Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ.. న్యూఇయర్ రోజే స్ట్రీమింగ్.. ఇక్కడ చూసేయండి

    ఓటీటీలోకి 20 రోజల్లోనే ఓ తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. రోషన్ కనకాల లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడటంతో మూడు వారాల్లోనే డిజిటల్ ప్రీమియర్ చేయబోతున్నారు.

    Published on: Dec 26, 2025 7:29 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ యాంకర్ సుమ కనకాల తనయుడు రోషన్ కనకాల లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా మోగ్లీ. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 13న థియేటర్లలో రిలీజైంది. అఖండ 2 కారణంగా ఒక రోజు ఆలస్యంగా వచ్చినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిరాశ తప్పలేదు. అయితే ఇప్పుడీ సినిమా న్యూ ఇయర్ కానుకగా జనవరి 1న డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.

    20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ.. న్యూఇయర్ రోజే స్ట్రీమింగ్.. ఇక్కడ చూసేయండి
    20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ.. న్యూఇయర్ రోజే స్ట్రీమింగ్.. ఇక్కడ చూసేయండి

    మోగ్లీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    సందీప్ రాజ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మోగ్లీ మూవీ జనవరి 1 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 26) తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది.

    “ప్రతి హీరో సిటీలోనే పుట్టడు.. కొందరు అడవి నుంచీ వస్తారు. మోగ్లీ 2025 జనవరి 1 నుంచి కేవలం ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇది సందీప్ రాజ్ సినిమా. కాలభైరవ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్” అని ఈటీవీ విన్ ట్వీట్ చేసింది.

    దీంతోపాటు ఈటీవీ విన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు కూడా ఇచ్చింది. RWR50 కూపన్ కోడ్ తో నెలవారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ పై రూ.50, RWR100 కోడ్ తో ఏడాది సబ్‌స్క్రిప్షన్ పై రూ.100 తగ్గింపు ఇస్తోంది.

    మోగ్లీ మూవీ స్టోరీ, ఇతర వివరాలు

    సందీప్ రాజ్ డైరెక్షన్ లో రోషన్ కనకాల, బండి సరోజ్ కుమార్, సాక్షి మడోల్కర్, హర్ష చెముడు, కృష్ణ భగవాన్, సుహాస్, రియా సుమన్ తదితరులు నటించిన మూవీ మోగ్లీ. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తెరకెక్కించింది. కలర్ ఫోటో డైరెక్టర్, జాతీయ అవార్డ్ గ్రహిత సందీప్ రాజ్ మోగ్లీని డైరెక్ట్ చేయడంతో రిలీజ్ కు ముందే క్రేజ్ ఏర్పడింది. అయితే సినిమా మాత్రం అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది.

    ఈ సినిమాలో మురళీకృష్ణ అలియాస్ మోగ్లీ లేదా కిట్టు అనే పాత్రలో రోషన్ కనకాల నటించాడు. ఇది ఒక ఫారెస్ట్ లవ్ స్టోరీ. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ సినిమాలు ఇదివరకు చాలానే వచ్చాయి. సందీప్ రాజ్ తెరకెక్కించిన కలర్ ఫొటో కూడా హీరో, హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ, ఇబ్బంది పెట్టే పోలీస్ కథతోనే సాగుతుంది. మోగ్లీ కూడా అంతే. కానీ ఈ సినిమాలో కర్మ సిద్దాంతాన్ని ఉపయోగించారు డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్.

    సినిమాలోని క్యారెక్టర్స్‌ను రామాయణంలోని పాత్రలకు ముడిపెడుతూ కథనం సాగించే ప్రయత్నం చేశారు. అది బాగానే వర్కౌట్ అయింది. తెలిసిన కథ అనిపించినా ఎమోషన్‌గా కనెక్ట్ అయ్యేలా చేసింది. హీరో హీరయిన్ లవ్ ట్రాక్ బాగానే ఉంటుంది. అలాగే, క్రిస్టోఫర్ నోలన్ విలనిజం ఆకట్టుకుంటుంది. కానీ, ఒక దశ తర్వాత అతి వల్ల ఓవర్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ.. న్యూఇయర్ రోజే స్ట్రీమింగ్.. ఇక్కడ చూసేయండి
    News/Entertainment/20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ.. న్యూఇయర్ రోజే స్ట్రీమింగ్.. ఇక్కడ చూసేయండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes