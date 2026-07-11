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    Netflix OTT: నెట్‌ఫ్లిక్స్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ పండ‌గ‌..ఓటీటీలో అద‌ర‌గొడుతున్న తెలుగు సినిమాలు, సిరీస్‌..ఈ వీకెండ్‌కు బెస్ట్!

    Netflix OTT: ఈ వారం ఓటీటీ వీక్షకులకు పండగే అని చెప్పాలి. కమర్షియల్ మాస్ యాక్షన్ సినిమాలతో విసిగిపోయిన తెలుగు ఆడియన్స్‌ కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ వీకెండ్ మూడు విభిన్నమైన క్రేజీ కంటెంట్లను మోసుకొచ్చింది. ఇందులో రెండు సినిమాలు, ఓ సిరీస్ ఉన్నాయి. వీకెండ్ వాచ్ కు ఇవి బెస్ట్. ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Jul 11, 2026, 17:03:14 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Netflix OTT: థియేటర్లలో చూడటం మిస్ అయిన వారు, థియేటర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను మళ్లీ ఇంట్లోనే ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారి కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ వారం ఒక పక్కా ప్లానింగ్‌తో సౌత్ ఇండియన్ కంటెంట్‌ను రంగంలోకి దించింది. తెలుగు సినిమాలు పెద్ది, సింగ్ గీతం, వెబ్ సిరీస్ గుర్తుకొస్తున్నాయితో ఈ వీకెండ్ కు ఓటీటీ పండగ తెచ్చింది. ఈ మూడు ఓటీటీ రిలీజ్‌లలో ఏది మీ వీకెండ్ వాచ్ లిస్ట్‌లో ఉండాలో, ఎందుకు చూడాలో ఇప్పుడు డీకోడ్ చేద్దాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ పండ‌గ‌..ఓటీటీలో అద‌ర‌గొడుతున్న తెలుగు సినిమాలు, సిరీస్‌..ఈ వీకెండ్‌కు బెస్ట్! (x)
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ పండ‌గ‌..ఓటీటీలో అద‌ర‌గొడుతున్న తెలుగు సినిమాలు, సిరీస్‌..ఈ వీకెండ్‌కు బెస్ట్! (x)

    1. పెద్ది (Peddi)

    బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా వచ్చిన రోమాంచిత స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’. థియేటర్లలో దాదాపు 400 కోట్లకు పైగా రూపాయల భారీ గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది ఈ మూవీ. ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ సక్సెస్‌లలో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ చిత్రం జూలై 9 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమ్ అవుతోంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్లాన్

    థియేటర్లలో పెద్ది సినిమా చూసిన వారికి రన్ టైమ్ కాస్త ఎక్కువైందని (3 గంటల 9 నిమిషాలు) ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఉండేది. అయితే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒక స్మార్ట్ వర్క్ చేసింది. ఓటీటీ వెర్షన్ కోసం మేకర్స్ కొన్ని ల్యాగ్ సీన్లను ట్రిమ్ చేసి, రన్ టైమ్‌ను 3 గంటల 5 నిమిషాలకు కుదించారు. ఈ ‘ఫైనల్ కట్’ వెర్షన్ స్క్రీన్ ప్లేను మరింత గ్రిప్పింగ్‌గా మార్చింది.

    ఒక గిరిజన యువకుడు దేశం గర్వించే పారా అథ్లెట్‌గా ఎలా ఎదిగాడనే కథాంశానికి ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ (A.R. Rahman) ఇచ్చిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ హోమ్ థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయం. రామ్ చరణ్ కంటికి ఎనిమిది కుట్లు పడినా వెనక్కి తగ్గకుండా చేసిన యాక్షన్ సీన్స్ ఈ సినిమాకు మెయిన్ హైలైట్.

    2. సింగ్ గీతం (Sing Geetham)

    ఈ వీకెండ్‌కు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన అత్యంత అందమైన కానుక ‘సింగ్ గీతం’. 94వ వయసులోనూ తన మేధస్సుతో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచే లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో, స్వప్న సినిమా (వైజయంతీ మూవీస్) పతాకంపై నాగ్‌ అశ్విన్‌ నిర్మించిన మ్యూజికల్ ఫాంటసీ కామెడీ ఇది. అహల్యా బమ్రూ, అయాన్, శాలిని కొండెపూడి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

    ఈ సినిమాను ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలంటే?

    ప్రస్తుత టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ చూసినా రక్తపాతం, బూతులు, గ్రే షేడెడ్ క్యారెక్టర్ల హడావిడే కనిపిస్తోంది. అలాంటి టైమ్‌లో ఒక క్లీన్ ‘U’ సర్టిఫికేట్‌తో, చిన్ననాటి అమ్మమ్మ తాతయ్యల కథలను గుర్తుచేస్తూ సాగే ఒక అద్భుతమైన ఫాంటసీ ప్రపంచాన్ని సింగీతం సృష్టించారు. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అందించిన క్లాసిక్ మ్యూజిక్, సినిమాలో వచ్చే క్రేజీ కామియోలు ఫ్యామిలీతో కలిసి వీకెండ్‌లో ప్రశాంతంగా కూర్చుని చూసేందుకు ఒక ‘వార్మ్ హగ్’ లాంటి అనుభూతిని ఇస్తాయి.

    3. గుర్తుకొస్తున్నాయి (Gurthukosthunnayi)

    వెబ్ సిరీస్ ప్రియుల కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ తీసుకొచ్చిన స్ట్రెయిట్ తెలుగు 7-ఎపిసోడ్ల సిరీస్ ‘గుర్తుకొస్తున్నాయి’. విరాజ్ అశ్విన్, యశశ్రీ రావు, వైవా రాఘవ్ ప్రధాన పాత్రల్లో వినోద్ గాలి ఈ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించాడు. ఈ ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ సిరీస్.. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోనూ అదరగొడుతున్నాడు.

    మెమొరీ లాస్

    హీరో సంతోష్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడతాడు. కానీ సరిగ్గా పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు జరిగే ఒక విచిత్రమైన ప్రమాదంలో అతని గతాన్ని (మెమొరీ లాస్) మర్చిపోతాడు.

    తన కాబోయే మామగారికి (ఒకప్పటి స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్, హీరోపై పాత కక్షలు ఉన్న వ్యక్తి) ఈ మెమొరీ లాస్ విషయం తెలియకుండా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ చేసే కవర్-అప్ డ్రామా ప్యూర్ హిలేరియస్‌గా ఉంటుంది. వైవా రాఘవ్ కామెడీ టైమింగ్, స్కూల్ డేస్ నాస్టాల్జియా ఎపిసోడ్స్ ఈ సిరీస్‌ను ఈజీ వన్-టైమ్ బింజ్ వాచ్‌గా మార్చేశాయి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Netflix OTT: నెట్‌ఫ్లిక్స్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ పండ‌గ‌..ఓటీటీలో అద‌ర‌గొడుతున్న తెలుగు సినిమాలు, సిరీస్‌..ఈ వీకెండ్‌కు బెస్ట్!
    Home/Entertainment/Netflix OTT: నెట్‌ఫ్లిక్స్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ పండ‌గ‌..ఓటీటీలో అద‌ర‌గొడుతున్న తెలుగు సినిమాలు, సిరీస్‌..ఈ వీకెండ్‌కు బెస్ట్!
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