ఈ కొత్త తరంలో చిరంజీవికి బాగా నచ్చిన హీరో అతను.. డాకు మహారాజ్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి కామెంట్స్
టాలీవుడ్లో సంక్రాంతికి విడుదలైన సినిమాల్లో అనగనగా ఒక రాజు ఒకటి. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి హిట్ అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్కు జ్ఞాపికలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా డాకు మహరాజ్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో అడుగుపెట్టి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్న చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'. స్టార్ ఎంటర్టైనర్ నవీన్ పొలిశెట్టి కథానాయకుడిగా నటించగా.. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా చేసింది.
100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్
డైరెక్టర్ మారి దర్శకత్వం వహించిన అనగనగా ఒక రాజు సినిమా రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం (జనవరి 30) సాయంత్రం హైదరాబాద్లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో విజయోత్సవ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు.
ముఖ్య అతిథులుగా దిల్ రాజు, బాబీ కొల్లి
ఈ వేడుకకు ప్రముఖ నిర్మాత, టీఎఫ్డీసీ చైర్మన్ దిల్ రాజు, డాకు మహారాజ్, వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాల దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఇంతటి అద్భుతమైన చిత్రంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ వేడుకలో జ్ఞాపికలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
టైమింగ్ బాగుండి అయిన హీరో
బాబీ కొల్లి మాట్లాడుతూ.. "టైమ్ బాగుంటే హీరో అవుతారు అంటుంటారు. కానీ, టైమింగ్ బాగుండి హీరో అయినవాడు నవీన్ పొలిశెట్టి. ఏడాది క్రితం నవీన్కి పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయ్యి, తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అప్పుడు కూడా నాతో మాట్లాడుతూ.. నాకు మంచి రచయితలు కావాలి, బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా తీయాలి అంటున్నాడు. సినిమా అంటే అంత తపన తనకు" అని అన్నారు.
ఎనర్జీ వెనుక కష్టం, కసి
"తన టీంతో కలిసి మంచి కథను రాసుకొని, ఇలాంటి విజయం సాధించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకేం అనిపించిందంటే.. ఒక్క ఫ్రేమ్లో కూడా నవీన్ ఎనర్జీని వదల్లేదు. ఆ ఎనర్జీ వెనుక తన కష్టం, కసి ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతాడు" అని దర్శకుడు బాబీ చెప్పారు.
కొత్త తరంలో చిరంజీవికి నచ్చిన హీరో
"ఇటీవల నేను చిరంజీవి గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన నవీన్ గురించి మాట్లాడారు. నవీన్ నటించిన 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బాగుంది అంట కదా, ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ అబ్బాయికి, ఈ కొత్త తరంలో నాకు (చిరంజీవి) బాగా నచ్చిన హీరో నవీన్ అని చెప్పారు" అని బాబీ తెలిపారు.
సక్సెస్లో ఉండి కూడా
"చిరంజీవి గారు తన సినిమా సక్సెస్లో ఉండి కూడా నవీన్ సినిమా సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేశారు. నవీన్ పోలిశెట్టి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి మెప్పు పొందాడు. దర్శకుడు మారికి, చిన్మయికి, చిత్ర బృందం అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు" డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి తన స్పీచ్ ముగించారు.