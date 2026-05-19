Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pankaj Tripathi: నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకుంటే నేనో పెద్ద స్టార్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.. కానీ నేను కాదు: నటుడి కామెంట్స్

    Pankaj Tripathi: బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి స్టార్‌డమ్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను తాను స్టార్‌గా భావించనని, కానీ తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే మాత్రం మరోలా అనిపిస్తుందంటూ సరదా కామెంట్స్ చేశారు.

    May 19, 2026, 14:05:48 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Pankaj Tripathi: "రన్" సినిమాలో ఒక చిన్న అనామక పాత్రతో కెరీర్ ప్రారంభించి.. నేడు ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ నటులలో ఒకరిగా ఎదిగారు పంకజ్ త్రిపాఠి. 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వసేపూర్', 'మీర్జాపూర్', 'స్త్రీ', 'బరేలీ కీ బర్ఫీ' వంటి సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లతో తెలుగు ఓటీటీ ప్రియులకూ సుపరిచితుడైన ఈ వర్సటైల్ యాక్టర్.. ఇటీవల టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన స్టార్‌డమ్‌పై మనసు విప్పి మాట్లాడారు. మార్కెట్ ఇచ్చే ఇమేజ్ కంటే ప్రేక్షకులు చూపించే నమ్మకమే తనకు ముఖ్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    Pankaj Tripathi: నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకుంటే నేనో పెద్ద స్టార్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.. కానీ నేను కాదు: నటుడి కామెంట్స్ (Photo: HT)
    Pankaj Tripathi: నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకుంటే నేనో పెద్ద స్టార్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.. కానీ నేను కాదు: నటుడి కామెంట్స్ (Photo: HT)

    నా దృష్టిలో స్టార్‌డమ్ అంటే అది కాదు

    సినిమా ఇండస్ట్రీలో 'స్టార్' అనే పదానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో నిర్వచనం ఇస్తుంటారు. అయితే పంకజ్ త్రిపాఠి ఆలోచనలు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి.

    "మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లు, భారీ రెమ్యునరేషన్లు వస్తేనే స్టార్ అంటారు. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ బ్రాండ్లు కేవలం మంచి నటుల కోసం రావు, మార్కెట్‌లో స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్నవారి వెనకే పరిగెడతాయి. కానీ నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రేక్షకుల నుంచి లభించే ప్రేమాభిమానాలు, నమ్మకమే అసలైన స్టార్‌డమ్" అని పంకజ్ త్రిపాఠి వివరించారు.

    బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే..

    మిమ్మల్ని మీరు ఒక స్టార్‌గా భావిస్తారా? అనే ప్రశ్నకు ఆయన తనదైన శైలిలో నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు.

    "నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూస్తే నేను స్టార్‌లాగే కనిపిస్తానేమో కానీ, నా మనసుకు మాత్రం నేను స్టార్‌ని కాదు. స్టార్‌డమ్‌కు పాపులారిటీ చాలా ముఖ్యం. అయితే ఆ జనదరణతో పాటు మనం చేసే పాత్రలు ప్రేక్షకులకు కలకాలం గుర్తుండిపోవాలి. కేవలం పాపులర్ అయితే సరిపోదు. సమాజంలో చెడ్డ పనులు చేసినా పాపులారిటీ వస్తుంది. పేరు తెచ్చుకోవడం కాదు. ఆ పేరు జనాల గుండెల్లో నిలిచిపోయేలా ఉండాలి. నేను ఎప్పుడూ పాపులారిటీ కోసం పాకులాడలేదు. నా నటన గుర్తుండిపోయేలా ఉండేందుకే ప్రయత్నించాను" అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

    ఏళ్ల తరబడి సాగిన పోరాటం

    పంకజ్ త్రిపాఠికి ఈ విజయం అంత సులువుగా రాలేదు. 2004లో వచ్చిన 'రన్' సినిమాలో క్రెడిట్ కూడా లేని ఒక చిన్న సీన్‌తో ఆయన ప్రస్థానం మొదలైంది. ఆ తర్వాత 'ఓంకార' వంటి సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలు వేస్తూ ఎన్నో ఏళ్ల పాటు అవకాశాల కోసం తిరిగారు. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వసేపూర్' సినిమా ఆయన కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది. ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు.

    'న్యూటన్' సినిమాకు గానూ జాతీయ అవార్డు (స్పెషల్ మెన్షన్) అందుకున్న పంకజ్.. ఆ తర్వాత 'మిమి' చిత్రంలో అద్భుత నటనకు గానూ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా జాతీయ అవార్డుతో పాటు ఫిలింఫేర్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ ఆలస్యపు విజయమే తనను ఎప్పుడూ ఒదిగి ఉండేలా చేసిందని ఆయన నమ్ముతారు.

    థియేటర్లలోకి 'మీర్జాపూర్' ఫిల్మ్

    డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై 'కాలీన్ భయ్యా'గా పంకజ్ త్రిపాఠి సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు అదే మేజిక్‌ను వెండితెరపై పునరావృతం చేయడానికి ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న 'మీర్జాపూర్ ది ఫిల్మ్' సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    గుర్మీత్ సింగ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో అలీ ఫజల్, రసిక దుగ్గల్, దివ్యేందు, జితేంద్ర కుమార్, రవి కిషన్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు. రితేష్ సిధ్వానీ, ఫర్హాన్ అఖ్తర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై టాలీవుడ్‌లోనూ భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పంకజ్ త్రిపాఠి నటించిన ఏ చిత్రాలకు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి?

    పంకజ్ త్రిపాఠి 'న్యూటన్' సినిమాకు గానూ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారం (స్పెషల్ మెన్షన్) అందుకున్నారు. అలాగే 'మిమి' (Mimi) చిత్రంలో పోషించిన పాత్రకు గానూ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా నేషనల్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.

    2. పంకజ్ త్రిపాఠి నటించిన 'మీర్జాపూర్ ది ఫిల్మ్' ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?

    ఈ క్రేజీ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    3. పంకజ్ త్రిపాఠి సినీ ప్రస్థానం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?

    ఆయన 2004లో విడుదలైన అభిషేక్ బచ్చన్ 'రన్' చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్ర ద్వారా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Pankaj Tripathi: నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకుంటే నేనో పెద్ద స్టార్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.. కానీ నేను కాదు: నటుడి కామెంట్స్
    Home/Entertainment/Pankaj Tripathi: నా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకుంటే నేనో పెద్ద స్టార్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.. కానీ నేను కాదు: నటుడి కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes