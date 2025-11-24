ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ సరికొత్త సీజన్ దూకుడు.. ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చిన టాప్ 5 సిరీస్ ఇవే
ఓటీటీలో గత వారం అంటే నవంబర్ 17 నుంచి 23 మధ్య ఎక్కువ వ్యూస్ సంపాదించిన టాప్ 5 వెబ్ సిరీస్ లిస్టును ఆర్మాక్స్ మీడియా రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 సత్తా చాటింది. తొలి స్థానంలో నిలిచింది.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చీ రాగానే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 తన దూకుడు మొదలుపెట్టింది. తొలి మూడు రోజుల్లోనే టాప్ 5 వెబ్ సిరీస్ జాబితాలో తొలి స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. తాజాగా సోమవారం (నవంబర్ 24) ఆర్మాక్స్ మీడియా ఎక్కువ వ్యూస్ సంపాదించిన టాప్ 5 వెబ్ సిరీస్ జాబితా రిలీజ్ చేసింది.
టాప్లో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3
ఓటీటీలో గత వారం అంటే నవంబర్ 17 నుంచి 23 మధ్య ఏ వెబ్ సిరీస్ కు ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయో తెలుసా? ఊహించినట్లే నాలుగేళ్ల తర్వాత మూడో సీజన్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్ దుమ్ము రేపింది. తొలి మూడు రోజుల్లోనే ఈ కొత్త సీజన్ కు ఏకంగా 6.2 మిలియన్ వ్యూస్ రావడం విశేషం. ఇది ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉంది.
రెండో స్థానంలో ఉన్న ఢిల్లీ క్రైమ్ సీజన్ 3కి 4 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇక మూడో స్థానంలో సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న మహారాణి నాలుగో సీజన్ ఉంది. దీనికి 2.3 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. నాలుగో స్థానంలో అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న కో-ఎడ్ ఉంది. దీనికి గత వారం 1.8 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. ఐదో స్థానంలో జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న మహాభారత్: ఏక్ మహాయుద్ధ్ ఉంది. దీనికి 1.6 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి.
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 గురించి..
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 గత శుక్రవారం (నవంబర్ 21) అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. రెండో సీజన్ 2021లో రాగా.. ఏకంగా నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ కొత్త సీజన్ రావడంతో అభిమానులు ఎగబడి చూసేస్తున్నారు. రాజ్ అండ్ డీకే డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సిరీస్ లో మనోజ్ బాజ్పాయీ, ప్రియమణి లీడ్ రోల్స్ లో తిరిగి వచ్చారు.
ఈ కొత్త సీజన్ ఈశాన్య భారతం, అక్కడి డ్రగ్స్, ఉగ్రవాదం చుట్టూ తిరిగింది. ఏడు ఎపిసోడ్ల పాటు ఈ మూడో సీజన్ సాగింది. ఆరు గంటలకుపైగా ఉన్న ఈ కొత్త సీజన్ కు మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. తొలి రెండు సీజన్ల స్థాయిలో ఈ మూడో సీజన్ లేదని పలువురు అభిమానులు రివ్యూలు ఇచ్చారు.
