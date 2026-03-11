Edit Profile
    Jayam Ravi: పురుషులే అతిపెద్ద బాధితులన్న జయం రవి.. మా సిస్టర్ మిమ్మల్ని ఆనందంగా ఉంచేదని తనుజ కౌంటర్

    Jayam Ravi: తమిళ హీరో  రవి మోహన్ (జయం రవి) పర్సనల్ లైఫ్ మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ‘పురుషులే అతిపెద్ద బాధితులు’ అని రవి పోస్టు పెట్టాడు. దీనికి కౌంటర్ గా రవి మాజీ భార్య ఆర్తి సిస్టర్ తనుజ పెట్టిన కామెంట్ వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Mar 11, 2026 12:29 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓ వైపు దళపతి విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో తమిళ హీరో రవి మోహన్ (జయం రవి) వ్యక్తిగత జీవితం మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కింది. పురుషులే అతి పెద్ద బాధితులంటూ అతను పెట్టిన పోస్టుకు రవి మాజీ భార్య ఆర్తి సిస్టర్ తనుజ సింగం కౌంటర్ వైరల్ గా మారింది.

    జయం రవికి తనుజ కౌంటర్
    రవి మోహన్-ఆర్తి

    తన భార్య ఆర్తి రవి నుంచి విడిపోతున్నట్లు తమిళ హీరో రవి మోహన్ 2024 సెప్టెంబర్ లో ప్రకటించాడు. ఆ తర్వాత అతను సింగర్ కనిషా ఫ్రాన్సిస్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత వారం ‘యాన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్’ సినిమా పూజ కార్యక్రమాల ఫొటోలను రవి మోహన్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. ఇందులో యోగి బాబు హీరో. ఈ మూవీకి రవి మోహన్ డైరెక్టర్. ఈ పూజ కార్యక్రమంలో కనిషా కూడా పాల్గొంది.

    ఫొటోలపై విమర్శలు

    రవి మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఫస్ట్ మూవీ ‘యాన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్’. ఈ సినిమా పూజ కార్యక్రమంలో రవి, కనిషా కలిసి కనిపించడంతో ఈ జంటపై తీవ్రమైన ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కనిషాను కొంతమంది టార్గెట్ చేశారు. ఒక జంటను విడగొట్టావని ఆమెపై మాటలతో రెచ్చిపోతున్నారు.

    పురుషులే బాధితులు

    ట్రోల్స్ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఓ పోస్టు వైరల్ గా మారింది. ‘‘నేను నిశ్శబ్దంగా నా జీవితాన్ని నిర్మించుకుంటున్నా. మీరంతా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మళ్లీ చెప్పండి. ఎందుకంటే మహిళలే కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు. కానీ పురుషులే అతిపెద్ద బాధితులు. మన న్యాయ వ్యవస్థ కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది’’ అని రవి మోహన్ రాసుకొచ్చాడు.

    ‘‘ఒక రోజు మీరు నా హృదయాన్ని, నేను ప్రేమించే వ్యక్తుల కోసం ఏమి చేశానో మీరు తెలుసుకుంటారు. దయచేసి ఒక అబ్బాయిని జీవించనివ్వండి. మీ అసహ్యకరమైన ఆలోచనలను మీతోనే ఉంచుకోండి. నేను నా మార్గంలో తిరిగి వెళ్తున్నాను’’ అని రవి మోహన్ పేర్కొన్నాడు.

    తనుజ కౌంటర్

    రవి మోహన్ పోస్టుకు కౌంటర్ గా ఆర్తి సిస్టర్ తనుజ కామెంట్ పెట్టింది. ‘‘ఏదీ మిమ్మల్ని సంతోషంగా లేదా సంతృప్తిగా ఉంచుతున్నట్లు లేదు. ఆ పని నా సోదరి చేసేది’’ అని తనుజ కామెంట్ చేసింది. అయితే తనుజ కామెంట్ పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఏం తెలియకుండా ఆర్తి, సంగీత (దళపతి విజయ్ భార్య)కు సపోర్ట్ ఇవ్వకండి అని తనుజపై ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి.

    తనుజ కామెంట్
    రవి మోహన్, ఆర్తి సంబంధం

    రవి, ఆర్తి 2009లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఆరవ్, అయాన్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. రవి 2024 సెప్టెంబర్‌లో తన భార్య ఆర్తి నుండి విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించి, విడాకులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు.

