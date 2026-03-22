Mohanlal: సినీ చరిత్రలో అద్భుతం.. దర్శకుడి తొలి, 100వ సినిమాలో ఒకే హీరో.. మోహన్ లాల్-ప్రియదర్శన్ అరుదైన రికార్డ్!
Mohanlal-Priyadarshan: సినీ చరిత్రలోనే ఇదో అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు. ఆ డైరెక్టర్ తొలి సినిమాలో హీరోగా చేసిన సూపర్ స్టార్ మళ్లీ వందో సినిమాలో కూడా యాక్ట్ చేయబోతున్నాడు. మలయాళ సినీ దిగ్గజాలు మోహన్ లాల్, దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ ఈ అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పనున్నారు.
భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక అరుదైన క్షణం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. మలయాళ సినీ దిగ్గజం మోహన్ లాల్, ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ కలిసి హిస్టరీ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు. డైరెక్టర్ గా ప్రియదర్శన్ 100వ సినిమలో మోహన్ లాల్ హీరో. దశాబ్దాల కాలంగా వీరిద్దరి కాంబినేషన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తూనే ఉంది.
100వ సినిమా
సాధారణంగా ఒక దర్శకుడి మొదటి సినిమాలో నటించిన హీరోనే, అతని 100వ సినిమాలో కూడా నటించడం అనేది భారతీయ సినిమాలో చాలా అరుదు. ప్రియదర్శన్ దర్శకుడిగా పరిచయమైన మొదటి చిత్రంలో మోహన్ లాల్ కథానాయకుడు. ఇప్పుడు అదే కాంబినేషన్ 100వ మైలురాయిని చేరుకోవడం ఒక రికార్డుగా నిలిచిపోనుంది.
1984లో డైరెక్టర్ గా ప్రియదర్శన్ ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అయింది. దీని పేరు ‘పూచక్కోరు ముక్కూతి’. ఇందులో మోహన్ లాల్ హీరో.
మ్యూజికల్ మ్యాజిక్!
ప్రియదర్శన్, మోహన్ లాల్ అనగానే మనకు వెంటనే వారి అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్ గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే ఈ 100వ చిత్రం కామెడీ కాదని, ఒక ప్యూర్ మ్యూజికల్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కనుందని సమాచారం. ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ పతాకంపై ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ ఈ భారీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
మోహన్ లాల్ పోస్ట్ వైరల్
ఈ అరుదైన మైలురాయిపై మోహన్ లాల్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ నోట్ షేర్ చేశారు. "వంద సినిమాలు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య కాదు, ఇది అంకితభావంతో కూడిన ఒక జీవితకాల ప్రయాణం" అని పేర్కొన్నారు. తన ప్రియ మిత్రుడు ప్రియదర్శన్ ప్రయాణంలో తాను భాగమైనందుకు గర్వంగా ఉందని రాశారు.
కొత్త అనుభూతి
ప్రియదర్శన్ సృష్టించిన ప్రతి కథలోనూ ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుందని, ఈ 100వ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని మోహన్ లాల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బిను జార్జ్ అలెగ్జాండర్ ఈ చిత్రానికి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా స్టోరీని మూవీ యూనిట్ సీక్రెట్ గా ఉంచింది.
దశాబ్దాల క్లాసిక్ కాంబినేషన్
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా మోహన్ లాల్- ప్రియదర్శన్ ద్వయం 'బోయింగ్ బోయింగ్', 'కాలా పాని', 'ఒప్పం' వంటి ఎన్నో ఆల్టైమ్ క్లాసిక్ సినిమాలను అందించింది. కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా సౌత్ ఇండియా మొత్తం వీరి సినిమాలకు పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రియదర్శన్ 100వ సినిమా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.