Mugguru Kothulu Song: ముగ్గురు కోతులు టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్.. బ్యాచిలర్ కుర్రాళ్లకు పక్కా మాస్ దావత్!
Mugguru Kothulu Title Song Released: కార్తీక్ గరిమెల్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ 'ముగ్గురు కోతులు' సినిమా నుంచి క్రేజీ టైటిల్ సాంగ్ విడుదలైంది. సింగిల్ లైఫ్లోని మజాను, బ్యాచిలర్ల అల్లరిని ఆవిష్కరిస్తూ సాగిన ముగ్గురు కోతులు టైటిల్ సాంగ్ యూత్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Mugguru Kothulu Title Song Released: నేటి తరం ప్రేక్షకులను, ప్రత్యేకించి కుర్రకారును అలరించేందుకు వైవిధ్యమైన యూత్ఫుల్ కథాంశంతో 'ముగ్గురు కోతులు' సినిమా సిద్ధమవుతోంది. శోభారాణి గరిమెల్ల నిర్మాణంలో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాకు కార్తీక్ గరిమెల్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ముగ్గురు కోతులు టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్
జీఎస్ఆర్ క్రియేషన్స్, స్కై ఫ్లేర్ నెట్వర్క్స్ సంయుక్తంగా ముగ్గురు కోతులు చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ముగ్గురు కోతులు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఆదరణ పొందింది. ఆ క్రేజ్ను మరింత పెంచుతూ చిత్ర బృందం తాజాగా ముగ్గురు కోతులు ఎనర్జిటిక్ టైటిల్ సాంగ్ను విడుదల చేసింది.
బ్యాచిలర్ లైఫ్ హడావుడి.. యూత్ ఫుల్ వైబ్స్!
విడుదలైన 'ముగ్గురు కోతులు' టైటిల్ సాంగ్ విజువల్స్ చూస్తుంటే ఇది థియేటర్లలో పక్కా ఫన్ రైడ్లా ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. సింగిల్ లైఫ్లో ఉండే స్వేచ్ఛ, బ్యాచిలర్ల అల్లరి చిల్లరి పనులు, ముగ్గురు స్నేహితుల బాండింగ్ను ఈ పాటలో ఎంతో వినోదాత్మకంగా ఆవిష్కరించారు.
ఊరమాస్ డ్యాన్స్, కామెడీ
ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ ఫుల్ ఎనర్జీతో కనిపించారు. తమ ఊరమాస్ డాన్స్, కామెడీ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో పాటను వేరే లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు. క్యాచీగా సాగిన ఈ ట్యూన్ వినగానే లూప్లో పడేలా ఉందనే ప్రశంసలు వస్తున్నాయి.
ఆకట్టుకునే సంగీతం.. కుర్రాళ్లను తిప్పే సాహిత్యం
సంగీత దర్శకుడు ఎస్. సుహాస్ ఈ చిత్రానికి ఊరమాస్ బాణీలు అందించారు. జగదీష్ బుసయవలస రాసిన సాహిత్యం బ్యాచిలర్ల మనోభావాలకు అద్దం పడుతోంది. చైతన్య గన్నవరపు తన ఎనర్జిటిక్ గాత్రంతో ఈ పాటకు మరింత ఊపు తెచ్చారు. వర్షిక పాశం హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ ముగ్గురు కోతులు చిత్రంలో సీనియర్, యంగ్ ఆర్టిస్టుల కలయికతో ఈ సినిమా కుదిరింది.
వేగంగా షూటింగ్.. బాక్సాఫీస్ వద్ద నవ్వుల సందడి!
ఇక రాజ్ నోముల సినిమాటోగ్రఫీ, జమీర్ షేక్ ఎడిటింగ్ వర్క్ విజువల్స్ను మరింత కలర్ఫుల్గా మార్చాయి. టాలీవుడ్లో ఈ మధ్యకాలంలో స్నేహం, యూత్ కామెడీ నేపథ్యంతో వచ్చిన చిన్న సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాలు సాధిస్తున్నాయి.
థియేటర్లలో నవ్వులు
అదే బాటలో వస్తున్న ఈ 'ముగ్గురు కోతులు' కూడా థియేటర్లలో నవ్వుల పువ్వులు పూయించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ముగ్గురు కోతులు సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. త్వరలోనే సినిమా విడుదల తేదీతో పాటు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అప్డేట్స్ను పంచుకుంటామని చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'ముగ్గురు కోతులు' సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ గరిమెల్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
2. ఈ సినిమాలో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?
తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ కథానాయకులుగా నటిస్తుండగా, వర్షిక పాశం కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.
3. టైటిల్ సాంగ్కు సంగీతం, సాహిత్యం ఎవరు అందించారు?
ఎస్. సుహాస్ సంగీతం అందించగా, జగదీష్ బుసయవలస సాహిత్యం అందించారు. చైతన్య గన్నవరపు ఈ పాటను ఆలపించారు.
4. ఈ చిత్రాన్ని ఏ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు?
జీఎస్ఆర్ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో, స్కై ఫ్లేర్ నెట్వర్క్స్ సహ సమర్పణలో శోభారాణి గరిమెల్ల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More