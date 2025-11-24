ఓటీటీలో ప్రతి వారం ఎన్నో కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని మాత్రమే ప్రేక్షకుల ఆదరణతో దూసుకెళ్తాయి. అలాంటి కొన్ని వారాలుగా కన్నడ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ కాంతార ఛాప్టర్ 1 టాప్ లోనే కొనసాగుతోంది. మరి టాప్ 5లో ఉన్న ఆ సినిమాలేంటో ఒకసారి చూద్దాం.
ఓటీటీలో టాప్ 5 మూవీస్ ఇవే
ఓటీటీలో ప్రతివారం ఎక్కువ వ్యూస్ పొందే సినిమాల జాబితాను ఆర్మాక్స్ మీడియా రిలీజ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా గతవారం అంటే నవంబర్ 17 నుంచి 23 వరకు వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ప్రేక్షకులు ఆదరించిన సినిమాల లిస్టును సోమవారం (నవంబర్ 24) రిలీజ్ చేశారు.
ఇందులో కన్నడ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ కాంతార ఛాప్టర్ 1 తొలి స్థానంలో ఉంది. గతవారం 2.8 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇక రెండో స్థానంలో నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న డ్యూడ్ 2.4 మిలియన్ వ్యూస్ తో నిలిచింది.
మూడో స్థానంలో హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ, నెట్ఫ్లిక్స్ లోనే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బారాముల్లా ఉంది. దీనికి 2.2 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. నాలుగో స్థానంలో జియోహాట్స్టార్ లో ఉన్న హాలీవుడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జురాసిక్ వరల్డ్ రీబర్త్ 2 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. ఐదో స్థానంలో నెట్ఫ్లిక్స్ లోని జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3 మూవీ ఉంది. దీనికి 1.8 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి.
టాప్ 5 నాన్ ఫిక్షన్ షోస్ ఇవే
ఇక సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ కాకుండా టాప్ 5 నాన్ ఫిక్షన్ షోస్ గురించి కూడా ఆర్మాక్స్ మీడియా వెల్లడిస్తుంది. బిగ్ బాస్ హిందీ సీజన్ 19 తొలి వారం నుంచే టాప్ లో కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఈసారి కూడా 7.1 మిలియన్ వ్యూస్ తో తొలి స్థానంలో నిలిచింది. రెండో స్థానంలో జియోహాట్స్టార్ లోని లాఫర్ చెఫ్స్ సీజన్ 3 ఉంది. దీనికి 2.5 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి.
మూడో స్థానంలో సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ 16 ఉంది. దీనికి 1.6 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇక అదే సోనీ లివ్ లోని కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి షో 1.4 మిలియన్ వ్యూస్ తో నాలుగో స్థానంలో, జియోహాట్స్టార్ లోని బిగ్ బాస్ తమిళం సీజన్ 9.. 1.3 మిలియన్ వ్యూస్ తో ఐదో స్థానంలో నిలిచాయి.
