Pankaj Tripathi: నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకుంటే నేనో పెద్ద స్టార్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.. కానీ నేను కాదు: నటుడి కామెంట్స్
Pankaj Tripathi: బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి స్టార్డమ్పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను తాను స్టార్గా భావించనని, కానీ తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే మాత్రం మరోలా అనిపిస్తుందంటూ సరదా కామెంట్స్ చేశారు.
Pankaj Tripathi: "రన్" సినిమాలో ఒక చిన్న అనామక పాత్రతో కెరీర్ ప్రారంభించి.. నేడు ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ నటులలో ఒకరిగా ఎదిగారు పంకజ్ త్రిపాఠి. 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వసేపూర్', 'మీర్జాపూర్', 'స్త్రీ', 'బరేలీ కీ బర్ఫీ' వంటి సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లతో తెలుగు ఓటీటీ ప్రియులకూ సుపరిచితుడైన ఈ వర్సటైల్ యాక్టర్.. ఇటీవల టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన స్టార్డమ్పై మనసు విప్పి మాట్లాడారు. మార్కెట్ ఇచ్చే ఇమేజ్ కంటే ప్రేక్షకులు చూపించే నమ్మకమే తనకు ముఖ్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నా దృష్టిలో స్టార్డమ్ అంటే అది కాదు
సినిమా ఇండస్ట్రీలో 'స్టార్' అనే పదానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో నిర్వచనం ఇస్తుంటారు. అయితే పంకజ్ త్రిపాఠి ఆలోచనలు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి.
"మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, భారీ రెమ్యునరేషన్లు వస్తేనే స్టార్ అంటారు. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ బ్రాండ్లు కేవలం మంచి నటుల కోసం రావు, మార్కెట్లో స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్నవారి వెనకే పరిగెడతాయి. కానీ నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రేక్షకుల నుంచి లభించే ప్రేమాభిమానాలు, నమ్మకమే అసలైన స్టార్డమ్" అని పంకజ్ త్రిపాఠి వివరించారు.
బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే..
మిమ్మల్ని మీరు ఒక స్టార్గా భావిస్తారా? అనే ప్రశ్నకు ఆయన తనదైన శైలిలో నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు.
"నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూస్తే నేను స్టార్లాగే కనిపిస్తానేమో కానీ, నా మనసుకు మాత్రం నేను స్టార్ని కాదు. స్టార్డమ్కు పాపులారిటీ చాలా ముఖ్యం. అయితే ఆ జనదరణతో పాటు మనం చేసే పాత్రలు ప్రేక్షకులకు కలకాలం గుర్తుండిపోవాలి. కేవలం పాపులర్ అయితే సరిపోదు. సమాజంలో చెడ్డ పనులు చేసినా పాపులారిటీ వస్తుంది. పేరు తెచ్చుకోవడం కాదు. ఆ పేరు జనాల గుండెల్లో నిలిచిపోయేలా ఉండాలి. నేను ఎప్పుడూ పాపులారిటీ కోసం పాకులాడలేదు. నా నటన గుర్తుండిపోయేలా ఉండేందుకే ప్రయత్నించాను" అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
ఏళ్ల తరబడి సాగిన పోరాటం
పంకజ్ త్రిపాఠికి ఈ విజయం అంత సులువుగా రాలేదు. 2004లో వచ్చిన 'రన్' సినిమాలో క్రెడిట్ కూడా లేని ఒక చిన్న సీన్తో ఆయన ప్రస్థానం మొదలైంది. ఆ తర్వాత 'ఓంకార' వంటి సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలు వేస్తూ ఎన్నో ఏళ్ల పాటు అవకాశాల కోసం తిరిగారు. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వసేపూర్' సినిమా ఆయన కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు.
'న్యూటన్' సినిమాకు గానూ జాతీయ అవార్డు (స్పెషల్ మెన్షన్) అందుకున్న పంకజ్.. ఆ తర్వాత 'మిమి' చిత్రంలో అద్భుత నటనకు గానూ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా జాతీయ అవార్డుతో పాటు ఫిలింఫేర్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ ఆలస్యపు విజయమే తనను ఎప్పుడూ ఒదిగి ఉండేలా చేసిందని ఆయన నమ్ముతారు.
థియేటర్లలోకి 'మీర్జాపూర్' ఫిల్మ్
డిజిటల్ స్క్రీన్పై 'కాలీన్ భయ్యా'గా పంకజ్ త్రిపాఠి సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు అదే మేజిక్ను వెండితెరపై పునరావృతం చేయడానికి ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న 'మీర్జాపూర్ ది ఫిల్మ్' సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
గుర్మీత్ సింగ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో అలీ ఫజల్, రసిక దుగ్గల్, దివ్యేందు, జితేంద్ర కుమార్, రవి కిషన్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు. రితేష్ సిధ్వానీ, ఫర్హాన్ అఖ్తర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై టాలీవుడ్లోనూ భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పంకజ్ త్రిపాఠి నటించిన ఏ చిత్రాలకు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి?
పంకజ్ త్రిపాఠి 'న్యూటన్' సినిమాకు గానూ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారం (స్పెషల్ మెన్షన్) అందుకున్నారు. అలాగే 'మిమి' (Mimi) చిత్రంలో పోషించిన పాత్రకు గానూ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా నేషనల్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.
2. పంకజ్ త్రిపాఠి నటించిన 'మీర్జాపూర్ ది ఫిల్మ్' ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
ఈ క్రేజీ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
3. పంకజ్ త్రిపాఠి సినీ ప్రస్థానం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?
ఆయన 2004లో విడుదలైన అభిషేక్ బచ్చన్ 'రన్' చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్ర ద్వారా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.
