మీ బాధలన్నీ మర్చిపోయి 2 గంటలు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకుంటారు, ప్రతి సీన్లో జోక్స్ పేలుతాయ్: అనగనగా ఒక రాజు డైరెక్టర్ మారి
నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మూవీ అనగనగా ఒక రాజు. డైరెక్టర్గా మారి పరిచయం అవుతున్న ఈ మూవీ సంక్రాంతికి జనవరి 14న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. తాజాగా నిర్వహించిన అనగనగా ఒక రాజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ మారి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
జనవరి 14న విడుదల
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మాతలుగా నిర్మించారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. జనవరి 14న సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో అనగనగా ఒక రాజు విడుదల కానుంది.
న్యూ డైరెక్టర్ మారి కామెంట్స్
ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 12న వరంగల్లో అనగనగా ఒక రాజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యూ డైరెక్టర్ మారి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అవి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను
చిత్ర దర్శకుడు మారి మాట్లాడుతూ.. "ముందుగా నేను కొంతమందికి థాంక్స్ చెప్పాలి. నేను ఈరోజు ఈ వేదికపై ఉన్నానంటే దానికి ముఖ్య కారణం నవీన్ గారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. అలాగే అనుదీప్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఆయనే నన్ను నవీన్ గారికి పరిచయం చేశారు. అలాగే సితార సంస్థకు కృతఙ్ఞతలు. వారికి కూడా ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను" అని అన్నారు.
పర్ఫెక్ట్ ఫెస్టివల్ ఎంటర్టైనర్
"సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. పర్ఫెక్ట్ ఫెస్టివల్ ఎంటర్టైనర్ ఇది. ట్రైలర్ మీ అందరికీ నచ్చింది కదా. సినిమా మొత్తం అదే స్థాయిలో ఉంటుంది. ప్రతి సీన్లో జోక్స్ పేలుతూ ఉంటాయి. మీ కుటుంబంతో కలిసి చూసి హాయిగా నవ్వుకోవచ్చు" అని డైరెక్టర్ మారి చెప్పారు.
చక్కగా ఒదిగిపోయారు
"ఈ సినిమాలో భాగమైన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. మీనాక్షి గారు చారులత పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయారు. డీఓపీ యవరాజు గారు, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గాంధీ గారు, ఎడిటర్ వంశీ అట్లూరి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు" అని తెలిపారు మారి.
మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకుంటారు
"మీరు ఒకసారి థియేటర్లోకి వెళ్లిన తర్వాత.. మీ బాధలన్నీ మర్చిపోయి రెండు గంటల పాటు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకుంటారు. జనవరి 14న కుటుంబంతో కలిసి థియేటర్లకు రండి.. హాయిగా నవ్వుకోండి" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు అనగనగా ఒక రాజు డైరెక్టర్ మారి.
ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి కామెంట్స్
పశ్చిమ వరంగల్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. "హనుమకొండలో ఈ చిత్ర వేడుకను నిర్వహించడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్వయంకృషితో సినీ రంగంలో ఎదుగుతున్న పలువురు ప్రతిభావంతులు ఈ చిత్రంలో భాగమయ్యారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. విజయోత్సవ వేడుక కూడా హనుమకొండలో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.