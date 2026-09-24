Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Thriller Movie OTT: బాయ్‌ఫ్రెండ్ సూసైడ్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అరెస్ట్.. ఓటీటీలో మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్

Thriller Movie OTT: ఓటీటీలోకి మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేయగా.. ఇందులో బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఆత్మహత్యకు కారణమై జైలు జీవితం గడిపే అమ్మాయి పాత్రలో మృణాల్ కనిపించింది.

Published on: Sep 24, 2026, 17:09:04 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Thriller Movie OTT: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (ZEE5) ఆడియెన్స్ ముందుకు మరో మైండ్ బ్లాకింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ని తీసుకొస్తోంది. టాలీవుడ్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్, పవర్ హౌస్ పెర్ఫార్మర్ హుమా ఖురేషి లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'పూజా మేరీ జాన్' నేరుగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమైంది. అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఈ సినిమా జీ5 వేదికగా అందుబాటులోకి రానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. గురువారం (సెప్టెంబర్ 24) ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

Thriller Movie OTT: బాయ్‌ఫ్రెండ్ సూసైడ్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అరెస్ట్.. ఓటీటీలో మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్
Thriller Movie OTT: బాయ్‌ఫ్రెండ్ సూసైడ్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అరెస్ట్.. ఓటీటీలో మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్

ప్రేమ, ఆత్మహత్య, అరెస్ట్.. స్టోరీ ఏంటంటే?

బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఆత్మహత్య, గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అరెస్ట్ చుట్టూ తిరిగే కథలా ఈ పూజా మేరీ జాన్ ట్రైలర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది. ఒక రిజెక్షన్, ఊహించని విషాదం, సమాజం అంతా ఒక మహిళను విలన్ గా వేలెత్తి చూపే తీవ్రమైన పరిస్థితుల చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. ప్రేమలో విఫలమైన తర్వాత ఒక ఆత్మహత్య జరిగితే, ఆ నిందను సమాజం ఒక మహిళపై ఎలా తోసేసింది అనే ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ అండ్ క్రైమ్ పాయింట్ తో ఈ డ్రామా తెరకెక్కింది.

"ఒక రిజెక్షన్.. ఒక ట్రాజెడీ.. ప్రతీ ఒక్కరూ నిందితురాలిగా చూస్తున్న ఒక మహిళ.. ప్రేమ ప్రాణాంతకంగా మారినప్పుడు అసలు తప్పు ఎవరిది?" అంటూ జీ5 షేర్ చేసిన క్యాప్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.

మృణాల్ ఠాకూర్, హుమా ఖురేషి కాంబోలో ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్

'సీతారామం', ‘హాయ్ నాన్న’లాంటి వరుస కల్ట్ హిట్స్ తో టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న మృణాల్ ఠాకూర్.. ఈ సినిమాలో చాలా డిఫరెంట్, డార్క్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ లో కనిపిస్తోంది. గ్లామరస్ రోల్స్ తో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్రలు చేయడంలో మృణాల్ రూటే వేరు.

ఇక మరోవైపు బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటి హుమా ఖురేషి తన సీరియస్ యాక్టింగ్ తో సినిమాకి మెయిన్ పిల్లర్ గా నిలిచింది. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే హై డ్రామా సీన్స్ అలాగే పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎపిసోడ్స్ ఆడియెన్స్ ని సీట్ అంచున కూర్చోబెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ ప్రొడక్షన్..

'స్త్రీ 2', 'ముంజ్యా' లాంటి వరుస బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ ని షేక్ చేస్తున్న మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మించారు. నవజోత్ గులాటీ, విపాషా అరవింద్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు.

వర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ రాజ్, విక్రమ్ సింగ్ చౌహాన్ కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. చార్ట్ బస్టర్ పాటలతో అలరించే విశాల్ మిశ్రా ఈ సినిమాకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, సంగీతం అందించడం విశేషం.

ప్రస్తుతం డిజిటల్ స్పేస్ లో డార్క్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాలకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ గా వస్తున్న 'పూజా మేరీ జాన్' థ్రిల్లర్ లవర్స్ కి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది.

అక్టోబర్ 2న హిందీ లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా.. త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు ఇతర ప్రాంతీయ భాషల డబ్బింగ్ వెర్షన్లలో కూడా స్ట్రీమింగ్ కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/Thriller Movie OTT: బాయ్‌ఫ్రెండ్ సూసైడ్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అరెస్ట్.. ఓటీటీలో మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్
Home/Entertainment/Thriller Movie OTT: బాయ్‌ఫ్రెండ్ సూసైడ్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అరెస్ట్.. ఓటీటీలో మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes