Netflix OTT: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి మరో రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్.. ఆకట్టుకుంటున్న ముసాఫిర్ కెఫే ట్రైలర్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
Netflix OTT: నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి మరో ఎమోషనల్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. 12th ఫెయిల్ నటుడు విక్రాంత్ మాస్సే లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ తాజాగా రిలీజ్ కాగా.. ఈ సిరీస్ జులై 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Netflix OTT: '12th ఫెయిల్' సినిమాతో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన వర్సటైల్ యాక్టర్ విక్రాంత్ మాస్సే లీడ్ రోల్లో వస్తున్న లేటెస్ట్ ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామా 'ముసాఫిర్ కేఫే' అఫీషియల్ ట్రైలర్ను నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా రిలీజ్ చేసింది. జులై 24, 2026 నుంచి నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే తోటి ప్రయాణికుల ఎమోషన్స్, హార్ట్ బ్రేకింగ్ రిలేషన్ షిప్స్ చుట్టూ ఈ కథ సాగనుంది.
గుండెలను హత్తుకునే సరికొత్త కథనం
"కొంతమంది తోటి ప్రయాణికులు గమ్యస్థానం వరకు మనతో రారు.. వాళ్లు కేవలం కథలుగా మారి మన జ్ఞాపకాల్లో మిగిలిపోతారు" అంటూ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ వెబ్ సిరీస్ థీమ్ను అనౌన్స్ చేసింది. రిలీజ్ అయిన 2 నిమిషాల 18 సెకండ్ల ట్రైలర్ విజువల్స్ చాలా ప్లెజంట్గా, క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీని తలపిస్తున్నాయి.
నిజానికి ట్రావెలింగ్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చే కథలకు ఓటీటీ ఆడియన్స్లో ఎప్పుడూ ఒక రేంజ్ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ లో కూడా విక్రాంత్ మాస్సే తన మార్క్ నేచురల్ యాక్టింగ్తో మరోసారి మ్యాజిక్ రిపీట్ చేసేలా కనిపిస్తున్నాడు.
విక్రాంత్ మాస్సే క్రేజీ ఓటీటీ లైనప్
విధు వినోద్ చోప్రా డైరెక్షన్లో వచ్చిన '12th ఫెయిల్' సూపర్ హిట్ తర్వాత విక్రాంత్ మాస్సే రేంజ్ బాలీవుడ్లో పూర్తిగా మారిపోయింది. కమర్షియల్ సినిమాల కంటే కంటెంట్ ఉన్న కథలకే ఈ హీరో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాడు.
గతంలో నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చిన 'సెక్టార్ 36', 'ఫిర్ ఆయీ హసీన్ దిల్రుబా' లాంటి ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలతో డిజిటల్ స్పేస్ను రూల్ చేశాడు. ఇప్పుడు వస్తున్న 'ముసాఫిర్ కేఫే' ఒక ప్యూర్ రొమాంటిక్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా కావడం విశేషం.
టెరిబ్లీ టైనీ టేల్స్ కాంబోలో భారీ ప్రాజెక్ట్
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ను సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ హార్ట్ టచింగ్ షార్ట్ నరేటివ్స్తో పాపులర్ అయిన 'టెరిబ్లీ టైనీ టేల్స్' (TTT), హోమ్మేడ్ స్టోరీస్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఇండస్ట్రీలో క్లీన్ అండ్ రూటెడ్ ఎమోషన్స్ చూపించడంలో ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్కు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. విక్రాంత్ మాస్సేతో పాటు ఈ వెబ్ సిరీస్ లో వేదికా పింటో, మహిమా మక్వానా ఫీమేల్ లీడ్స్ గా నటించారు. 'అంతిమ్' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మహిమా మక్వానా స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఈ సిరీస్ కు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ కానుంది.
వీళ్లతో పాటు ఇండియన్ సినిమా టాప్ యాక్టర్ ఆదిల్ హుస్సేన్, సాదియా సిద్దిఖీ, రాజీవ్ సిద్ధార్థ లాంటి భారీ కాస్టింగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమయ్యారు. ప్రగతి భట్నాగర్, వినీత్ క్రియేటివ్ మేకింగ్ వాల్యూస్ ట్రైలర్ లోని ప్రతి ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తున్నాయి. జులై 24న రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ రొమాంటిక్ జర్నీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా అకౌంట్లో మరో బిగ్గెస్ట్ మైల్స్టోన్ అవుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More