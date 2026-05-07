OTT Movies: ఓటీటీలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. ఒక్క రోజే 14 రిలీజ్.. ఈ తెలుగు, మలయాళం మూవీస్ మిస్ కావద్దు
OTT Movies: ఈ వీకెండ్ సినీ ప్రియులకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అసలైన వినోదాన్ని పంచబోతున్నాయి. ఈ శుక్రవారం అంటే మే 8న ప్రముఖ ప్లాట్ఫామ్స్ నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్లలో ఏకంగా 14 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు విడుదలవుతున్నాయి.
OTT Movies: ఓటీటీలోకి ప్రతి శుక్రవారంలాగే ఈ వారం కూడా ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నాయి. వీటిలో తెలుగు, మలయాళం భాషలకు చెందిన మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్ లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో వీటిని చూడొచ్చు. మరి అవేంటో చూడండి.
ప్రైమ్ వీడియోలో 'డెకాయిట్' హంగామా
ఈ వారం ఓటీటీలో అత్యంత ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న మూవీ అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన 'డెకాయిట్' (Dacoit). రాజస్థాన్ ఎడారి నేపథ్యంలో సాగే ఈ నియో-వెస్ట్రన్ యాక్షన్ డ్రామా మే 8 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. శేష్ తనదైన స్టైల్లో రివెంజ్ డ్రామాతో రాబోతుండటంతో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అలాగే ప్రముఖ ర్యాపర్ 'కింగ్' నటుడిగా పరిచయమవుతున్న 'లుక్కే' (Lukkhe) వెబ్ సిరీస్ కూడా ప్రైమ్లోనే సందడి చేయనుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో వైవిధ్యమైన చిత్రాలు
మలయాళంలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న 'భరతనాట్యం 2' నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు డబ్బింగ్తో అందుబాటులోకి వస్తోంది. దీంతో పాటు కొరియన్ మూవీ 'మై రాయల్ నెమిసిస్', హాలీవుడ్ మూవీ 'రిమార్కబుల్లీ బ్రైట్ క్రియేచర్స్' కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ ఆడియన్స్ను పలకరించనున్నాయి. క్రైమ్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ 'ది రెసిడెన్స్' సీజన్ 1 ఫినాలే కూడా ఈ రోజే విడుదల కావడం విశేషం.
జియో హాట్స్టార్లో భారీ వినోదం
మలయాళ సెన్సేషన్ 'వాలా 2' (Vaazha 2) థియేటర్లలో సక్సెస్ తర్వాత మే 8న జియోహాట్స్టార్లోకి వస్తోంది. హ్యూ జాక్మన్ నటించిన 'సాంగ్ సంగ్ బ్లూ' (Song Sung Blue) వంటి అంతర్జాతీయ సినిమాలు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
వీకెండ్ ఓటీటీ విశేషాలు
కేవలం సినిమాలే కాకుండా 'సిటాడెల్ సీజన్ 2' వంటి భారీ వెబ్ సిరీస్లు ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.
థియేటర్లలో కూడా లావణ్య త్రిపాఠి 'సతీ లీలావతి', రవిబాబు 'రేజర్' వంటి చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. ఈ సమ్మర్ లో ఇంటి నుంచే ఓటీటీలో మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ వీకెండ్ చాలానే ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అయితే వీటిలో డెకాయిట్ తోపాటు మలయాళ సినిమాలు భరతనాట్యం 2, వాలా 2 మూవీస్ మాత్రం ఎంతో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. వీటిని మాత్రం మిస్ కాకుండా చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
- అడివి శేష్ 'డెకాయిట్' ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన 'డెకాయిట్' మే 8న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలవుతోంది.
2. మే 8న మొత్తం ఎన్ని సినిమాలు ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి?
వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో కలిపి మొత్తం 14 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఈ శుక్రవారం విడుదలవుతున్నాయి.
3. మలయాళ హిట్ 'వాలా 2' ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ఈ సినిమా మే 8 నుంచి జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar) లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
|ప్లాట్ఫామ్
|సినిమా / సిరీస్ పేరు
|భాష / జోనర్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|డెకాయిట్ (Dacoit)
|తెలుగు / యాక్షన్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|లుక్కే (Lukkhe)
|హిందీ / మ్యూజికల్ డ్రామా
|నెట్ఫ్లిక్స్
|భరతనాట్యం 2
|తెలుగు డబ్బింగ్ / థ్రిల్లర్
|జియో హాట్స్టార్
|వాలా 2 (Vaazha 2)
|మలయాళం / కామెడీ డ్రామా
|నెట్ఫ్లిక్స్
|మై రాయల్ నెమిసిస్
|కొరియన్ / డ్రామా
|జియోహాట్స్టార్
|సాంగ్ సంగ్ బ్లూ
|ఇంగ్లీష్ / బయోపిక్
