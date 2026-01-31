Edit Profile
    సల్మాన్ ఖాన్, కుటుంబంపై డైరెక్టర్ అసభ్య వ్యాఖ్యలు- 9 కోట్ల పరువు నష్టం దావా- దర్శకుడికి కోర్టు షాక్- ఆ హక్కు ఉందంటూ!

    బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, ఆయన కుటుంబంపై వరుసగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న దర్శకుడు అభినవ్ కశ్యప్‌కు ముంబై కోర్టు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటే ఇతరులను దూషించడం కాదని స్పష్టం చేస్తూ, తాత్కాలిక స్టే విధించింది.

    Published on: Jan 31, 2026 9:02 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ దాఖలు చేసిన రూ. 9 కోట్ల పరువు నష్టం దావాలో ముంబై కోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. సల్మాన్ ఖాన్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేయకుండా దర్శకుడు అభినవ్ కశ్యప్‌ను కోర్టు తాత్కాలికంగా అడ్డుకుంది. ఈ మేరకు జడ్జి పి.జి. భోస్లే శుక్రవారం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

    సల్మాన్ ఖాన్, కుటుంబంపై డైరెక్టర్ అసభ్య వ్యాఖ్యలు- 9 కోట్ల పరువు నష్టం దావా- దర్శకుడికి కోర్టు షాక్- ఆ హక్కు ఉందంటూ!
    సల్మాన్ ఖాన్, కుటుంబంపై డైరెక్టర్ అసభ్య వ్యాఖ్యలు- 9 కోట్ల పరువు నష్టం దావా- దర్శకుడికి కోర్టు షాక్- ఆ హక్కు ఉందంటూ!

    కోర్టు ఆగ్రహం: 'స్వేచ్ఛ అంటే దూషించడం కాదు'

    సల్మాన్ ఖాన్ రూ. 9 కోట్ల పరువు నష్టం దావా కేసులో డైరెక్టర్ అభినవ్ కశ్యప్‌కు ముంబై కోర్ట్ షాక్ ఇచ్చింది. ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా కోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

    "భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. అయితే, ఆ హక్కు పేరుతో ఒక వ్యక్తిపై లేదా వారి కుటుంబంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం, దూషించడం లేదా బెదిరించడం సరైంది కాదు. ప్రతి వ్యక్తికి తన గౌరవాన్ని, గోప్యతను కాపాడుకునే హక్కు ఉంటుంది" అని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

    వివాదం నేపథ్యం ఏమిటి?

    గత ఏడాది (సెప్టెంబర్ - డిసెంబర్ 2025) కాలంలో ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్‌కు ఇచ్చిన దాదాపు 26 వీడియో ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌కాస్ట్‌లలో సల్మాన్ ఖాన్‌పై అభినవ్ కశ్యప్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

    సల్మాన్ కుటుంబాన్ని 'జిహాదీ ఎకోసిస్టమ్' సభ్యులుగా, 'నేరస్థులుగా' అభివర్ణించడం. సల్మాన్ రూపం, వయస్సుపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేస్తూ, ఘోరమైన నేరస్థులతో పోల్చడం. సల్మాన్ తండ్రి సలీమ్ ఖాన్, సోదరులు అర్బాజ్, సోహైల్ ఖాన్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్య పదజాలం వాడటం వంటివి దర్శకుడు అభినవ్ చేశారు.

    ఈ వ్యాఖ్యలు తన వృత్తి పరమైన ప్రతిష్టను, వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా ఉన్నాయని సల్మాన్ ఖాన్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. తన కుటుంబ సభ్యులను అనవసరంగా ఈ వివాదంలోకి లాగడంపై ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    కోర్టు ఆదేశాలు: ఇకపై వ్యాఖ్యలు వద్దు!

    అభినవ్ కశ్యప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను పరిశీలించిన కోర్టు, అవి ప్రాథమికంగా సల్మాన్ ఖాన్ ప్రతిష్టమను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడింది.

    సోషల్ మీడియాపై ఆంక్షలు: అభినవ్ కశ్యప్, ఖుష్బూ హజారే, సంబంధిత సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ సల్మాన్ ఖాన్ లేదా ఆయన కుటుంబంపై ఎలాంటి కొత్త వీడియోలు, పోస్ట్‌లు, ట్వీట్లు లేదా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వకూడదు.

    కంటెంట్ తొలగింపు: వివాదాస్పదమైన పాత వీడియోలను (26) వెంటనే తొలగించాలని, దీనిపై బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని సల్మాన్ తరపు న్యాయవాది ప్రదీప్ గాంధీ కోరారు.

    తాత్కాలిక నిషేధం: తదుపరి విచారణ వరకు ఈ నిబంధనలు అమలులో ఉంటాయని, ప్రతివాదులు తమ సమాధానాలను కోర్టులో దాఖలు చేయాలని జడ్జి ఆదేశించారు.

    ఇదిలా ఉంటే, సల్మాన్ ఖాన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాల్వాన్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇక సల్మాన్ ఖాన్ సూపర్ హిట్ మూవీ తేరే నామ్ ఫిబ్రవరి 27న రీ రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది.

