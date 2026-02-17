నాకు ఉన్న అతిపెద్ద భయం అదే.. మా నాన్న లెగసీ నాకు స్ఫూర్తి.. లవ్ స్టోరీ ఓ ఛాలెంజ్.. త్వరలోనే నిర్మాతగా..: నాగ చైతన్య
అక్కినేని నాగ చైతన్య హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కు ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. ఇందులో తన తండ్రి నాగార్జున వారసత్వం (లెగసీ), తనకున్న అతిపెద్ద భయం, భవిష్యత్తులో నిర్మాతగా మారడం.. ఇలా అనేక విషయాలపై మాట్లాడాడు.
అక్కినేని వారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన నాగ చైతన్య.. తన తండ్రి నాగార్జున లెగసీని (వారసత్వాన్ని) తాను ఎలా చూస్తానో వివరించాడు. అది తనకు బరువు కాదని, స్ఫూర్తి మాత్రమేనని తెలిపాడు. అలాగే నటుడిగా తనకు ఉన్న అతి పెద్ద భయం 'రిపిటీషన్' (ఒకే తరహా పాత్రలు చేయడం) అని, అందుకే వైవిధ్యమైన పాత్రలు ఎంచుకుంటానని 'హిందుస్తాన్ టైమ్స్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నాడు.
"నాన్న లెగసీ నాకు బరువు కాదు.."
2009లో 'జోష్' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన నాగ చైతన్య.. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున వంటి దిగ్గజాల వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. 17 ఏళ్ల తన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూసిన చైతన్య.. తాజాగా 'హిందుస్తాన్ టైమ్స్' (Hindustan Times)కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్, తండ్రి వారసత్వం, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు.
అక్కినేని నాగార్జున వంటి స్టార్ హీరో వారసత్వాన్ని మోయడం గురించి అడగగా.. చైతన్య చాలా పరిణతితో సమాధానం ఇచ్చాడు. "నేను మా నాన్నగారి లెగసీని ఒక స్ఫూర్తిగా చూస్తాను తప్ప, పోల్చుకోవడానికి ఒక కొలమానంగా భావించను. అది నాపై భారం కాదు. నాకంటూ ఒక సొంత దారిని ఏర్పరచుకోవడం, నాదైన శైలిలో కథలను చెప్పడమే నా లక్ష్యం" అని చైతన్య స్పష్టం చేశాడు.
కెరీర్ బెస్ట్ సినిమాలు..
తన కెరీర్ను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే.. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'లవ్ స్టోరీ' (Love Story) తనకు అత్యంత సవాలుగా నిలిచిన, అదే సమయంలో సంతృప్తినిచ్చిన చిత్రమని చైతన్య తెలిపాడు. ఈ సినిమా తనలో సంబంధాల పట్ల అవగాహనను పెంచిందన్నారు. అలాగే 'మజిలీ', ‘దూత’, 'తండేల్' వంటి సినిమాలు నటుడిగా తనను తాను మలుచుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పాడు.
నాకు ఉన్న అతి పెద్ద భయం ఇదే!
సినిమాలను ఎంచుకునే విధానం గురించి మాట్లాడుతూ.. మాస్ అప్పీల్, మంచి కథ ఉన్న సినిమాలకే తాను ప్రాధాన్యత ఇస్తానని చెప్పాడు. అయితే నటుడిగా తనకు ఉన్న అతి పెద్ద భయం 'రిపిటీషన్' అని చైతన్య బయటపెట్టాడు. "ఒకే తరహా పాత్రలు చేయడం అంటే నాకు చాలా భయం. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇష్టపడతాను. అది నటుడిగా, వ్యక్తిగా నన్ను ఎదగనిస్తుంది" అని అన్నాడు.
ఇటీవలే సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, బాద్షాలతో కలిసి 'సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్' బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చైతన్య ఎంపికయ్యాడు.
నిర్మాతగా మారుతున్న చైతన్య
భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి మాట్లాడుతూ.. తనకు దర్శకత్వంపై ఇప్పుడే ఆసక్తి లేదని, కానీ నిర్మాతగా మారాలని ఉందని మనసులో మాట చెప్పాడు. "నిర్మాణంపై నాకు ఆసక్తి ఉంది. వాస్తవానికి త్వరలోనే ఒక సినిమాను నిర్మించే దిశగా పనులు చేస్తున్నాను" అని చైతన్య వెల్లడించాడు. శోభిత ధూళిపాళను పెళ్లి చేసుకున్న చైతన్య.. ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకునే కథల్లో భాగం కావడమే తన నిజమైన విజయమని పేర్కొన్నాడు.