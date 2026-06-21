Muthassi Ott: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న మైండ్ బ్లోయింగ్ మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్.. ట్విస్ట్ లు వేరే లెవల్.. స్టోరీ ఏంటంటే?
Muthassi Ott: మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే రూటెడ్ హారర్ కంటెంట్కు తెలుగు డిజిటల్ మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు అదే జోనర్లో ఓ సరికొత్త మిస్టరీ హారర్ సిరీస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ సిరీస్ కథాంశం, దీని వెనుక ఉన్న తులునాడు తాంత్రిక పూజల నేపథ్యం గురించి ఇక్కడ చూద్దాం.
Muthassi Ott: హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే సౌత్ ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ రాబోతుంది. కేరళ రూటెడ్ మిస్టరీ బ్యాక్డ్రాప్తో తెరకెక్కిన మలయాళ హారర్ వెబ్ సిరీస్ 'ముత్తశ్శి' (Muthassi) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు లైన్ క్లియర్ చేసుకుంది. అదిరిపోయే ట్విస్ట్ లతో ఈ వెబ్ సిరీస్ సాగుతుందని టాక్.
ముత్తశ్శి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
మలయాళ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ‘ముత్తశ్శి’ స్ట్రీమింగ్ డేట్ వచ్చేసింది. ఈ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5 (ZEE5)లో రిలీజ్ కానుంది. జూన్ 26 నుంచి ఈ సిరీస్ అఫీషియల్గా జీ5 ఓటీటీ స్క్రీన్స్పైకి రానుంది.
అసలు కథేంటంటే?
కేరళ, కర్ణాటక సరిహద్దుల్లోని ఒక మారుమూల 'తులు' (Tulu) గ్రామం నేపథ్యంలో నందులాల్ ఎంఎస్ ఈ ‘ముత్తశ్శి’ సిరీస్ను అత్యంత భయంకరంగా విజువలైజ్ చేశారు. లీల (కేపీఏసీ లీల) అనే ఒక నిబద్ధత గల తల్లి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. తన ఏకైక కుమారుడైన శ్రీకుట్టన్ను ఆమె ప్రాణంగా చూసుకుంటుంది.
అయితే, చాలా కాలం తర్వాత తన భర్త రాజన్ (అమిత్ చలక్కల్) తన పూర్వీకుల పాత ఇంటికి తిరిగి రావడంతో ఆ కుటుంబంలో వింత సంఘటనలు మొదలవుతాయి. రాజన్ తల్లి 'కాంతి' గతంలో చేసిన ఒక తాంత్రిక పూజ, రక్త ఆచారాల వల్ల శ్రీకుట్టన్ ప్రవర్తనలో భయంకరమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభిస్తాయి. కేవలం ఒకే ఒక్క రోజులో అతను ఒక రాక్షస శక్తిగా మారడం, ఆ తర్వాత ఆ తల్లి ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల చుట్టూ ఈ సైకో-ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ సాగుతుంది.
ఎందుకు మిస్సవ్వకూడదంటే?
ఇటీవల కాలంలో భారతీయ సినిమా రంగంలో లోకల్ ఫోక్లోర్ (జానపద నమ్మకాలు), తాంత్రిక పూజల నేపథ్యంతో వచ్చిన సినిమాలకు గూగుల్ సెర్చ్లో, బాక్సాఫీస్ వద్ద విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. రిషబ్ శెట్టి ‘కాంతార’, మమ్ముట్టి ‘భ్రమయుగం’ చిత్రాలు ఈ జోనర్లో సరికొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేశాయి. ఇప్పుడు అలాంటి జానపద కథతోనే హారర్ థ్రిల్లర్ గా రాబోతున్న ‘ముత్తశ్శి’ లోని ట్విస్ట్ లు ఆడియన్స్ కు మంచి థ్రిల్ అందిస్తుందనే టాక్ ఉంది.
క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్
ఈ కథ కేవలం దెయ్యాలు, భయపెట్టే సీన్లకే పరిమితం కాకుండా.. "ఒక రాక్షస శక్తిని తల్లి ప్రేమతో మార్చవచ్చా? లేదా చీకటి ఎప్పుడూ తాను సృష్టించిన దాన్నే ఆకర్షిస్తుందా?" అనే ఒక మైథాలజీ ఫిలాసఫీతో ఎండ్ అవుతుందని తెలిసింది. కేరళ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కేపీఏసీ లీల, అఖిల భార్గవన్, రాజేష్ శర్మల పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సిరీస్ను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లిందని అంటున్నారు. హారర్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్ కు ఇదొక బెస్ట్ వాచ్ అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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