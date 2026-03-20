    Rashmika Mandanna: అత్తమ్మను ఏడిపించిన రష్మిక మందన్న.. గద్దర్ అవార్డ్స్ లో అఫీషియల్ కోడలిగా ఎమోషనల్ స్పీచ్..వీడియో వైరల్

    Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకున్న రష్మిక మందన్న తన మాటలతో అత్త మాధవిని ఏడిపించేసింది. తెలంగాణ గద్దర్ మూవీ అవార్డుల్లో రష్మిక స్పీచ్ తో మాధవి ఎమోషనల్ అయ్యార్. ఈ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ గా మారింది.

    Mar 20, 2026, 08:20:43 IST
    By Chandu Shanigarapu
    కొత్త పెళ్లి కూతురు రష్మిక మందన్న మరోసారి వైరల్ గా మారింది. తన మాటలతో అత్త మాధవి దేవరకొండను రష్మిక కన్నీళ్లు పెట్టించింది. తెలంగాణ గద్దర్ మూవీ అవార్డ్స్ 2026 ఈవెంట్ సందర్భంగా ఇది జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

    రష్మిక మందన్న మాటలకు అత్త కన్నీళ్లు (x)
    రష్మిక మందన్న మాటలకు అత్త కన్నీళ్లు (x)

    ఉత్తమ నటి రష్మిక

    తెలంగాణ గద్దర్ మూవీ అవార్డుల్లో ఉత్తమ నటి విభాగంలో రష్మిక మందన్న పురస్కారం గెలుచుకుంది. ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ సినిమాలో యాక్టింగ్ కు గాను ఆమె ఈ అవార్డు సొంతం చేసుకుంది. ఉగాది సందర్భంగా గురువారం (మార్చి 19) రాత్రి హైదరాబాద్ లోని హైటెక్స్ లో ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది.

    అట్రాక్షన్ గా రష్మిక

    తెలంగాణ గద్దర్ మూవీ అవార్డ్స్ 2026 ఈవెంట్లో రష్మిక మందన్న స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. తన భర్త విజయ్ దేవరకొండ తల్లి మాధవితో కలిసి ఆమె ఈ ఈవెంట్ కు అటెండ్ అయింది. చీరకట్టులో రష్మిక ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించింది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేతుల మీదుగా ఉత్తమ నటి పురస్కారాన్ని రష్మిక అందుకుంది.

    ఏడ్చేసిన అత్త

    అవార్డు అందుకున్నాక రష్మిక మందన్న తన స్పీచ్ తో అత్త మాధవిని ఏడిపించేసింది. రష్మిక అవార్డు తీసుకునేటప్పుడే మాధవి ఎమోషనల్ అయింది. ఆ తర్వాత ‘నా ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోండి’, ‘పాపలు పార్టీ చేసుకుందాం’ అని రష్మిక అంటుంటే మాధవి ఏడ్చేసింది. ఆమె కన్నీళ్లను తుడ్చుకుంది. ఈ వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది.

    ట్రోల్ చేశారు

    ‘‘రేవంత్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు. ఒకప్పుడు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ట్రోల్ చేశారు. ఇప్పుడు నా పర్ఫార్మెన్స్ కు స్టేట్ అవార్డు ఇచ్చారు. నా జర్నీలో చాలా దూరం వచ్చానని అనిపిస్తుంది’’ అని అవార్డు అందుకున్న తర్వాత రష్మిక పేర్కొంది.

    చాలా స్పెషల్

    ‘‘గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి సినిమాకు అవార్డు రావడం ఎంతో స్పెషల్. ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా తీసేందుకు ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. రాహుల్ (డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్) లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రష్మిక, భూమా (సినిమాలో రష్మిక క్యారెక్టర్) నిన్ను లవ్ చేస్తూనే ఉంటారు’’ అని రష్మిక చెప్పింది.

    అఫీషియల్ కోడలిగా

    ‘‘నేను కోడలు కాకముందు కూతురిలా ప్రేమ ఇచ్చారు. కానీ ఈ రోజు అఫీషియల్ గా కోడలిగా మీ ముందు నిల్చున్నా. ఇది నాకెంతో గర్వకారణంగా ఉంది. మీ ప్రేమకు ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటా. నా ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోండి. ఇదే నా కోరిక. పాపలు (అత్త మాధవి) నేను సాధించా. ఇక ఇంటికి వెళ్లి పార్టీ చేద్దాం’’ అని రష్మిక స్పీచ్ ముగించింది.

    News/Entertainment/Rashmika Mandanna: అత్తమ్మను ఏడిపించిన రష్మిక మందన్న.. గద్దర్ అవార్డ్స్ లో అఫీషియల్ కోడలిగా ఎమోషనల్ స్పీచ్..వీడియో వైరల్
