాబు కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా వైవిధ్యమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నారు. మేము COPలం ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూస్తుంటే ఇది ఒక పక్కా విలేజ్ డ్రామా లేదా పొలిటికల్ టచ్ ఉన్న కథాంశంలా కనిపిస్తోంది. గజపతి రాజు పాత్ర ద్వారా నాగబాబు తన నటనలో కొత్త కోణాన్ని చూపిస్తారని మెగా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
ట్రైలర్ కోసం యుద్దం
జీ5 ఓటీటీలో ఈ మేము COPలం వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ గురించి కూడా ఓ ఫన్నీ వీడియోతో అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇందులో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న గెటప్ శ్రీను.. డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి ట్రైలర్ గురించి అడగడం, అతడు మొన్నే కదా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది.. అప్పుడే ట్రైలర్ ఎందుకు.. కొంచెం టైమ్ కావాలని అంటాడు. ట్రైలర్ కోసం పెద్ద యుద్ధమే జరగబోతోంది అనే క్యాప్షన్ తో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాదు ఈ వీడియోకు సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉండబోతోందని కూడా చెప్పారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.