    OTT Movies: ఓటీటీలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. ఒక్క రోజే 14 రిలీజ్.. ఈ తెలుగు, మలయాళం మూవీస్ మిస్ కావద్దు

    OTT Movies: ఈ వీకెండ్ సినీ ప్రియులకు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ అసలైన వినోదాన్ని పంచబోతున్నాయి. ఈ శుక్రవారం అంటే మే 8న ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్స్ నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్‌స్టార్‌లలో ఏకంగా 14 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు విడుదలవుతున్నాయి.

    May 7, 2026, 20:34:09 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Movies: ఓటీటీలోకి ప్రతి శుక్రవారంలాగే ఈ వారం కూడా ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నాయి. వీటిలో తెలుగు, మలయాళం భాషలకు చెందిన మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్‌స్టార్ లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో వీటిని చూడొచ్చు. మరి అవేంటో చూడండి.

    ప్రైమ్ వీడియోలో 'డెకాయిట్' హంగామా

    ఈ వారం ఓటీటీలో అత్యంత ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న మూవీ అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన 'డెకాయిట్' (Dacoit). రాజస్థాన్ ఎడారి నేపథ్యంలో సాగే ఈ నియో-వెస్ట్రన్ యాక్షన్ డ్రామా మే 8 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. శేష్ తనదైన స్టైల్లో రివెంజ్ డ్రామాతో రాబోతుండటంతో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అలాగే ప్రముఖ ర్యాపర్ 'కింగ్' నటుడిగా పరిచయమవుతున్న 'లుక్కే' (Lukkhe) వెబ్ సిరీస్ కూడా ప్రైమ్‌లోనే సందడి చేయనుంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వైవిధ్యమైన చిత్రాలు

    మలయాళంలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న 'భరతనాట్యం 2' నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగు డబ్బింగ్‌తో అందుబాటులోకి వస్తోంది. దీంతో పాటు కొరియన్ మూవీ 'మై రాయల్ నెమిసిస్', హాలీవుడ్ మూవీ 'రిమార్కబుల్లీ బ్రైట్ క్రియేచర్స్' కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఆడియన్స్‌ను పలకరించనున్నాయి. క్రైమ్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ 'ది రెసిడెన్స్' సీజన్ 1 ఫినాలే కూడా ఈ రోజే విడుదల కావడం విశేషం.

    జియో హాట్‌స్టార్‌లో భారీ వినోదం

    మలయాళ సెన్సేషన్ 'వాలా 2' (Vaazha 2) థియేటర్లలో సక్సెస్ తర్వాత మే 8న జియోహాట్‌స్టార్‌లోకి వస్తోంది. హ్యూ జాక్‌మన్ నటించిన 'సాంగ్ సంగ్ బ్లూ' (Song Sung Blue) వంటి అంతర్జాతీయ సినిమాలు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    వీకెండ్ ఓటీటీ విశేషాలు

    కేవలం సినిమాలే కాకుండా 'సిటాడెల్ సీజన్ 2' వంటి భారీ వెబ్ సిరీస్‌లు ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.

    థియేటర్లలో కూడా లావణ్య త్రిపాఠి 'సతీ లీలావతి', రవిబాబు 'రేజర్' వంటి చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. ఈ సమ్మర్ లో ఇంటి నుంచే ఓటీటీలో మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ వీకెండ్ చాలానే ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    అయితే వీటిలో డెకాయిట్ తోపాటు మలయాళ సినిమాలు భరతనాట్యం 2, వాలా 2 మూవీస్ మాత్రం ఎంతో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. వీటిని మాత్రం మిస్ కాకుండా చూడండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. అడివి శేష్ 'డెకాయిట్' ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన 'డెకాయిట్' మే 8న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలవుతోంది.

    2. మే 8న మొత్తం ఎన్ని సినిమాలు ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి?

    వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో కలిపి మొత్తం 14 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఈ శుక్రవారం విడుదలవుతున్నాయి.

    3. మలయాళ హిట్ 'వాలా 2' ఎక్కడ చూడవచ్చు?

    ఈ సినిమా మే 8 నుంచి జియో హాట్‌స్టార్ (JioHotstar) లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    ప్లాట్‌ఫామ్సినిమా / సిరీస్ పేరుభాష / జోనర్
    అమెజాన్ ప్రైమ్డెకాయిట్ (Dacoit)తెలుగు / యాక్షన్
    అమెజాన్ ప్రైమ్లుక్కే (Lukkhe)హిందీ / మ్యూజికల్ డ్రామా
    నెట్‌ఫ్లిక్స్భరతనాట్యం 2తెలుగు డబ్బింగ్ / థ్రిల్లర్
    జియో హాట్‌స్టార్వాలా 2 (Vaazha 2)మలయాళం / కామెడీ డ్రామా
    నెట్‌ఫ్లిక్స్మై రాయల్ నెమిసిస్కొరియన్ / డ్రామా
    జియోహాట్‌స్టార్సాంగ్ సంగ్ బ్లూఇంగ్లీష్ / బయోపిక్
    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

